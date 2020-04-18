ترامب يرد على أنباء "التمويل الأميركي" لمعهد ووهان للفيروسات 

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي، الجمعة، لخلية العمل الخاصة متابعة تفشي فيروس كورونا المستجد، إن بعض الولايات ستعيد فتح اقتصادها قريبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات أصبحت أقل من المتوقع.

وقال ترامب إنه بعد أن كان من متوقعا أن تصل الوفيات إلى أعداد كبيرة بلغت في بعض السيناريوهات 2.2 مليون شخص، شهدت البلاد تراجعا كبيرا في الحالات الجديدة.

وتنبأ الرئيس الأميركي بأن يصل إجمالي الوفيات في البلاد عند ما بين 60 إلى 65 ألف حالة.

وأضاف في المؤتمر أنه "في الأسابيع المقبلة ستتخذ ولايات كثيرة خطوات مشجعة (فتح الاقتصاد) لكن ستحافظ أيضا على السكان".

وتابع: "في المستقبل القريب سنستعيد بلادنا. سيكون اقتصادنا أفضل مما كان عليه".

وأشار إلى تطبيق برنامج بقيمة 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تداعيات الفيروس.

وأعلن أيضا أنه سيتم إيداع أغذية بنحو ثلاثة مليارات دولار للمحتاجين في بنوك الطعام.

ورفض الرئيس الأميركي "الانتقادات الحزبية" لطريقة تعامل إدارته مع مسألة فحوص المرض.

وأوضح أن تم حتى الآن إجراء نحو 3.7 ملايين فحص للفيروس الجديد، وهو "أكبر من أي دولة أخرى"، مشيرا إلى أنه يتم إجراء نحو مليون فحص أسبوعيا.

وتوقع الحصول على مخزون كبير من أجهزة التنفس يمكن أن يتم تصديرها للدول التي تحتاجها، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه أبلغ الرئيس المكسيكي باستعداد إدارته تزويد المكسيك بأجهزة تنفس صناعي.

وانتقد مجددا طلب بعض الولايات الحصول على أعداد ضخمة من هذه الأجهزة "أكثر مما تحتاجه".

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، في مؤتمر صحفي الخميس، أن إدارته وضعت خطة تتكون من ثلاث مراحل لإعادة فتح الاقتصاد.