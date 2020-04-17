أميركا

بشرط.. أعضاء في الكونغرس يرجحون مواصلة التمويل الأميركي للصحة العالمية

17 أبريل 2020
اشترط أعضاء بالكونغرس استقالة مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس
اشترط أعضاء بالكونغرس استقالة مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس

دعا جمهوريون في الكونغرس الأميركي، الخميس، إلى أن تكون عودة تمويل واشنطن لمنظمة الصحة العالمية مشروطة باستقالة مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي يتهمونه بأنه "فشل" في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

وكتب 17 عضوا جمهوريا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لقد فشل المدير العام تيدروس في مهمته في الاستجابة بموضوعية لأكبر أزمة صحية عالمية منذ أن وصلت جائحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) إلى ذروتها في منتصف" العقد الأول من الألفية الجديدة. 

وأضاف الأعضاء في رسالتهم إنهم يوصون الرئيس "بأن تكون أي مساهمات طوعية مستقبلية لمنظمة الصحّة العالميّة للسنة المالية 2020 مشروطة باستقالة المدير العام تيدروس".

وتابعوا "نحن نفهم ونقدر الدور الحيوي الذي تؤديه منظمة الصحة العالمية في العالم، وبخاصّة في سياقات إنسانيّة صعبة"، مؤكدين دعمهم قرار ترامب في 14 إبريل تعليق التمويل الأميركي للمنظمة.

وقال هؤلاء الأعضاء إنهم "قلقون للغاية" إزاء إدارة منظمة الصحة العالمية والحزب الشيوعي الصيني لبدايات أزمة "كوفيد-19". وكتبوا أن "أكاذيب الحزب الشيوعي الصيني، وسوء إدارة منظمة الصحة العالمية لهذه الأزمة، مكّنا وباء إقليميا من أن يصبح جائحة".

وواشنطن هي الممول الأكبر لمنظمة الصحة، الهيئة المتعددة الأطراف التي أنشئت عام 1948 والتي يتوقف عملها ومهامها على الأموال التي تقدمها دولها الأعضاء وهبات بعض المتمولين.

وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء تجميد تمويل المنظمة إلى حين مراجعة دورها في التعامل مع الوباء العالمي الذي تسبب بوفاة اكثر من 140 ألف شخص في العالم، منذ ظهوره في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

ولفت ترامب إلى أن حصة بلاده في تمويل منظمة الصحة تتراوح بين 400 و500 مليون دولار في السنة، مقابل حوالي 40 مليون دولار "وحتى أقل" للصين.

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"بعض الولايات قد تبدأ من الغد".. ترامب يعلن إعادة فتح الاقتصاد "تدريجيا"

17 أبريل 2020
ترامب يقول إن 30 في المئة من البلاد لم تبلغ عن حالات جديدة خلال الأيام الماضية.
ترامب يقول إن 30 في المئة من البلاد لم تبلغ عن حالات جديدة خلال الأيام الماضية.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر لفريق العمل المكلف متابعة ملف مكافحة فيروس كورونا المستجد، الخميس، إن إدارته وضعت خطة تتكون من ثلاث مراحل لإعادة فتح الاقتصاد، مضيفا أنه يمكن إعادة فتح الاقتصاد في عدد من الولايات الأميركية بدءا من الغد (الجمعة).

وأعرب الرئيس الأميركي عن اعتقاده بأن عدد الوفيات سيكون أقل بكثير من المتوقع، مشيرا إلى أن البلاد تجاوزت "الذروة" فيما يتعلق بعدد الحالات.

وأضاف أن 30 في المئة من البلاد لم تبلغ عن حالات جديدة خلال الأيام السبعة الماضية.

وأشار إلى أنه نظرا لهذه التطورات الإيجابية، أصدرت إدارته توجيهات تسمح ببدء فتح الولايات تدريجيا، مشيرا إلى أن بعض الولايات ستفتح قبل الأخرى.

وقال: "ستتم إعادة فتح بلادنا، أميركا تريد أن تكون مفتوحة والأميركيون يريدون ذلك. الإغلاق الوطني ليست حالة مستدامة لبلادنا. علينا أن نستعيد اقتصادنا. سنبدأ في تنشيط اقتصادنا بطريقة آمنة ومسؤولة وتدريجية".

وقال إن خطته ستتيح للحكام من إعادة فتح الاقتصاد بحسب ظروف كل ولاية، مشيرا إلى أن كل ولاية تستطيع تفصيل المقاربة الجديدة بحسب ظروفها "وإذا احتاجوا الاستمرار في الإغلاق سنسمح لهم بذلك".

وقال: "لن نفتح البلاد مرة واحدة. ستكون هناك معايير سيجب استكمالها قبل الانتقال من مرحلة لأخرى".

وأكد الرئيس الأميركي أن الإجراءات الجديدة ستمكن من حماية المسنين والأفراد الأكثر عرضة للخطر لكن "سيتمكن الأميركيون الأصحاء من العودة للعمل إذا سمحت الظروف على الأرض".

وأكد أنه إذا عاد الفيروس خلال فصل الخريف، ستكون البلاد "مستعدة" للتصدي له ومنع تفشيه.

وأاشار الرئيس الأميركي إلى زيادة "تاريخية" في معدلات إجراء الفحوصات، موضحا أنه تم إجراء نحو 120 ألف اختبار في يوم واحد.

وتعهد بأن إدارته ستبقى في حالة "يقظة" لعدم السماح بدخول الفيروس من الخارج، مشيرا إلى أن القائمين على حماية الحدود يبلون جهودا كبيرة في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن نحو 42 ولاية أمرت سكانها بالبقاء في المنازل وأغلقت المدارس والجامعات والشركات غير الأساسية.

ومدد الحكام في نيويورك وست ولايات أخرى في شمال شرق البلاد الخميس أوامر البقاء في المنازل حتى 15 مايو.