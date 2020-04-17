أميركا

ترامب يشن هجوما جديدا على منظمة الصحة.. ويسألها عن "رسالة تم تجاهلها"

17 أبريل 2020
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول إنه ينوي اتخاذ قرار بشأن تمويل منظمة الصحة العالمية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول إنه ينوي اتخاذ قرار بشأن تمويل منظمة الصحة العالمية

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة هجومه على منظمة الصحة العالمية مستخدما معلومات نشرها خبير سياسي وأكاديمي أميركي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعاد ترامب نشر أسئلة وجهها الباحث في معهد هوفر لانهي تشين في مقال نشر الثلاثاء على موقع محطة فوكس الإخبارية الأميركية.

وجاء في التغريدة التي تضمنت ثلاثة أسئلة: " لماذا تجاهلت منظمة الصحة العالمية رسالة بريد إلكتروني من مسؤولي الصحة التايوانيين في أواخر ديسمبر، لتنبيههم باحتمال انتقال فيروس كورونا بين البشر؟".

وتضمنت التغريدة أيضا تساؤلا آخر "لماذا قدمت منظمة الصحة العالمية العديد من الادعاءات حول فيروس كورونا وتبين أنها غير دقيقة أو مضللة في يناير وفبراير، مع انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم؟".

أما السؤال الثالث فكان يتعلق بالسبب الذي دعا منظمة الصحة العالمية للانتظار طويلا قبل اتخاذ إجراءات حاسمة.

وكان ترامب  أعلن الثلاثاء تجميد تمويل المنظمة إلى حين مراجعة دورها في التعامل مع الوباء العالمي.

وأعلن البيت الأبيض الخميس أن قادة دول مجموعة السبع أبدوا تأييدهم للرئيس الأميركي دونالد ترامب في انتقاده الحاد لمنظمة الصحة العالمية، ودعوا إلى "إصلاح" الهيئة الأممية وإلى إجراء "مراجعة شاملة" لمنظومتها.

 ودعا جمهوريون في الكونغرس الأميركي إلى أن تكون عودة تمويل واشنطن لمنظّمة الصحّة العالميّة مشروطةً باستقالة مدير المنظّمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي يتّهمونه بأنّه "فشل" في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.
 

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ترامب يطالب بـ"تحرير" ولايات أميركية

17 أبريل 2020
تواجه حاكمة ميشيغان غريتشين ويتمان دعاوى قضائية بعد قرارها تمديد إبقاء السكان في منازلهم
تواجه حاكمة ميشيغان غريتشين ويتمان دعاوى قضائية بعد قرارها تمديد إبقاء السكان في منازلهم

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة،  إلى "تحرير" ولايات أميركية ذكرها بالاسم، في إشارة منه إلى عدم رغبة حكامها في تخفيف القيود المفروضة على السكان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكتب الرئيس في ثلاث تغريدات: "حرروا مينيسوتا. حرروا ميشيغان. حرروا فيرجينيا".

واتهم ترامب في تغريدة سابقة رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر و"اليسار الراديكالي" بالتسبب في "فقدان الناس وظائفهم".

واتهم الرئيس الأميركي الديمقراطيين بأنهم "لا يفعلون شيئا"، ودعاهم إلى الاتفاق على تشريع جديد "يحمي العائلات الأميركية".

والولايات التي أشار إليها ترامب تدار بواسطة حكام ينتمون للحزب الديمقراطي.

وكان حاكم ولاية فيرجينيا رالف نورثام قد أعلن الأربعاء أنه ينوي الإبقاء على الإغلاق الحالي خشية حدوث زيادة في حالات الإصابات بالفيروس.

وتواجه حاكمة ميشيغان غريتشين ويتمان دعاوى قضائية بعد قرارها تمديد إبقاء السكان في منازلهم.

وأطلقت مجموعة تطلق على نفسها "حرروا مينيسوتا" تظاهرات لتحدي قرار مماثل للحاكم تيم والز.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في مؤتمر صحفي، الخميس، أن إدارته وضعت خطة تتكون من ثلاث مراحل لإعادة فتح الاقتصاد، مضيفا أنه يمكن إعادة فتح الاقتصاد في عدد من الولايات الأميركية بدءا من الجمعة.