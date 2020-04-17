أميركا

معلومات جديدة عن "روزفلت" تثير قلق الجيش الأميركي من الفيروس "المتخفي"

18 أبريل 2020
مسؤولون أميركيون قلقون من تفشي المرض بين البحارة من دون أن يظهروا أية أعراض
مسؤولون أميركيون قلقون من تفشي المرض بين البحارة من دون أن يظهروا أية أعراض

قالت البحرية الأميركية، الجمعة، إن نحو 60 في المئة من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت بين أفراد طاقم حاملة الطائرات "روزفلت" لم تظهر عليهم أعراض المرض حتى الآن.

وتم حتى الآن فحص نحو 94 في المئة من أفراد الطاقم، وظهرت النتائج "إيجابية" لنحو 600 حالة، بحسب البحرية.

وهذا الرقم المعلن للحالات التي ظهرت من دون أعراض هو أكبر من الأرقام التي أعلنها المسؤولون الفيدراليون سابقا.

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر قال في مقابلة تلفزيونية الخميس إن عدد الحالات التي ظهرت من دون أعراض على الحاملة "مقلق".

وأضاف في حديث لشبكة "أن بي سي": "لقد كشف ذلك عن ديناميكية جديدة لهذا الفيروس، وهي أنه يمكن أن يحمله أشخاص عاديون وأصحاء وليس لديهم أي علم على الإطلاق أنهم يحملونه".

هذا "التخفي" للفيروس على متن السفينة يثير مخاوف المسؤولين الأميركيين، ومن بينهم الأدميرال بروس غيلينغهام، الجراح العام للبحرية الذي قال إن "تخفي المرض في صورة انتقال للعدوى دون أعراض هو القوة السرية لهذا الخصم".

وتمثل هذه الأرقام تحديا للجيش الأميركي المنتشر حول العالم، وأحيانا في بيئات محصورة مثل الغواصات والسفن والطائرات.

ويقول المسؤولون إن إجراء فحوصات على الجيش الأميركي بأكمله ليس ممكنا بعد، وفي الوقت ذاته فإن اكتشاف حالات من دون اختبارات أمر مستحيل إذا كانت معظم الحالات من دون أعراض.

وكالة رويترز قالت إن حقيقة أن الفيروس يمكن أن ينتشر "متخفيا" بين شباب أصحاء لا يظهرون أي أعراض، ستكون له آثار كبيرة على صانعي السياسة في الولايات المتحدة، الذين يريدون إعادة فتح الاقتصاد.

وقالت إنه يعيد التساؤل حول مدى فعالية القيام فقط بفحص الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالعدوى للحد من انتشار الفيروس في الولايات المتحدة وحول العالم.

وقالت الوكالة إن حالة "روزفلت" تقدم دراسة حالة للباحثين حول كيفية انتشار الفيروس من دون أعراض في بيئة ضيقة بين البالغين الأصغر سنا.

وأدى تفشي الفيروس على متن الحاملة التي تعمل بالطاقة النووية إلى استقالة توماس مودلي من منصب القائم بأعمال وزير البحرية، في أعقاب رد فعل متصاعد على إقالته لقائد حاملة الطائرات وسخريته منه بعدما طلب المساعدة في القضاء على تفشي الفيروس على الحاملة.

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أميركا

معلومات جديدة عن "روزفلت" تثير قلق الجيش الأميركي من الفيروس "المتخفي"

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أميركا

ترامب يطالب بـ"تحرير" ولايات أميركية

17 أبريل 2020
تواجه حاكمة ميشيغان غريتشين ويتمان دعاوى قضائية بعد قرارها تمديد إبقاء السكان في منازلهم
تواجه حاكمة ميشيغان غريتشين ويتمان دعاوى قضائية بعد قرارها تمديد إبقاء السكان في منازلهم

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة،  إلى "تحرير" ولايات أميركية ذكرها بالاسم، في إشارة منه إلى عدم رغبة حكامها في تخفيف القيود المفروضة على السكان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكتب الرئيس في ثلاث تغريدات: "حرروا مينيسوتا. حرروا ميشيغان. حرروا فيرجينيا".

واتهم ترامب في تغريدة سابقة رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر و"اليسار الراديكالي" بالتسبب في "فقدان الناس وظائفهم".

واتهم الرئيس الأميركي الديمقراطيين بأنهم "لا يفعلون شيئا"، ودعاهم إلى الاتفاق على تشريع جديد "يحمي العائلات الأميركية".

والولايات التي أشار إليها ترامب تدار بواسطة حكام ينتمون للحزب الديمقراطي.

وكان حاكم ولاية فيرجينيا رالف نورثام قد أعلن الأربعاء أنه ينوي الإبقاء على الإغلاق الحالي خشية حدوث زيادة في حالات الإصابات بالفيروس.

وتواجه حاكمة ميشيغان غريتشين ويتمان دعاوى قضائية بعد قرارها تمديد إبقاء السكان في منازلهم.

وأطلقت مجموعة تطلق على نفسها "حرروا مينيسوتا" تظاهرات لتحدي قرار مماثل للحاكم تيم والز.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في مؤتمر صحفي، الخميس، أن إدارته وضعت خطة تتكون من ثلاث مراحل لإعادة فتح الاقتصاد، مضيفا أنه يمكن إعادة فتح الاقتصاد في عدد من الولايات الأميركية بدءا من الجمعة.