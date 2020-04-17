أميركا

البنتاغون يسرع بتخريج دفعة "ضباط فضائيين".. ويتهم موسكو بالاستفزاز

17 أبريل 2020
القوة الفضائية الأميركية تأسست العام الماضي
القوة الفضائية الأميركية تأسست العام الماضي

واشنطن - جو تابت

تطبيقاً لوعد قطعه الرئيس دونالد ترامب بالمضي قدماً باستحداث قيادة عسكرية جديدة تعنى بشؤون الفضاء، يؤدي 85 ضابطاً أميركياً قسم اليمين يوم الجمعة في الأكاديمية الجوية في قاعدة "كولورادو سبرينغز" بولاية كولارادو، معلنين بذلك انضمامهم الأول والرسمي لصفوف القوة الفضائية الأميركية.

وقال مسؤول في البنتاغون لـ "الحرة" إن تخرج دفعة الضباط الفضائيين الجدد تأتي قبل ستة أسابيع من موعدها الرسمي، وذلك بسبب الحاجة إليهم في الظروف الحالية لمواجهة "استفزازات" روسيا، وللمساعدة في الجهود المبذولة لمكافحة فيروس "كوفيد-19-كورونا".

ووفقا لقائد القيادة الفضائية، الجنرال جون رايموند، فإن أهالي الضباط الجدد وأقرباءهم سيتابعون مراسم التخرج عبر فيسبوك بسبب إجراءات منع الزيارات إلى القواعد العسكرية الأميركية.

وكشف رايموند في دردشة مع الصحافيين عبر الهاتف، أن نحو 1800 (ألفا وثمانمئة) طيار فضائي سينضمون إلى قيادة الفضاء الأميركية قبل منتصف السنة المقبلة، ضمن خطة لبناء هيكلية عسكرية تضم 16 ألف طيار وعنصر في القوة الفضائية - الجوية.

وأفادت معلومات من البنتاغون للصحافيين بأن تسريع تخرج الضباط الفضائيين يأتي في وقت قامت به روسيا بإجراء تجربة متطورة وخطيرة على "صاروخ مضاد للأقمار الصناعية". 

وأضافت المعلومات أن التجربة الروسية أظهرت قدرات موسكو على تعريض الأمن القومي الفضائي للولايات المتحدة للخطر.

وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تسعى إلى "الاعتداء" على المصالح الأميركية في الفضاء، قال الجنرال رايموند، إن "الفضاء هو مساحة حيوية لأميركا ولطريقة حياة الأميركيين اليومية، وبالتالي فإن "التجربة الصاروخية الروسية هي استفزازية وتهدف إلى وضع قيود على القدرات الأميركية في الفضاء".
 

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ترامب يطالب بـ"تحرير" ولايات أميركية

17 أبريل 2020
تواجه حاكمة ميشيغان غريتشين ويتمان دعاوى قضائية بعد قرارها تمديد إبقاء السكان في منازلهم
تواجه حاكمة ميشيغان غريتشين ويتمان دعاوى قضائية بعد قرارها تمديد إبقاء السكان في منازلهم

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة،  إلى "تحرير" ولايات أميركية ذكرها بالاسم، في إشارة منه إلى عدم رغبة حكامها في تخفيف القيود المفروضة على السكان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكتب الرئيس في ثلاث تغريدات: "حرروا مينيسوتا. حرروا ميشيغان. حرروا فيرجينيا".

واتهم ترامب في تغريدة سابقة رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر و"اليسار الراديكالي" بالتسبب في "فقدان الناس وظائفهم".

واتهم الرئيس الأميركي الديمقراطيين بأنهم "لا يفعلون شيئا"، ودعاهم إلى الاتفاق على تشريع جديد "يحمي العائلات الأميركية".

والولايات التي أشار إليها ترامب تدار بواسطة حكام ينتمون للحزب الديمقراطي.

وكان حاكم ولاية فيرجينيا رالف نورثام قد أعلن الأربعاء أنه ينوي الإبقاء على الإغلاق الحالي خشية حدوث زيادة في حالات الإصابات بالفيروس.

وتواجه حاكمة ميشيغان غريتشين ويتمان دعاوى قضائية بعد قرارها تمديد إبقاء السكان في منازلهم.

وأطلقت مجموعة تطلق على نفسها "حرروا مينيسوتا" تظاهرات لتحدي قرار مماثل للحاكم تيم والز.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في مؤتمر صحفي، الخميس، أن إدارته وضعت خطة تتكون من ثلاث مراحل لإعادة فتح الاقتصاد، مضيفا أنه يمكن إعادة فتح الاقتصاد في عدد من الولايات الأميركية بدءا من الجمعة.