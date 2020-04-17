أميركا

اختراق مؤسسات أميركية تقود "أبحاثا حاسمة" في مواجهة كورونا

17 أبريل 2020
لم تحدد المسؤولة الأميركية الدول التي تقف وراء هؤلاء القراصنة أو المنظمات المستهدفة
لم تحدد المسؤولة الأميركية الدول التي تقف وراء هؤلاء القراصنة أو المنظمات المستهدفة

تمكن قراصنة أجانب تابعون لإحدى الدول من اختراق شركات أميركية تجري أبحاثا بشأن علاج فيروس كورونا المستجد، وفقا لمسؤولين في مكتب التحقيقات الفيرالي.

وقالت نائبة مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي تونيا أوغوريتز إن القراصنة المدعومين من دولة معينة اخترقوا سلسلة من مؤسسات الرعاية الصحية والبحثية.

وأضافت أوغوريتز "لقد شهدنا بالتأكيد نشاطا استطلاعيا وبعض التطفل على بعض تلك المؤسسات، خاصة تلك التي عرَّفت نفسها علنًا بأنها تعمل في الأبحاث المتعلقة بكوفيد-19".

ولم تحدد أوغوريتز الدول التي تقف وراء هؤلاء القراصنة أو المنظمات المستهدفة.

وقالت إن المتسللين يضعون نصب أعينهم بشكل روتيني صناعة الأدوية الحيوية، ولكن نشاطهم يزداد عادة خلال أزمة مثل جائحة كورونا.


وتابعت المسؤولة الاميركية أن المؤسسات الصحية عندما تنشر علاجات أو لقاحات معينة تعمل عليها، فإن ذلك يجعلها عرضة للهجمات.

بالمقابل قال مدير المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن بيل إيفانينا إن "الوقت قد حان لكي تكون المؤسسات على دراية بالهجمات على أبحاثها التي قد تكون حاسمة في المعركة ضد فيروس كورونا".

وأضاف "يجب أن تكون منظمات الأبحاث الطبية والعاملين معها متيقظون ضد الجهات التي تهدد بالخطر والتي تسعى لسرقة الملكية الفكرية أو غيرها من البيانات الحساسة المتعلقة باستجابة الولايات المتحدة للوباء".

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لم تحدد المسؤولة الأميركية الدول التي تقف وراء هؤلاء القراصنة أو المنظمات المستهدفة
أميركا

اختراق مؤسسات أميركية تقود "أبحاثا حاسمة" في مواجهة كورونا

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أميركا

"أشعر بالحيرة".. تحدى الحجر الصحي بداعي الإيمان لكن أصابه الفيروس

17 أبريل 2020
كنيسة
كنائس أميركية سمحت للمصلين بالتجمع رغم تدابير الحجر الصحي المفروضة

نقل محامي كنيسة في ولاية لويزيانا إلى المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وربط بجهاز التنفس الصناعي، وهو يكافح الآن من أجل إدخال الأوكسجين إلى رئتيه بصعوبة كبيرة، حسب وسائل إعلام أميركية.

جيف ويتنبرينك، 59 عامًا ، يمثل كنيسة الحياة في ولاية لويزيانا  التي عرف عن ساكنيها تحدى قرارات السلطات في ضرورة الحد من التجمعات واحترام قواعد التباعد الاجتماعي.

وفي حديثه من على سريره في المستشفى الخميس، قال ويتينبرينك إنه حائر في كيفية إصابته بالمرض.

"'ذهبت إلى ألبرتسون مرتين في اليوم، أتذكر أنني ذهبت إلى سام. ثم إلى متجر والمارت، ذهبت إلى لوي كذلك، أعترف أنني لم أكن حذرا. لكن يعلم الله من أين حصلت عليه، (الفيروس) الشيء السيئ هو أنني ربما نقلته بدوري إلى شخص ما. أنا أشعر بالحزن حيال ذلك".

ولم يذكر ويتينبرينك حقيقة أنه كان من الممكن أن يكون قد التقط الفيروس - أو نقله إلى آخرين - في الكنيسة حيث حضر خدمتين في وقت سابق من هذا الشهر.

ويساعد ويتينبرينك في تمثيل قس الكنيسة توني سبيل الذي يستعد لمواجهة متابعة قانونية من حاكم لويزيانا جون بيل إدواردز الذي وضع قيودًا على التجمعات الدينية.

وقد وجهت للقس ست تهم أغلبها يتعلق بانتهاك أوامر إدواردز بإغلاق الكنيسة احتراما للحجر الصحي المفروض.

وينتمي لكنيسة "لايف تنابرنايكل" آلاف الأعضاء، وحضر نحو 1300 مصل في قداس عيد الفصح الأسبوع الماضي، رغم المنع الذي أصدرته الولاية على غرار جميع الولايات الأميركية.

يذكر أن لويزيانا أصبحت واحدة من المناطق الساخنة لانتشار الفيروس التاجي في البلاد، وقد ثبتت إصابة أن أكثر من 21 ألف شخص في أنحاء الولاية بالفيروس؛ توفي 1100 شخص منهم.

وفي مقطع فيديو مسرب، كان يمكن سماع المصلين يصفقون ويغنون، قبل أن يخبر الإملائي الحشد "أملي ليس في لقاح فيروس، لكن كل أملي في يسوع".

الكنيسة تصدرت عناوين الصحف في وقت سابق من هذا الشهر لتحدي قسها قوانين الإغلاق.

القس نفسه قال في وقت سابق لرويترز "نحن نتحدى القواعد لأن وصية الله هي نشر الإنجيل".

ثم تابع "الكنيسة هي آخر قوة تقاوم المسيح الدجال، فلنتجمع بغض النظر عما يقوله أي شخص".

واشتهر القس سبيل خلال الأيام الأخيرة لكثر ظهوره على وسائل الإعلام الأميركية، متحديا المرض والسلطات، وهو يتكفل بنقل المصلين في حافلة كنيسته، وطالب الجميع باتباع نصائحه والاستماع ليسوع بدل ما يقوله البسطاء من الناس.

ورفض رجال دين متشددون في عدة بلدان حول العالم، يمثلون ديانات ومذاهب مختلفة، الالتزام بالإجراءات التي فرضتها السلطات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأصيب كثيرون منهم بالفيروس.