أميركا

بنس: فتح الاقتصاد الأميركي بشكل آمن أمر حاسم

19 أبريل 2020
بنس يقول إن إدارة الرئيس ترامب تريد التأكد من أن "علاج فيروس كورونا المستجد ليس أسوأ من المرض"
بنس يقول إن إدارة الرئيس ترامب تريد التأكد من أن "علاج فيروس كورونا المستجد ليس أسوأ من المرض"

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الأحد، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد التأكد من أن "علاج فيروس كورونا المستجد ليس أسوأ من المرض"، في وقت يتخذ فيه البيت الأبيض خطوات "لإعادة أميركا إلى العمل في أقرب وقت يمكن القيام بذلك بشكل مسؤول".

وأشار بنس خلال مشاركته في برنامج "Meet The Press" على شبكة CBS إلى خطة "فتح أميركا من جديد" التي أعلنها البيت الأبيض في الآونة الأخيرة وتقترح توجيهات يمكن للولايات اتباعها في وقت تتحرك فيه نحو تخفيف القيود الاجتماعية التي ترمي للحد من انتشار كورونا الذي أصيب به 728 ألفا على الأقل فيما توفي جراءه أكثر من 38 ألفا آخرين.

وقال إن الولايات المتحدة تشهد إشارات مشجعة على أن تلك الإجراءات "تبطئ انتشار الوباء" في المناطق الساخنة، وأن "الشراكة الكاملة مع حكام الولايات" من شأنها "جعل الفيروس (شيئا) من الماضي".
 
لم يتطرق نائب الرئيس الأميركي، بشكل مباشر إلى تغريدات دعا فيها الرئيس دونالد ترامب إلى تحرير ولايات مينيسوتا وميتشيغان وفرجينيا شهدت احتجاجات ضد إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها حكامها وجميعهم ديمقراطيون، واكتفى بالقول إن المظاهرات تدل على حماس الأميركيين للعودة إلى العمل. 

وقال خلال مشاركته في برنامج "فوكس نيوز صنداي" على شبكة فوكس نيوز، "ما تراه، حسب اعتقادي،  بين ملايين الأميركيين الذين تبنوا إجراءات التباعد الاجتماعي وقدموا التضحيات هو أنهم يريدون من حكامهم إيجاد طريقة مسؤولة وآمنة لإعادة فتح اقتصادات ولاياتهم".  

وأشار الصحافي كريس واليس إلى أن أولئك المحتجون يقولون إنهم لا يريدون الانتظار، مضيفا أنه في حالات كثيرة يحتجون ضد إرشادات صادرة عن بنس نفسه، وأنه بينما تظاهر البعض داخل سياراتهم، آخرون وقفوا جنبا إلى جنب في تحد لإجراءات التباعد الاجتماعي. 

بنس رد قائلا "يعرف الشعب الأميركي أن لا أحد في أميركا يريد إعادة فتح هذا البلد أكثر من الرئيس دونالد ترامب"، وتابع "يمكنني أن أؤكد لك أنه سيواصل تشجيع الحكام على إيجاد سبل للسماح للأميركيين بالعودة إلى العمل بأمان ومسؤولية".

ودافع ترامب عن تغريداته التي أورد فيها كلمة "تحرير"، خلال مؤتمر صحفي السبت، وقال للصحفيين "أعتقد فقط أن بعض المحافظين ذهبوا بعيدا".

وسأل واليس نائب الرئيس عن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي يقول خبراء إن القدرة على إجراء 500 ألف اختبار في اليوم ضرورية قبل بدء رفع بعض القيود.  

وأوضح بنس "نعتقد أن الاختبارات التي لدينا اليوم في أنحاء البلاد، بمجرد أن نفعّل جميع المختبرات التي بإمكانها إجراء اختبار كورونا، فإن ذلك سيكون كافيا لأي ولاية في أميركا بالانتقال إلى المرحلة الأولى" من إعادة الفتح.

وأردف أن البيت الأبيض سيواصل الشراكة الكاملة مع حكام الولايات ومسؤولي الصحة من أجل زيادة الاختبارات وتوسيع نطاقها، مؤكدا "نحن على ثقة تامة أن بإمكاننا الحصول على كمية كافية من الاختبارات حتى نتمكن من إعادة فتح أميركا". 

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أميركا

تغريدة وأسئلة لترامب عن المساجد ورمضان.. ماذا أجاب؟

19 أبريل 2020
ترامب قال إنه يمكن إعادة فتح الاقتصاد في بعض الولايات الأميركية بدءا الجمعة
ترامب قال إنه يمكن إعادة فتح الاقتصاد في بعض الولايات الأميركية بدءا الجمعة

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في تطبيق نفس قواعد التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان أسوة بالتدابير التي فرضت على المسيحيين خلال عيد الفصح، وسط استياء البعض من القيود المفروضة على التجمعات الكبيرة.

وجاءت تصريحات الرئيس بعد أن طلب منه الرد على تغريدة أعاد نشرها للمعلق المحافظ بول سبيري، الذي تساءل عما إذا كانت السلطات ستطبق أوامر التباعد الاجتماعي على المساجد خلال شهر رمضان كما فعلت بالنسبة للكنائس خلال عيد الفصح.

وقال ترامب في مؤتمره الصحفي اليومي "أعتقد أنه قد يكون هناك فرق"، مضيفا "وسنرى ما سيحدث، لأنني رأيت الكثير من التفاوت في هذا البلد".

وتابع أن الديمقراطيين "يلاحقون الكنائس المسيحية لكنهم لا يميلون إلى ملاحقة المساجد".

وشهر رمضان الذي يبدأ الخميس أو الجمعة، يأتي بعد أسبوع ونصف على عيد الفصح، وقد تجاهل بعض المسيحيين قواعد الصحة العامة وحضروا المراسم الدينية سرا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الأئمة سيرفضون تطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي قال ترامب "لا، لا أعتقد ذلك البتة".

وأضاف "أنا شخص يؤمن بالمعتقد الديني. ولا يهم ما هو معتقدك الديني. لكن يبدو أن السياسيين هنا يعاملون الأديان المختلفة بشكل مختلف تماما".

وحظرت العديد من الولايات التجمعات على اختلاف أنواعها، بهدف الحد من انتشار الفيروس الذي أصاب به  أكثر من 735 ألف شخص فيما حصد أرواح 39 ألفا آخرين..

وحضت "الجمعية الإسلامية لأميركا الشمالية" وخبراء طب مسلمون، على تعليق صلاة الجماعة وتجمعات أخرى.

بدورهم اضطر اليهود الأميركيون إلى إقامة مراسم الفصح اليهودي على الإنترنت عندما بدأت عطلة العيد في الثامن من أبريل.

ورغم تدابير مماثلة اتخذت لدى غالبية الطوائف المسيحية، توفي قس في فرجينيا واصل إلقاء العظات متجاهلا قواعد الحجر المنزلي، قبل أسبوع إثر إصابته بكوفيد-19.

وتم توقيف اثنين من قساوسة كنيستين في فلوريدا ولويزيانا بجنحة مخالفة أوامر الحجر المنزلي.

وقال ترامب "الديانة المسيحية تُعامل بشكل مختلف كثيرا عن الماضي"، وتابع "أعتقد أنها تعامل بشكل غير عادل جدا".  