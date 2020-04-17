أميركا

تفاصيل خطة ترامب لإعادة فتح الاقتصاد الأميركي

17 أبريل 2020
ترامب قال إنه يمكن إعادة فتح الاقتصاد في بعض الولايات الأميركية بدءا الجمعة
ترامب قال إنه يمكن إعادة فتح الاقتصاد في بعض الولايات الأميركية بدءا الجمعة

أعلن فريق العمل المكلف بمتابعة ملف مكافحة كورونا التابع للبيت الأبيض، الخميس، تفاصيل خطة إعادة فتح الاقتصاد الأميركي للتغلب على الآثار التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد. 

وتشمل الخطة المقترحة ثلاث مراحل، تتضمن كل مرحلة إرشادات بشأن الأفراد والموظفين وفئات خاصة من الموظفين والأعمال.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ذكر خلال المؤتمر لأنه يمكن إعادة فتح الاقتصاد في عدد من الولايات الأميركية بدءا الجمعة.

وأعرب الرئيس الأميركي عن اعتقاده بأن عدد الوفيات سيكون أقل بكثير من المتوقع، مشيرا إلى أن البلاد تجاوزت "الذروة" فيما يتعلق بعدد الحالات ولم تبلغ 30 في المئة من البلاد عن حالات جديدة خلال الأيام السبعة الماضية، ما شجعه على المضي قدما في إعلان إعادة فتح الاقتصاد.

وتشير المرحلة الأولى إلى أهمية أن يبقى الأفراد الأكثر عرضة للخطر في منازلهم، وأن يعي الأفراد الذين يقيمون مع هؤلاء أن بإمكانهم نقل العدوى إليهم، وتشير هذه المرحلة أيضا إلى أهمية التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة مثل المحال التجارية وأماكن الترفيه، وتقترح إلغاء التجمعات التي يزيد فيها عدد الأفراد عن عشرة أو اتخاذ احتياطات بدلا من الإلغاء، وتشمل أيضا تقليل السفر غير الضروري مع اتباع إرشادات وزارة الصحة الخاصة بالعزل بعد السفر.

وبالنسبة للموظفين، تقترح الخطة العمل عن البعد إن أمكن، والعودة إلى أماكن العمل على مراحل، وإلغاء الأماكن في العمل التي قد يحدث فيها لاتصال قريب بين الموظفين أو وضع قواعد تباعد اجتماعي صارمة، وتقترح أيضا تقليل السفر غير الضروري.

وتشير هذه المرحلة إلى إبقاء المدارس ومراكز الأنشطة الشبابية مثل المعسكرات والحضانات والحانات مغلقة، لكن الأماكن الكبيرة مثل المطاعم والمسارح ودور السينما والملاعب وأماكن العبادة يمكن أن تعيد فتح أبوابها مع فرض قواعد تباعد صارمة، وكذلك صالات الألعاب الرياضية التي يجب أن تضع قواعد صحية صارمة، وتشمل أيضا منع الزيارات في دور رعاية المسنين والمستشفيات.

ولا تشير المبادئ التوجيهية إلى أي تواريخ محددة لإعادة فتح الاقتصاد لكنها تضع معايير يجب أن تستوفي تتضمن "نزولا لمسار الحالات المؤكدة خلال 14 يوما" أو "لنسبة النتائج الإيجابية من إجمالي الاختبارات في فترة 14 يوما". وإذا تم استيفاء تلك المعايير، يمكن للولايات أن تدخل المرحلة الأولى.

والمرحلة الثانية تنطبق على المناطق التي لم تشهد أي طفرة في الحالات وتنطبق عليها المعايير ذاتها الخاصة بكبار السن مع زيادة الحد الأدنى للتجمعات إلى 50 فردا بدلا من عشرة في المرحلة الأولى، وتشير إلى إمكانية عودة السفر غير الضروري.

وبالنسبة للموظفين ينطبق عليها أيضا النصائح ذاتها، مع السماح للموظفين بالسفر غير الضروري، وتسمح هذه المرحلة للمدارس ومراكز الأنشطة الشبابية باستئناف نشاطها، وتخفيف القيود على الأماكن ذات التجمعات الكبيرة مثل المطاعم والملاعب ودور السينما لتصبح هذه القيود "متوسطة".

وفي حال عدم حدوث زيادة في الحالات يمكن للولايات الانتقال للمرحلة الثالثة وفيها يمكن السماح للفئات الأكثر عرضة للخطر بالخروج إلى الأماكن العامة مع تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي، وفيها يمكن للموظفين العودة إلى أعمالهم بشكل كامل، والسماح بالزيارات لكبار السن، والسماح لأماكن التجمعات الأكبر حجما بالعمل تحت قيود محدودة، وصالات الرياضة باستئناف نشاطها مع استمرار القيود الصحية.

وتؤكد الإرشادات أنه في جميع المراحل يجب على الجميع غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين خاصة بعد لمس الأشياء أو الأسطح، وتجنب لمس الوجه، وتطهير الأسطح المستخدمة بشكل متكرر قدر الإمكان، واستخدام أغطية الوجه أثناء الخروج إلى الأماكن العامة، خاصة عند استخدام وسائل النقل العامة، ودعت الأشخاص الذين يشعرون بالمرض إلى البقاء في المنازل.

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ترامب قال إنه يمكن إعادة فتح الاقتصاد في بعض الولايات الأميركية بدءا الجمعة
أميركا

تفاصيل خطة ترامب لإعادة فتح الاقتصاد الأميركي

اشترط أعضاء بالكونغرس استقالة مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس
أميركا

بشرط.. أعضاء في الكونغرس يرجحون مواصلة التمويل الأميركي للصحة العالمية

أميركا

بشرط.. أعضاء في الكونغرس يرجحون مواصلة التمويل الأميركي للصحة العالمية

17 أبريل 2020
اشترط أعضاء بالكونغرس استقالة مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس
اشترط أعضاء بالكونغرس استقالة مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس

دعا جمهوريون في الكونغرس الأميركي، الخميس، إلى أن تكون عودة تمويل واشنطن لمنظمة الصحة العالمية مشروطة باستقالة مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي يتهمونه بأنه "فشل" في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

وكتب 17 عضوا جمهوريا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لقد فشل المدير العام تيدروس في مهمته في الاستجابة بموضوعية لأكبر أزمة صحية عالمية منذ أن وصلت جائحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) إلى ذروتها في منتصف" العقد الأول من الألفية الجديدة. 

وأضاف الأعضاء في رسالتهم إنهم يوصون الرئيس "بأن تكون أي مساهمات طوعية مستقبلية لمنظمة الصحّة العالميّة للسنة المالية 2020 مشروطة باستقالة المدير العام تيدروس".

وتابعوا "نحن نفهم ونقدر الدور الحيوي الذي تؤديه منظمة الصحة العالمية في العالم، وبخاصّة في سياقات إنسانيّة صعبة"، مؤكدين دعمهم قرار ترامب في 14 إبريل تعليق التمويل الأميركي للمنظمة.

وقال هؤلاء الأعضاء إنهم "قلقون للغاية" إزاء إدارة منظمة الصحة العالمية والحزب الشيوعي الصيني لبدايات أزمة "كوفيد-19". وكتبوا أن "أكاذيب الحزب الشيوعي الصيني، وسوء إدارة منظمة الصحة العالمية لهذه الأزمة، مكّنا وباء إقليميا من أن يصبح جائحة".

وواشنطن هي الممول الأكبر لمنظمة الصحة، الهيئة المتعددة الأطراف التي أنشئت عام 1948 والتي يتوقف عملها ومهامها على الأموال التي تقدمها دولها الأعضاء وهبات بعض المتمولين.

وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء تجميد تمويل المنظمة إلى حين مراجعة دورها في التعامل مع الوباء العالمي الذي تسبب بوفاة اكثر من 140 ألف شخص في العالم، منذ ظهوره في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

ولفت ترامب إلى أن حصة بلاده في تمويل منظمة الصحة تتراوح بين 400 و500 مليون دولار في السنة، مقابل حوالي 40 مليون دولار "وحتى أقل" للصين.