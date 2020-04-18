الولايات المتحدة تجيز فحصا بميزات مختلفة للكشف عن فيروس كورونا

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA فحصا جديدا للكشف عن فيروس كورونا يعتمد على اللعاب الذي يبصقه المشكوك بإصابتهم بالفيروس في إناء اختبار. ويعتقد الباحثون إنه قد يكون أكثر أمانا من الفحص القديم الذي يستدعي قيام فني طبي بأخذ مسحة من أنوف الأشخاص الذين يراد فحصهم.

وتمت إجازة الفحص الجديد لأغراض الطوارئ، وهو يحمي الكوادر الطبية من خطر التعرض للعدوى خلال قيامهم بعملية الفحص.

وقال الطبيب في عيادة "مايو" الأميركية غريغوري بولاند، إن "الفحص الجديد أسرع ويمكن إجراؤه على نطاق أوسع من الفحص الحالي المعتمد".

وأضاف الطبيب في تصريحات صحفية، أن أهم مميزات الفحص الجديد هو أنه "يقلل من احتمالات نشر العدوى بين الكوادر الطبية، ويقلل الحاجة إلى مستلزمات الوقاية الشخصية لتلك الكوادر كما أنه يمكن للأشخاص إجراؤه بأنفسهم وإرساله بالبريد".

مع هذا، يقول بولاند "لم يتم التعرف بعد على العقبات التشغيلية التي ستواجه عملية الفحص، كما أنه قد لا يكون بنفس مقدار دقة الفحص الحالي".

وحتى الآن أجرت الولايات المتحدة 3.5 مليون فحص للفيروس نتج عنها اكتشاف أكثر من 701 ألف إصابة بالمرض الذي توفي بسببه نحو 37 ألف شخص في أميركا حتى الآن.