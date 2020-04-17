نيويورك.. مقابر فائضة جراء كورونا وتمديد للإغلاق 

بلغت غرين وود، أكبر مقبرة في نيويورك، طاقتها الاستيعابية القصوى بعد ارتفاع عمليات حرق الجثث بأكثر من الضعف، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد في الولاية التي تحوي أكبر عدد من الإصابات بمرض كوفيد-19.

وازدادت عمليات الدفن بخمسة أضعاف، مع تدفق جثامين ضحايا الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.



وأعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، الخميس، تمديد الإغلاق في الولاية حتى 15 مايو، ولكن فيما استعرض بيانات تشير إلى تحسن الظروف فإنّه أضاف أنّه "علينا مواصلة القيام بما نفعله".

وقال كومو في الإحاطة الصحافية اليومية "أود أن أرى نسب الإصابات تنخفض أكثر"، لافتا إلى أن 606 أشخاص توفوا جراء الإصابة بكوفيد-19 في الولاية، في أدنى حصيلة خلال 10 أيام.