أميركا

أسوأ من كورونا.. مرض يصيب الجميع قتل 80 ألف أميركيا العام الماضي

18 أبريل 2020
يمكن أن تكون الإنفلونزا ومضاعفاتها مهددة للحياة
يمكن أن تكون الإنفلونزا ومضاعفاتها مهددة للحياة

كان موسم الأنفلونزا في العام الماضي شديدًا على الأميركيين تاريخيًا، وأسوأ من فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في إغلاق عشرات الولايات الأميركية.

ووفق تقرير لـ"ناشيونال إنترست"، نقل 900 ألف أميركي إلى المستشفيات وتوفي 80 ألفا بسبب الأنفلونزا ومضاعفاتها في العام الماضي.

وعلى سبيل المقارنة، كان موسم 2011-2010  أسوأ موسم سابق في العقد الماضي وتسببت الأنفلونزا في وفاة 56 ألف أميركي.

وأوضح التقرير أن الأنفلونزا في أي موسم نموذجي تقتل حوالي 30 ألف أميركي.

وأرجع التقرير خطورة موسم الأنفلونزا العام الماضي إلى أن إحدى سلالات فيروس الأنفلونزا (A(H3N2، التي سادت هي سلالة خبيثة بشكل خاص، واللقاحات التي تستهدفها أقل فعالية من اللقاحات التي تستهدف سلالات أخرى.

وفي ظل التطور الطبيعي المستمر للفيروس، تتوقع منظمة الصحة العالمية كل عام أي سلالات من فيروس الإنفلونزا ستنتشر خلال موسم الإنفلونزا المقبل، وتصاغ اللقاحات استناداً إلى هذه المعلومات.

وأوضح التقرير أن الفيروس المستخدم لإنتاج الكثير من لقاحات عامي 2017-2018 أثار استجابة مناعية لم توفر الحماية الكاملة ضد فيروس (A(H3N2  الذي أصيب به الناس - على الرغم من أنه قد يقلل من شدة الإنفلونزا.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يحصل كل شخص يبلغ 6 أشهر فما فوق على حقنة إنفلونزا كل عام، ولكن عادة أقل من نصف الأميركيين يفعلون ذلك.

ويمكن أن تكون الأنفلونزا ومضاعفاتها التي تصيب الجميع مهددة للحياة، خاصة بالنسبة للشيوخ وذوي الأمراض المزمنة.

ووصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 35 ألفا الجمعة، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تعلن بعض الولايات جداول زمنية لرفع القيود التي تهدف إلى الحد من الوباء.

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أميركا

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أزمة كورونا

الولايات المتحدة تمنع "العلاج المقدس" لفيروس كورونا

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الولايات المتحدة تمنع "العلاج المقدس" لفيروس كورونا

18 أبريل 2020
مروجوه قالوا إنه يشفي من أغلب الأمراض العالمية
مروجوه قالوا إنه يشفي من أغلب الأمراض العالمية

علق القضاء الأميركي بيع علاج يقدم على أنه يشفي من فيروس كورونا المستجد وتروج له منذ سنوات مجموعة تحمل اسم "كنيسة التكوين" ويحتوي بشكل أساسي على ماء الجافيل.

وأصدرت محكمة فدرالية في فلوريدا حظرا مؤقتا على بيع هذا المنتج الذي يطرح على أنه "محلول معدني عجائبي" ويشفي بحسب ما ورد على موقع المروجين له "95 % من الأمراض" العالمية ومن بينها السرطان والإيدز والكوليرا فضلا عن  كوفيد-19 .

وكشفت وزارة العدل الأميركية التي تقف وراء الملاحقات أن هذا "العلاج" هو في الحقيقة "منتج كيميائي يتحول عند مزجه بمادة فاعلة مرافقة له إلى ماء جافيل".

وكانت الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير (أف دي إيه) أصدرت قبل سنوات عدة تحذيرات حول هذا المنتج الذي قد يسبب الغثيان والتقيؤ والتجفاف.

ويدعي مروجو المنتج أنه "مقدس" وهم يرفضون الإذعان للقرارات.

وقال المسؤول في الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير ستيفن هان في بيان "يستمرون في تعريض المستهلكين للخطر مع ثاني أكسيد الكلور ونحن لن نسمح بذلك".

وشكلت الولايات المتحدة وحدات متخصصة بمكافحة الاحتيال المرتبط بجائحة كوفيد-19، الذي يشمل سرقة أقنعة ومواد حماية وبيع علاجات مزيفة ونداءات وهمية للتبرع .