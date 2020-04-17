أميركا

خبير بمركز مكافحة الأمراض في أميركا يطلق تحذيرا "مرعبا" بشأن عدد وفيات كورونا

17 أبريل 2020
وضح هيوارد "التحدي الأكبر بشأن الحصول على حصيلة دقيقة لوفيات كوفيد-19 هو إجراء فحوصات على نطاق واسع".
وضح هيوارد "التحدي الأكبر بشأن الحصول على حصيلة دقيقة لوفيات كوفيد-19 هو إجراء فحوصات على نطاق واسع".

مع وصول حصيلة الوفيات إثر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 34800 حالة يوم الخميس، وجه خبراء مركز السيطرة على الأمراض في أميركا CDC تحذيرات بأن الحصيلة الحالية ليست سوى جزءا بسيطاً من الأعداد المصابة بالمرض الناجم عن الفيروس.

وقال الخبير في إحصاء الوفيات في المراكز، مارك هيوارد، إنه يعتقد بوجود "استخفاف" بتقدير أعداد الوفيات جراء المرض.

وقد تكون عدم دقة الأعداد المزعومة ناجمة عن عدد من العوامل، كقلة الكوادر العاملة في ولايات معينة، ما يؤخر إبلاغ المراكز عن أحدث الأرقام. بالإضافة إلى عدد "غير مبلغ عنه" من الأشخاص المحتملة إصابتهم بالمرض وقضوا في بيوتهم قبيل فحصهم، فالطواقم الطبية لا تجري الفحوصات عقب الوفاة.

وفي حوار إلى مجلة "نيوزويك"، وضح مارك هيوارد الخبير في المركز "التحدي الأكبر بشأن الحصول على حصيلة دقيقة لوفيات كوفيد-19 هو إجراء فحوصات على نطاق واسع".

ويضيف بأن "المواقع التي تفتقر إلى الفحوصات وفي الأرياف يقيمون في دور رعاية أو يعيشون بدور الرعاية، على الأرجح أن يكونوا مساهمين رئيسيين في العدد المنقوص".

"وهناك مقاييس متغيرة للفحص بحسب الولاية"، يتابع البروفيسور "تطورت مخططات الوفاة كذلك، وهي ليست مباشرة دوماً بتشخيص سبب الوفاة بكوفيد-19. أظن أن العائق الأكبر رغم ذلك هو النقص بالفحوصات".

وبحلول مساء الخميس، خضع حوالي 342039 شخص للفحص في الولايات المتحدة للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولا يصل هذا الرقم 1 بالمئة من عدد سكان البلاد.

ويقول هيوارد إن عدد الوفيات البالغ 34846 ليس سوى "قمة جبل الجليد".
 

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ترامب يطالب بـ"تحرير" ولايات أميركية

17 أبريل 2020
تواجه حاكمة ميشيغان غريتشين ويتمان دعاوى قضائية بعد قرارها تمديد إبقاء السكان في منازلهم
تواجه حاكمة ميشيغان غريتشين ويتمان دعاوى قضائية بعد قرارها تمديد إبقاء السكان في منازلهم

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة،  إلى "تحرير" ولايات أميركية ذكرها بالاسم، في إشارة منه إلى عدم رغبة حكامها في تخفيف القيود المفروضة على السكان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكتب الرئيس في ثلاث تغريدات: "حرروا مينيسوتا. حرروا ميشيغان. حرروا فيرجينيا".

واتهم ترامب في تغريدة سابقة رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر و"اليسار الراديكالي" بالتسبب في "فقدان الناس وظائفهم".

واتهم الرئيس الأميركي الديمقراطيين بأنهم "لا يفعلون شيئا"، ودعاهم إلى الاتفاق على تشريع جديد "يحمي العائلات الأميركية".

والولايات التي أشار إليها ترامب تدار بواسطة حكام ينتمون للحزب الديمقراطي.

وكان حاكم ولاية فيرجينيا رالف نورثام قد أعلن الأربعاء أنه ينوي الإبقاء على الإغلاق الحالي خشية حدوث زيادة في حالات الإصابات بالفيروس.

وتواجه حاكمة ميشيغان غريتشين ويتمان دعاوى قضائية بعد قرارها تمديد إبقاء السكان في منازلهم.

وأطلقت مجموعة تطلق على نفسها "حرروا مينيسوتا" تظاهرات لتحدي قرار مماثل للحاكم تيم والز.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في مؤتمر صحفي، الخميس، أن إدارته وضعت خطة تتكون من ثلاث مراحل لإعادة فتح الاقتصاد، مضيفا أنه يمكن إعادة فتح الاقتصاد في عدد من الولايات الأميركية بدءا من الجمعة.