صحيفة أميركية تكشف سبب تأخر توزيع أجهزة فحص كورونا

كشفت صحيفة واشنطن بوست السبت نقلا عن مصادر "مطلعة" أن التأخير في توزيع أجهزة فحص فيروس كورونا المستجد من جانب "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" المعروفة اختصارا باسم "CDC" يأتي بسبب حدوث مشكلة "تلوث" في المختبر الرئيسي للوكالة التابعة لوزارة الصحة الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن "علماء على دراية بالموضوع" ومنظمين فيدرالين القول إن المنشآت التي تصنع الأجهزة في المجمع الرئيسي لـ "CDC" في مدينة أتلانتا " انتهكت ممارسات التصنيع السليمة، ما أدى إلى تلوث أحد مكونات الاختبار الثلاثة المستخدمة في عملية الكشف عن الفيروس شديدة الحساسية".

وأكدت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولي إدارة الأغذية والدواء "FDA" خلصوا إلى أن "CDC" انتهكت المعايير الخاصة بالمختبرات وعرضت الأجهزة للتلوث.

وقالت الصحيفة إن هذه المشكلة أدت إلى تأخير توزيع هذه الأجهزة على مستوى البلاد، بحسب وثائق ومقابلات أجرتها مع أكثر من 30 عالما فيدراليا حاليين وسابقين وغيرهم من المطلعين على الأحداث.