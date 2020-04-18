أميركا

الولايات المتحدة تجيز فحصا بميزات مختلفة للكشف عن فيروس كورونا

18 أبريل 2020
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طريقة الفحص الحالية غير مريحة وقد تكون مؤلمة قليلا

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA فحصا جديدا للكشف عن فيروس كورونا يعتمد على اللعاب الذي يبصقه المشكوك بإصابتهم بالفيروس في إناء اختبار. ويعتقد الباحثون إنه قد يكون أكثر أمانا من الفحص القديم الذي يستدعي قيام فني طبي بأخذ مسحة من أنوف الأشخاص الذين يراد فحصهم.

وتمت إجازة الفحص الجديد لأغراض الطوارئ، وهو يحمي الكوادر الطبية من خطر التعرض للعدوى خلال قيامهم بعملية الفحص.

وقال الطبيب في عيادة "مايو" الأميركية غريغوري بولاند، إن "الفحص الجديد أسرع ويمكن إجراؤه على نطاق أوسع من الفحص الحالي المعتمد".

وأضاف الطبيب في تصريحات صحفية، أن أهم مميزات الفحص الجديد هو أنه "يقلل من احتمالات نشر العدوى بين الكوادر الطبية، ويقلل الحاجة إلى مستلزمات الوقاية الشخصية لتلك الكوادر كما أنه يمكن للأشخاص إجراؤه بأنفسهم وإرساله بالبريد".

مع هذا، يقول بولاند "لم يتم التعرف بعد على العقبات التشغيلية التي ستواجه عملية الفحص، كما أنه قد لا يكون بنفس مقدار دقة الفحص الحالي".

وحتى الآن أجرت الولايات المتحدة 3.5 مليون فحص للفيروس نتج عنها اكتشاف أكثر من 701 ألف إصابة بالمرض الذي توفي بسببه نحو 37 ألف شخص في أميركا حتى الآن.

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تظاهروا غيابيا.. الكادر الطبي في واشنطن يطالب بمعدات الحماية الشخصية

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طبيب من منظمة أطباء بلا حدود يضع الأقنعة الواقية قبل الدخول إلى المرضى المصابين بفيروس إيبولا القاتل

على مسافة ست أقدام بين الواحد والآخر، انتصبت وجوه العاملين في الرعاية الصحية أمام مبنى الكونغرس الأميركي في العاصمة الأميركية واشنطن، بعضهم ارتدى أقنعة، ورفع آخرون لافتات تناشد المشرعين لإيصال مزيد من معدات الحماية الشخصية.

لكن لم يتم ترديد أي هتافات. في الحقيقة التظاهرة كانت صامتة تماما كونها كانت غيابية، إذا صح التعبير، لم تحو بشرا حقيقيا وإنما صورا لموظفي الرعاية الذين يقاتلون الفيروس في المستشفيات، وسط نقص كبير بمعدات الحماية، حسب قولهم.

ونشر ستة متطوعين اللافتات، بسبب عدم إمكانية حضور العاملين الطبيين المنشغلين بجدول عمل إضافي في المستشفيات، وكذلك بسبب تعليمات التباعد الاجتماعي المطبقة في العاصمة، والتي تمنع التجمعات البشرية.

في بعض الصور كان العاملون الطبيون يرتدون قبعات البيسبول وأقنعة بلاستيكية وقفازات رياضية بدلا من معدات الحماية الطبية التقليدية كرمز لافتقارهم إلى تلك المعدات.

"التظاهرة" جاءت بعد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #GetUsPPE وبعد مناشدات استمرت أسابيع للحصول على مزيد من معدات الحماية الشخصية.

ويعتقد أن كثيرا من المستشفيات استنفدت إمداداتها من هذه المعدات، وكذلك نفد تقريبا المخزون الوطني الستراتيجي الأميركي من معدات الحماية وأقنعة التنفس "الكمامات" الطبية.

ويطالب المحتجون الحكومة الفيدرالية بإجبار المعامل على إنتاج معدات الحماية الشخصية الطبية، وفقا لقانون الإنتاج الدفاعي الذي يمنح هذه الصلاحيات للرئيس.

وعلى عكس الاحتجاجات التي اندلعت في ميشيغان وأوهايو وفرجينيا للمطالبة بتخفيف قيود التباعد الاجتماعي وإعادة فتح الاقتصاد على الفور، قال منظمو التظاهرة "الصورية" في واشنطن العاصمة، إنهم يريدون الالتزام بالمبادئ التوجيهية الصحية التي تأمر الناس بعدم التجمع في مجموعات كبيرة.

ودعا القائمون على التظاهرة الناس إلى عدم التجمع.