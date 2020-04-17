ترامب يشن هجوما جديدا على منظمة الصحة.. ويسألها عن "رسالة تم تجاهلها"

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة هجومه على منظمة الصحة العالمية مستخدما معلومات نشرها خبير سياسي وأكاديمي أميركي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعاد ترامب نشر أسئلة وجهها الباحث في معهد هوفر لانهي تشين في مقال نشر الثلاثاء على موقع محطة فوكس الإخبارية الأميركية.

وجاء في التغريدة التي تضمنت ثلاثة أسئلة: " لماذا تجاهلت منظمة الصحة العالمية رسالة بريد إلكتروني من مسؤولي الصحة التايوانيين في أواخر ديسمبر، لتنبيههم باحتمال انتقال فيروس كورونا بين البشر؟".

....in January and February, as the Virus spread globally? Why did the W.H.O. wait as long as it did to take decisive action? Lanhee Chen, Hoover Institution Fellow @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

وتضمنت التغريدة أيضا تساؤلا آخر "لماذا قدمت منظمة الصحة العالمية العديد من الادعاءات حول فيروس كورونا وتبين أنها غير دقيقة أو مضللة في يناير وفبراير، مع انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم؟".

أما السؤال الثالث فكان يتعلق بالسبب الذي دعا منظمة الصحة العالمية للانتظار طويلا قبل اتخاذ إجراءات حاسمة.

وكان ترامب أعلن الثلاثاء تجميد تمويل المنظمة إلى حين مراجعة دورها في التعامل مع الوباء العالمي.

وأعلن البيت الأبيض الخميس أن قادة دول مجموعة السبع أبدوا تأييدهم للرئيس الأميركي دونالد ترامب في انتقاده الحاد لمنظمة الصحة العالمية، ودعوا إلى "إصلاح" الهيئة الأممية وإلى إجراء "مراجعة شاملة" لمنظومتها.

ودعا جمهوريون في الكونغرس الأميركي إلى أن تكون عودة تمويل واشنطن لمنظّمة الصحّة العالميّة مشروطةً باستقالة مدير المنظّمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي يتّهمونه بأنّه "فشل" في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

