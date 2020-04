ترامب يشن هجوما جديدا على منظمة الصحة.. ويسألها عن "رسالة تم تجاهلها"

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إلى "تحرير" ولايات أميركية ذكرها بالاسم، في إشارة منه إلى عدم رغبة حكامها في تخفيف القيود المفروضة على السكان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكتب الرئيس في ثلاث تغريدات: "حرروا مينيسوتا. حرروا ميشيغان. حرروا فيرجينيا".

واتهم ترامب في تغريدة سابقة رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر و"اليسار الراديكالي" بالتسبب في "فقدان الناس وظائفهم".

Today people started losing their jobs because of Crazy Nancy Pelosi, Cryin’ Chuck Schumer, and the Radical Left, Do Nothing Democrats, who should immediately come back to Washington and approve legislation to help families in America. End your ENDLESS VACATION!