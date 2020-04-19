بنس: فتح الاقتصاد الأميركي بشكل آمن أمر حاسم

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الأحد، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد التأكد من أن "علاج فيروس كورونا المستجد ليس أسوأ من المرض"، في وقت يتخذ فيه البيت الأبيض خطوات "لإعادة أميركا إلى العمل في أقرب وقت يمكن القيام بذلك بشكل مسؤول".

وأشار بنس خلال مشاركته في برنامج "Meet The Press" على شبكة CBS إلى خطة "فتح أميركا من جديد" التي أعلنها البيت الأبيض في الآونة الأخيرة وتقترح توجيهات يمكن للولايات اتباعها في وقت تتحرك فيه نحو تخفيف القيود الاجتماعية التي ترمي للحد من انتشار كورونا الذي أصيب به 728 ألفا على الأقل فيما توفي جراءه أكثر من 38 ألفا آخرين.

وقال إن الولايات المتحدة تشهد إشارات مشجعة على أن تلك الإجراءات "تبطئ انتشار الوباء" في المناطق الساخنة، وأن "الشراكة الكاملة مع حكام الولايات" من شأنها "جعل الفيروس (شيئا) من الماضي".



لم يتطرق نائب الرئيس الأميركي، بشكل مباشر إلى تغريدات دعا فيها الرئيس دونالد ترامب إلى تحرير ولايات مينيسوتا وميتشيغان وفرجينيا شهدت احتجاجات ضد إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها حكامها وجميعهم ديمقراطيون، واكتفى بالقول إن المظاهرات تدل على حماس الأميركيين للعودة إلى العمل.

وقال خلال مشاركته في برنامج "فوكس نيوز صنداي" على شبكة فوكس نيوز، "ما تراه، حسب اعتقادي، بين ملايين الأميركيين الذين تبنوا إجراءات التباعد الاجتماعي وقدموا التضحيات هو أنهم يريدون من حكامهم إيجاد طريقة مسؤولة وآمنة لإعادة فتح اقتصادات ولاياتهم".

وأشار الصحافي كريس واليس إلى أن أولئك المحتجون يقولون إنهم لا يريدون الانتظار، مضيفا أنه في حالات كثيرة يحتجون ضد إرشادات صادرة عن بنس نفسه، وأنه بينما تظاهر البعض داخل سياراتهم، آخرون وقفوا جنبا إلى جنب في تحد لإجراءات التباعد الاجتماعي.

بنس رد قائلا "يعرف الشعب الأميركي أن لا أحد في أميركا يريد إعادة فتح هذا البلد أكثر من الرئيس دونالد ترامب"، وتابع "يمكنني أن أؤكد لك أنه سيواصل تشجيع الحكام على إيجاد سبل للسماح للأميركيين بالعودة إلى العمل بأمان ومسؤولية".

ودافع ترامب عن تغريداته التي أورد فيها كلمة "تحرير"، خلال مؤتمر صحفي السبت، وقال للصحفيين "أعتقد فقط أن بعض المحافظين ذهبوا بعيدا".

وسأل واليس نائب الرئيس عن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي يقول خبراء إن القدرة على إجراء 500 ألف اختبار في اليوم ضرورية قبل بدء رفع بعض القيود.

وأوضح بنس "نعتقد أن الاختبارات التي لدينا اليوم في أنحاء البلاد، بمجرد أن نفعّل جميع المختبرات التي بإمكانها إجراء اختبار كورونا، فإن ذلك سيكون كافيا لأي ولاية في أميركا بالانتقال إلى المرحلة الأولى" من إعادة الفتح.

وأردف أن البيت الأبيض سيواصل الشراكة الكاملة مع حكام الولايات ومسؤولي الصحة من أجل زيادة الاختبارات وتوسيع نطاقها، مؤكدا "نحن على ثقة تامة أن بإمكاننا الحصول على كمية كافية من الاختبارات حتى نتمكن من إعادة فتح أميركا".