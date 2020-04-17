أميركا

الخارجية الأميركية تعلن قائمة المساعدات الدولية لمواجهة كورونا

17 أبريل 2020
شمل الدعم مساعدات للنازحين واللاجئين الذين يعيشون في العراق والمجتمعات المضيفة لهم.
شمل الدعم مساعدات للنازحين واللاجئين الذين يعيشون في العراق والمجتمعات المضيفة لهم.

أصدرت الخارجية الأميركية، الخميس، بيانا يفيد بتقديم الولايات المتحدة مساعدات طارئة لدول مختلفة حول العالم، في سبيل تعزيز جهودها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان أن "وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ملتزمتان (بدفع) نحو 508 ملايين دولار في المجالات الطوارئ الصحية والإنسانية والمساندة الاقتصادية".

وكان العراق الأكثر حظا من المساعدات المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وذلك بتلقيه مبلغ 26.5 مليون دولار، خصص منها حوالي 19 مليون دولار لقطاع الصحة ولدعم إنشاء مختبرات وتطبيق خطة طوارئ في مجال الصحة العامة.

ويهدف دعم العراق كذلك لتعزيز رصد الحالات المصابة ومراقبة من يظهرون أعراضا شبيهة بالإنفلونزا.

ويشمل الدعم مساعدات للنازحين واللاجئين الذين يعيشون في العراق والمجتمعات المضيفة لهم.

وتم تخصيص نحو 18 مليون دولار كدعم لسوريا المستنزفة جراء الحروب في مواجهة كورونا، تشمل 16.8 مليون دولار للسيطرة على تفشي الوباء وتعزيز خطط التعقيم ورصد الحالات وتناقلها.

كما خصصت الحزمة نحو 5 ملايين دولار لدعم القطاع الصحي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحظي اليمن، بنصف مليون دولار لدعم جهود التجاوب مع أزمة تفشي فيروس كورونا فيها، ولدعم اللاجئين والفئات المعرضة بشكل أكبر للعدوى بالفيروس.

وشملت حزمة المساعدات التي خصصتها الخارجية لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد دولا من أوروبا وآسيا الوسطى وشرق آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وأنحاء أخرى متفرقة من العالم.

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الخارجية الأميركية تعلن قائمة المساعدات الدولية لمواجهة كورونا

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نيويورك.. مقابر فائضة جراء كورونا وتمديد للإغلاق 

17 أبريل 2020
ازدادت عمليات الدفن بخمسة أضعاف
ازدادت عمليات الدفن بخمسة أضعاف

 بلغت غرين وود، أكبر مقبرة في نيويورك، طاقتها الاستيعابية القصوى بعد ارتفاع عمليات حرق الجثث بأكثر من الضعف، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد في الولاية التي تحوي أكبر عدد من الإصابات بمرض كوفيد-19.

وازدادت عمليات الدفن بخمسة أضعاف، مع تدفق جثامين ضحايا الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.
 
وأعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، الخميس، تمديد الإغلاق في الولاية حتى 15 مايو، ولكن فيما استعرض بيانات تشير إلى تحسن الظروف فإنّه أضاف أنّه "علينا مواصلة القيام بما نفعله".

وقال كومو في الإحاطة الصحافية اليومية "أود أن أرى نسب الإصابات تنخفض أكثر"، لافتا إلى أن 606 أشخاص توفوا جراء الإصابة بكوفيد-19 في الولاية، في أدنى حصيلة خلال 10 أيام.