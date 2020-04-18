أميركا

ترامب يحمل أوباما وبايدن مسؤولية وفاة 17 ألف أميركي

18 أبريل 2020
هاجم ترامب منافسه الديمقراطي بايدن الذي انتقد طريقة تعامله مع جائحة كورونا
هاجم ترامب منافسه الديمقراطي بايدن الذي انتقد طريقة تعامله مع جائحة كورونا

رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على انتقادات المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن التي أطلقها مؤخرا على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووصف ترامب في تغريدة منافسه الحالي ونائب الرئيس السابق بـ"عدم الكفاءة" خلال التعامل مع فيروس أنفلونزا الخنازير الذي تسبب بمقتل 17000 شخصا في الولايات المتحدة خلال فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما عام 2009.

وقال ترامب "كان بايدن وأوباما كارثة في التعامل مع أنفلونزا الخنازير"، مضيفا أن "17 ألف شخص ماتوا بلا داع ونتيجة العجز".

وكان بايدن قال الجمعة إن الأميركيين يدفعون ثمن تقاعس الرئيس دونالد ترامب عن محاسبة الصين على جائحة فيروس كورونا.

وأضاف بايدن في مقطع مصور بث على الإنترنت أن "الحقيقة المرة هي أن دونالد ترامب ترك أميركا مكشوفة ومعرضة لهذه الجائحة. لقد تجاهل تحذيرات خبراء الصحة ووكالات المخابرات وبدلا من ذلك وضع ثقته في زعماء الصين".

وتابع بايدن أن "ترامب أنهى تمويل برنامج تم إنشاؤه خلال إدارة أوباما وبايدن لرصد الأمراض المعدية الطارئة وخفض عدد خبراء المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين بواقع الثلثين وترك مكانا كان مخصصا لأميركي شاغرا داخل وكالة مكافحة الأمراض بالصين".

ووفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد انتشر فيروس أنفلونزا الخنازير "H1N1" في عام 2009 في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما أدى إلى إصابة 84 مليون أميركي.

ومع حوالى ثلاثة آلاف وفاة في اليوم وأكثر من 37 ألف وفاة في حصيلة اجمالية، باتت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا بوباء كورونا الذي بدأ انتشاره من ووهان في الصين في نهاية 2019.

وتم تسجيل أكثر من 700 ألف حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة لغاية يوم السبت.
 

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أميركا

رغم كورونا.. رحلة أميركية تاريخية إلى الفضاء قريبا

18 أبريل 2020
يأتي موعد إطلاق المهمة الفضائية في وقت عصيب لا يزال العالم يكافح فيه تفشي فيروس كورونا المستجد.
يأتي موعد إطلاق المهمة الفضائية في وقت عصيب لا يزال العالم يكافح فيه تفشي فيروس كورونا المستجد.

حددت وكالة ناسا وشركة "سبيس-إكس" يوم 27 مايو كموعد لانطلاق أول رحلة تحمل ركابا على متن مركبة "كرو دراغون" التابعة لسبيس إكس.

وتعتبر "كرو دراغون" مركبة طورتها الشركة حديثا لأغراض نقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

وستكون هذه المهمة، والتي ستنقل اثنين من رواد الفضاء إلى المحطة الدولية، الأولى لإطلاق أشخاص إلى خارج كوكب الأرض من الأراضي الأميركية منذ 2011.

ويتم التحضير للرحلة منذ سنوات، منذ اختيار ناسا لكل من سبيس-إكس ومنافستها بوينغ لأغراض تطوير مركبة فضائية جديدة قادرة على نقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية، ضمن برنامجها للرحلات التجارية.

وتعمل سبيس-إكس على مركبتها "دراغون"، التي طالما استخدمت لنقل الإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية على مدى سنوات، لتحويلها إلى مركبة قادرة على نقل الركاب.

وعقب ستة أعوام من العمل المتواصل والعديد من التجارب الناجحة وبعض حالات الفشل، باتت الكبسولة الجديدة مستعدة لنقل أول ركاب لها برحلة تجريبية.

وسيقوم رائد الفضاء التابع لناسا، دوغ هورلي، بأداء مهمة قائد المركبة الفضائية، بينما سيتولى زميله بوب بينكين قيادة العمليات المشتركة.

ومن المقرر أن تتم عملية إطلاق المركبة نحو الفضاء الخارجي في مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية، وهو أحد المراكز التابعة لناسا.

ويأتي موعد إطلاق المهمة الفضائية في وقت عصيب لا يزال العالم يكافح فيه تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان حاكم فلوريدا قد أصدر في 1 إبريل أوامر بقاء في المنزل لسكان الولاية، للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما أصدرت ناسا تعليمات إجبارية للعمل من المنزل لجميع مراكزها، باستثناء من يتطلب الأمر حضورهم.

وتقول ناسا إنها تراقب حالة تفشي الفيروس عن كثب خلال تحضيرها للإطلاق المرتقب.

وبينما تعتبر هذه المهمة فرصة لتشهد سبيس-إكس أول راكب يصعد إلى الفضاء من خلال مركباتها، يشكل الأمر فرصة أخرى لوكالة ناسا لتقليل اعتمادها على روسيا في عملياتها.