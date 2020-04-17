البنتاغون يسرع بتخريج دفعة "ضباط فضائيين".. ويتهم موسكو بالاستفزاز

واشنطن - جو تابت

تطبيقاً لوعد قطعه الرئيس دونالد ترامب بالمضي قدماً باستحداث قيادة عسكرية جديدة تعنى بشؤون الفضاء، يؤدي 85 ضابطاً أميركياً قسم اليمين يوم الجمعة في الأكاديمية الجوية في قاعدة "كولورادو سبرينغز" بولاية كولارادو، معلنين بذلك انضمامهم الأول والرسمي لصفوف القوة الفضائية الأميركية.

وقال مسؤول في البنتاغون لـ "الحرة" إن تخرج دفعة الضباط الفضائيين الجدد تأتي قبل ستة أسابيع من موعدها الرسمي، وذلك بسبب الحاجة إليهم في الظروف الحالية لمواجهة "استفزازات" روسيا، وللمساعدة في الجهود المبذولة لمكافحة فيروس "كوفيد-19-كورونا".

ووفقا لقائد القيادة الفضائية، الجنرال جون رايموند، فإن أهالي الضباط الجدد وأقرباءهم سيتابعون مراسم التخرج عبر فيسبوك بسبب إجراءات منع الزيارات إلى القواعد العسكرية الأميركية.

وكشف رايموند في دردشة مع الصحافيين عبر الهاتف، أن نحو 1800 (ألفا وثمانمئة) طيار فضائي سينضمون إلى قيادة الفضاء الأميركية قبل منتصف السنة المقبلة، ضمن خطة لبناء هيكلية عسكرية تضم 16 ألف طيار وعنصر في القوة الفضائية - الجوية.

وأفادت معلومات من البنتاغون للصحافيين بأن تسريع تخرج الضباط الفضائيين يأتي في وقت قامت به روسيا بإجراء تجربة متطورة وخطيرة على "صاروخ مضاد للأقمار الصناعية".

وأضافت المعلومات أن التجربة الروسية أظهرت قدرات موسكو على تعريض الأمن القومي الفضائي للولايات المتحدة للخطر.

وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تسعى إلى "الاعتداء" على المصالح الأميركية في الفضاء، قال الجنرال رايموند، إن "الفضاء هو مساحة حيوية لأميركا ولطريقة حياة الأميركيين اليومية، وبالتالي فإن "التجربة الصاروخية الروسية هي استفزازية وتهدف إلى وضع قيود على القدرات الأميركية في الفضاء".

