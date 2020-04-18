أميركا

ترامب يرد على أنباء "التمويل الأميركي" لمعهد ووهان للفيروسات 

18 أبريل 2020
قال ترامب: "سمعت أن إدارة أوباما منحت 3.7 مليون دولار لمعهد الفيروسات في ووهان"
قال ترامب: "سمعت أن إدارة أوباما منحت 3.7 مليون دولار لمعهد الفيروسات في ووهان"

 رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، عن سؤال حول أخبار تناقلتها وسائل إعلام أميركية أفادت بوجود منح أميركية لمعهد ووهان للفيروسات عام 2015. 
 
وكانت وسائل إعلام قد نقلت أنباء عن حصول المعهد الواقع في بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين، منحا أميركية وكندية مقابل إجراء أبحاث على فيروسات. 
 
ووجهت إحدى الصحفيات في المؤتمر الصحفي الخاص بفريق العمل التابع للبيت الأبيض المكلف بمتابعة ملف كورونا، سؤالا حول الأنباء المتعلقة بمنح أميركية في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بملايين الدولارات للمعهد.
 
وقال ترامب: "سمعت أن إدارة أوباما منحت 3.7 مليون دولار لمعهد الفيروسات في ووهان وسيتم التحقيق في الأمر"، وبادر بسؤال الصحفية: "متى قلتِ أن هذا حصل؟"، لترد: "عام 2015"، وأنهى إجابته: "أتساءل من كان الرئيس في ذلك الوقت؟". 

ووفق وثائق عامة جمعتها منظمة "White Coat Waste Project"، المعنية بحماية حقوق الحيوان بتتبع تمويل الحكومة الأميركية للاختبارات وشبكة "فوكس نيوز"، فإن معهد ووهان للفيروس حظي بمنح من الحكومة الأميركية، ومن المراكز الوطنية للصحة تحديدا،  بلغت 7.1 ملايين دولار وبالتعاون مع مراكز أميركية. 
 
كما ذكرت الشبكة الأميركية، الخميس، أن أحد الأبحاث حول فيروسات كورونا في الخفافيش بلغ 3.7 ملايين دولار ومنحة أخرى تضمنت حقن أدمغة الفئران بفيروسات بلغت قيمتها 3.4 ملايين دولار. 
 
وليس من الواضح مقدار المنح الأميركية التي حصل عليها معهد ووهان مباشر من الولايات المتحدة، لأن المعهد عمل بالتعاون مع مراكز أخرى على مشاريع مولتها المنح الأميركية، وفقا لما ذكرته "فوكس نيوز". 
 
ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية عن مصادر، في وقت سابق الجمعة، إن الولايات المتحدة تجري تحقيقا واسع النطاق في ما إذا كان فيروس كورونا المستجد قد تسرب من مركز في ووهان، التي ظهر فيها أول مرة في ديسمبر الماضي.
 
وأضافت تلك المصادر أن عملاء استخباراتيين يجمعون معلومات حول المختبر وعن بداية تفشي الفيروس، مشيرة كذلك إلى أن محللي الاستخبارات يضعون جدولا زمنيا حول المعلومات التي كانت بحوزة الحكومة عن الفيروس "ويرسمون صورة دقيقة لما حدث".
 
وتوقعت المصادر أن يتم التوصل إلى نتائج هذا التحقيق قريبا، وسوف يتم تقديمها إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسيكون على صانعي السياسة في البيت الأبيض وترامب تحديد كيفية محاسبة الصين.

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ترامب يتنبأ بإجمالي عدد الوفيات جراء كورونا

18 أبريل 2020
ترامب يقول إن عدد الوفيات أقل من المتوقع
ترامب يقول إن عدد الوفيات أقل من المتوقع

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي، الجمعة، لخلية العمل الخاصة متابعة تفشي فيروس كورونا المستجد، إن بعض الولايات ستعيد فتح اقتصادها قريبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات أصبحت أقل من المتوقع.

وقال ترامب إنه بعد أن كان من متوقعا أن تصل الوفيات إلى أعداد كبيرة بلغت في بعض السيناريوهات 2.2 مليون شخص، شهدت البلاد تراجعا كبيرا في الحالات الجديدة.

وتنبأ الرئيس الأميركي بأن يصل إجمالي الوفيات في البلاد عند ما بين 60 إلى 65 ألف حالة.

وأضاف في المؤتمر أنه "في الأسابيع المقبلة ستتخذ ولايات كثيرة خطوات مشجعة (فتح الاقتصاد) لكن ستحافظ أيضا على السكان".

وتابع: "في المستقبل القريب سنستعيد بلادنا. سيكون اقتصادنا أفضل مما كان عليه".

وأشار إلى تطبيق برنامج بقيمة 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تداعيات الفيروس.

وأعلن أيضا أنه سيتم إيداع أغذية بنحو ثلاثة مليارات دولار للمحتاجين في بنوك الطعام.

ورفض الرئيس الأميركي "الانتقادات الحزبية" لطريقة تعامل إدارته مع مسألة فحوص المرض.

وأوضح أن تم حتى الآن إجراء نحو 3.7 ملايين فحص للفيروس الجديد، وهو "أكبر من أي دولة أخرى"، مشيرا إلى أنه يتم إجراء نحو مليون فحص أسبوعيا.

وتوقع الحصول على مخزون كبير من أجهزة التنفس يمكن أن يتم تصديرها للدول التي تحتاجها، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه أبلغ الرئيس المكسيكي باستعداد إدارته تزويد المكسيك بأجهزة تنفس صناعي.

وانتقد مجددا طلب بعض الولايات الحصول على أعداد ضخمة من هذه الأجهزة "أكثر مما تحتاجه".

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، في مؤتمر صحفي الخميس، أن إدارته وضعت خطة تتكون من ثلاث مراحل لإعادة فتح الاقتصاد.