أميركا

"ستتغير بشكل جذري".. تصور أميركي لشكل المدارس بعد رفع الحجر

16 أبريل 2020
ستلجأ المدارس إلى إجراءات صارمة لحماية الأطفال من العدوى
ستلجأ المدارس إلى إجراءات صارمة لحماية الأطفال من العدوى

يعكف مسؤولو ومدراء المدارس والجامعات الأميركية، على إعداد تصور لطريقة دراسة الطلاب عقب رفع الحجر والإغلاق، بشكل لا يسبب في عودة تفشي الفيروس بين الطلاب وأسرهم. 

وتطرح الكثير من الأسئلة حول طرق دراسة الطلاب عقب رفع الحجر، وحول أوقات الدراسة وهل سيجبر الطلاب على ارتداء الكمامات أم ستفرض معايير صارمة للتباعد الاجتماعي داخل الفصول الدراسة وقاعات الأكل وحافلات النقل؟ ناهيك عن احتمالية استمرار وحدات للفحص المستمر في حرم الجامعات والمدارس. 

حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، قدم بعض الإجابات التي قال إنها ستكون بعض السيناريوهات المحتملة، في الأسبوع الأول بعد رفع الحجر وفتح المدارس الحكومية في الولاية التي تحوي 6 ملايين طالب. 

وقال إن الجدول الزمني لا يزال غير واضح، ولكن عندما يعود الطلاب في نهاية المطاف، ستبدو الأمور مختلفة بشكل جذري عما كانت عليه في الأوقات العادية. 

وأضاف نيوسوم :"نحتاج إلى إعادة أطفالنا إلى المدرسة، لكننا في حاجة للقيام بذلك بطريقة آمنة". 

وأشار عمدة الولاية، إلى أن التحدي الأكبر للمدارس هو كيفية الاستمرار في التباعد الجسدي بين الأطفال والبالغين، وأيضا للتأكد من الوقت الذي لا يجب فيه على الأطفال الذهاب إلى المدرسة حتى لا يصابون بالعدوى ثم يصيبون بها أجدادهم أو جداتهم في البيت. 

وتصور الحل، بحسب حاكم كالفورنيا، قد يعني في أبسط الحالات جداول زمنية متداخلة، مع وصول بعض الطلاب في الصباح، يكون الباقي في فترة ما بعد الظهر. مشيرا إلى إن المسؤولين سيعيدون التفكير في صفوف الصالة الرياضية التي تضم عددا كبيرا من الطلاب وكذلك التجمعات المدرسية. 

وفي هذا السياق، قال روبرت هال، الرئيس والمدير التنفيذي للرابطة الوطنية لمجالس التعليم الحكومية: "علينا النظر في جميع الوسائل الوقائية، من الأقنعة والقفازات وإعادة النظر في توزيع الطلاب داخل الصفوف الدراسية، كما يجب معرفة طرق التعقيم المستمر في المباني المدرسية والحافلات، وأيضا كيفية حماية الموظفين وإعداد الطعام، وكذا تقديم الرعاية الصحية".

وقال هال: "الكل يقول إننا نأمل أن نعود إلى طبيعتنا، لن نعود إلى طبيعتنا، لأن الوضع الطبيعي الجديد سيكون مختلفًا بشكل جذري".

في الوقت الحالي، تركز العديد من الولايات الأميركية، على محاولة تجاوز العام الدراسي الحالي، مع مراقبة ما قد يحدث في الخريف.

وتجري محادثات مماثلة تجري في مجالس المدارس الحكومية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 

اقرأ أيضا

جانب من الحرائق التي شهدتها أستراليا في 2020
عربي ودولي

بعيدا عن كورونا.. أحداث ساخنة شهدها العالم في 2020 هل تذكرها؟

ستلجأ المدارس إلى إجراءات صارمة لحماية الأطفال من العدوى
أميركا

"ستتغير بشكل جذري".. تصور أميركي لشكل المدارس بعد رفع الحجر

An Iraqi Airways Boeing 747 sits at Baghdad International Airport on August 5, 2014. Head of Iraq's Civil Aviation Authority…
عربي ودولي

إقالة مسؤول في الخطوط الجوية العراقية.. ومصدر يكشف لموقع الحرة أسباب الإقالة

النحاس عدو الفيروسات التاجية
أزمة كورونا

يفجر الكائنات الدقيقة.. دراسة تكشف عن معدن لا يعيش على سطحه كورونا طويلا

صلاح يخسر 33 مليون دولار من قيمته
رياضة

"صلاح خسر 33 مليون دولار من قيمته".. قائمة أغلى لاعبي العالم في زمن كورونا

بدأ ألوف النازحين السوريين في الأيام الأخيرة مغادرة المخيمات القريبة من الحدود التركية
سوريا

"الدمى هي الحل".. طرق مبتكرة لتوعية أطفال النازحين في سوريا من خطر "كورونا"

نيوكاسل
رياضة

صحيفة: السعودية تقترب من شراء نادي نيوكاسل الإنكليزي

أميركا

الولايات المتحدة.. 9 آلاف إصابة بفيروس كورونا بين العاملين في القطاع الصحي

16 أبريل 2020
أكثر من 9 آلاف إصابة بين العاملين في القطاع الصحي بأميركا
أكثر من 9 آلاف إصابة بين العاملين في القطاع الصحي بأميركا

ارتفع عدد حالات الإصابة بين العاملين في القطاع الصحي في الولايات التحدة بفيروس كورونا إلى نحو 9 آلاف حالة، وفقا لتقرير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلن المركز وفاة 27 حالة حتى الآن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، معظمهم من العاملين في القطاع الذين تجاوزوا 65 ألفا.

وأكد التقرير أن أغلب هذه الإصابات من الإناث وأشخاص في الأربعينيات من العمر، كما أن معظم إصابتهم لا تحتاج إلى الدخول المستشفى.

ويعتقد كثير من الخبراء أن أرقام الإصابة بين العاملين في المؤسسات الطبية في الولايات التحدة أكبر من ذلك بكثير، ويرجع ذلك إلى نقص الاختبارات في العديد من المناطق.

وذكر التقرير أنه في 15 فبراير الماضي قبل إجراءات العزل والإغلاق، وصل مريض يعاني من مشاكل في التنفس إلى مستشفى في مقاطعة سولانو بولاية كاليفورنيا، وتعامل معه العديد من الأطباء والممرضين بدون حرص أو ارتداء قناعات واقية.

وبعد 11 يوماً اكتشف الأطباء إصابته بالفيروس، ما عرض 121 شخصا من العاملين في المستشفى لخطر الإصابة بالفيروس، حيث خضعوا جميعا لفحوصات أثبتت إصابة ثلاثة منهم بالعدوى.

تُظهر قصة مريض سولانو العدد الهائل من العاملين الذين يتعاونوا لرعاية مريض واحد، مما قد يعرضهم جميعاً لخطر الإصابة بالفيروس.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض أن هذه النتائج تؤكد خطورة انتقال العدوى إلى الأشخاص عند الاتصال بالمريض من دون حماية، كما دعت إلى ضرورة التعرف المبكر على حالات الإصابة والعزل الفوري.

يذكر أن الولايات المتحدة من أكثر دول العالم تضرراً من فيروس كورونا، فقد سجلت حتى الآن أكثر من 630 ألف حالة إصابة، ونحو 31 ألف حالة وفاة.