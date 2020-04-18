أميركا

ترامب يتنبأ بإجمالي عدد الوفيات جراء كورونا

18 أبريل 2020
ترامب يقول إن عدد الوفيات أقل من المتوقع
ترامب يقول إن عدد الوفيات أقل من المتوقع

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي، الجمعة، لخلية العمل الخاصة متابعة تفشي فيروس كورونا المستجد، إن بعض الولايات ستعيد فتح اقتصادها قريبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات أصبحت أقل من المتوقع.

وقال ترامب إنه بعد أن كان من متوقعا أن تصل الوفيات إلى أعداد كبيرة بلغت في بعض السيناريوهات 2.2 مليون شخص، شهدت البلاد تراجعا كبيرا في الحالات الجديدة.

وتنبأ الرئيس الأميركي بأن يصل إجمالي الوفيات في البلاد عند ما بين 60 إلى 65 ألف حالة.

وأضاف في المؤتمر أنه "في الأسابيع المقبلة ستتخذ ولايات كثيرة خطوات مشجعة (فتح الاقتصاد) لكن ستحافظ أيضا على السكان".

وتابع: "في المستقبل القريب سنستعيد بلادنا. سيكون اقتصادنا أفضل مما كان عليه".

وأشار إلى تطبيق برنامج بقيمة 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تداعيات الفيروس.

وأعلن أيضا أنه سيتم إيداع أغذية بنحو ثلاثة مليارات دولار للمحتاجين في بنوك الطعام.

ورفض الرئيس الأميركي "الانتقادات الحزبية" لطريقة تعامل إدارته مع مسألة فحوص المرض.

وأوضح أن تم حتى الآن إجراء نحو 3.7 ملايين فحص للفيروس الجديد، وهو "أكبر من أي دولة أخرى"، مشيرا إلى أنه يتم إجراء نحو مليون فحص أسبوعيا.

وتوقع الحصول على مخزون كبير من أجهزة التنفس يمكن أن يتم تصديرها للدول التي تحتاجها، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه أبلغ الرئيس المكسيكي باستعداد إدارته تزويد المكسيك بأجهزة تنفس صناعي.

وانتقد مجددا طلب بعض الولايات الحصول على أعداد ضخمة من هذه الأجهزة "أكثر مما تحتاجه".

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، في مؤتمر صحفي الخميس، أن إدارته وضعت خطة تتكون من ثلاث مراحل لإعادة فتح الاقتصاد.

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18 أبريل 2020
مسؤولون أميركيون قلقون من تفشي المرض بين البحارة من دون أن يظهروا أية أعراض
مسؤولون أميركيون قلقون من تفشي المرض بين البحارة من دون أن يظهروا أية أعراض

قالت البحرية الأميركية، الجمعة، إن نحو 60 في المئة من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت بين أفراد طاقم حاملة الطائرات "روزفلت" لم تظهر عليهم أعراض المرض حتى الآن.

وتم حتى الآن فحص نحو 94 في المئة من أفراد الطاقم، وظهرت النتائج "إيجابية" لنحو 600 حالة، بحسب البحرية.

وهذا الرقم المعلن للحالات التي ظهرت من دون أعراض هو أكبر من الأرقام التي أعلنها المسؤولون الفيدراليون سابقا.

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر قال في مقابلة تلفزيونية الخميس إن عدد الحالات التي ظهرت من دون أعراض على الحاملة "مقلق".

وأضاف في حديث لشبكة "أن بي سي": "لقد كشف ذلك عن ديناميكية جديدة لهذا الفيروس، وهي أنه يمكن أن يحمله أشخاص عاديون وأصحاء وليس لديهم أي علم على الإطلاق أنهم يحملونه".

هذا "التخفي" للفيروس على متن السفينة يثير مخاوف المسؤولين الأميركيين، ومن بينهم الأدميرال بروس غيلينغهام، الجراح العام للبحرية الذي قال إن "تخفي المرض في صورة انتقال للعدوى دون أعراض هو القوة السرية لهذا الخصم".

وتمثل هذه الأرقام تحديا للجيش الأميركي المنتشر حول العالم، وأحيانا في بيئات محصورة مثل الغواصات والسفن والطائرات.

ويقول المسؤولون إن إجراء فحوصات على الجيش الأميركي بأكمله ليس ممكنا بعد، وفي الوقت ذاته فإن اكتشاف حالات من دون اختبارات أمر مستحيل إذا كانت معظم الحالات من دون أعراض.

وكالة رويترز قالت إن حقيقة أن الفيروس يمكن أن ينتشر "متخفيا" بين شباب أصحاء لا يظهرون أي أعراض، ستكون له آثار كبيرة على صانعي السياسة في الولايات المتحدة، الذين يريدون إعادة فتح الاقتصاد.

وقالت إنه يعيد التساؤل حول مدى فعالية القيام فقط بفحص الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالعدوى للحد من انتشار الفيروس في الولايات المتحدة وحول العالم.

وقالت الوكالة إن حالة "روزفلت" تقدم دراسة حالة للباحثين حول كيفية انتشار الفيروس من دون أعراض في بيئة ضيقة بين البالغين الأصغر سنا.

وأدى تفشي الفيروس على متن الحاملة التي تعمل بالطاقة النووية إلى استقالة توماس مودلي من منصب القائم بأعمال وزير البحرية، في أعقاب رد فعل متصاعد على إقالته لقائد حاملة الطائرات وسخريته منه بعدما طلب المساعدة في القضاء على تفشي الفيروس على الحاملة.