وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 31 ألفا

أظهر إحصاء لرويترز أن وفيات مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت 31 ألف شخص الخميس، بينما يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليعلن توجيهات لإعادة تشغيل الاقتصاد.

وبلغ عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 أكثر من 635 ألف شخص في الولايات المتحدة بعد زيادتهم 30 ألف حالة يوم الأربعاء.

وسجلت ولاية نيويورك وحدها أكثر من 210 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد مع أكثر من 11 ألفا و500 وفاة، وفق الأرقام الرسمية.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بسبب كورونا في العالم حيث تضاعف عدد الوفيات فيها في أسبوع واحد فقط وسجلت ارتفاعا يوميا قياسيا على مدى يومين متتاليين.

وبدأ حكام ولايات كونيتيكت وميريلاند ونيويورك وبنسلفانيا تأهيل الأميركيين بحذر لحياة ما بعد الفيروس حيث يضع السكان كمامات مع خروجهم من العزل في الأسابيع المقبلة.

وألحقت إجراءات العزل العام الأميركية ضررا جسيما باقتصاد البلاد لمستويات لم يسبق لها مثيل منذ الكساد الكبير قبل قرابة قرن من الزمان مع سعي أكثر من 20 مليون أميركي للحصول على إعانات البطالة مع إغلاق المتاجر والمطاعم.

