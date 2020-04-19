أميركا

ترامب: سنحاسب الصين لو ثبت أنها مسؤولة عن تفشي الفيروس

19 أبريل 2020
ترامب قال إن ولايات ديمقراطية وجمهورية بدأت إجراءات فتح الاقتصاد
ترامب قال إن ولايات ديمقراطية وجمهورية بدأت إجراءات فتح الاقتصاد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي السبت إن ولايات ديمقراطية وجمهورية بدأت إجراءات فتح الاقتصاد، في أعقاب الإرشادات التي وضعتها إدارته لإنهاء الإغلاق الحالي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وقال ترامب إن ولايتي تكساس وفيرمونت ستسمحان بفتح بعض مؤسساتها يوم الاثنين مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وإن ولاية مونتانا سوف تتخذ خطوة مماثلة الجمعة.

ويأتي تصريح ترامب فيما أعلن حكام عدد من الولايات أنهم لن ينهوا إجراءات الإغلاق المفروضة حاليا، حتى يكون هناك المزيد من الفحوصات للفيروس.

وقال ترامب في معرض حديثه عن آخر تطورات مرض كوفيد-19: "نرى عددا من الإشارات الإيجابية على أن الفيروس تجاوز ذروته، مشيرا إلى أنه "لو لم نفعل ما فعلناه لكان قد توفي الملايين".

واعتبر ترامب أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة الذي بلغ نحو 38 ألف حالة حتى يوم السبت أقل من الصين، التي قال إنها "الدولة الأولى في عدد الوفيات"، وتساءل: "لماذا لا تعلن الصين عن الأرقام الحقيقية؟".

وردا على سؤال عما إذا كانت إدارته ستحاسب الصين على تفشي الفيروس، أكد أنه ستكون هناك "عواقب" لو ثبت أن بكين كانت مسؤولة عن سابق إصرار عما حدث، لكنه أكد أنها لن تحاسب لو ثبت أن ما حدث تم عن طريق "الخطأ".

وقال إنه قبل مجيئه إلى البيت الأبيض كانت إيران على وشك أن تسيطر على الشرق الأوسط والآن "فقط تريد أن تبقى على قيد الحياة" وقال إنها أصبحت "لا تحاول العبث معنا". وفي الوقت ذاته، أعلن ترامب استعداه لإرسال أجهزة تنفس صناعي إليها لو طلبت ذلك.

وانتقد الرئيس الأميركي ما قال إنه "إهدار" لأموال الحكومة الفيدرالية، مشيرا إلى أنه سيتم النظر فيما ورد عن تمويل أميركي لمختبر ووهان قبل نحو ست سنوات.

وقال إن إدارته ستستخدم 500 مليون دولار كانت مخصصة لمنظمة الصحة العالمية لأغراض أخرى مفيدة، مجددا اتهاماته للمنظمة بأنها غضت الطرف عن الدعوة لإغلاق الحدود مع الصين.

وعدد إنجازات إدارته في توفير الفحوصات وأسرة المستشفيات وأجهزة التنفس الصناعي، وعن الأخيرة قال إنه عرض على دول أخرى الاستفادة منها، بعد أن تم "تعويض النقص" في البلاد.

وتابع ترامب أن نسبة الفحوصات للفرد في الولايات المتحدة أكبر من دول أخرى كبيرة مثل فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن إجراء نحو أربعة ملايين فحص.

ودعا إلى عدم "الانقسام الحزبي"، بشأن توفير المعدات الطبية للعاملين في المجال الصحي ، قائلا إن السلطات الفيدرالية قدمت دعما للمستشفيات بمليارات الدولارات لتوفير احتياجاتها.

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19 أبريل 2020
صراحته كانت تثير ضجة في الأسواق المالية
صراحته كانت تثير ضجة في الأسواق المالية

توفي، السبت، بول أونيل الذي كان وزيرا للخزانة الاميركية خلال الولاية الاولى للرئيس جورج بوش الابن وذلك جراء إصابته بمرض السرطان، حسب ما أعلنت جامعة انديانا الأميركية التي كان من أكبر مموليها.

وكتبت الجامعة على موقعها الإلكتروني أن أونيل الذي توفي في بيتسبرغ في ولاية بنسيلفانيا عن عمر ناهز 84 عاما "عرف بنزاهته التي لا تتزعزع وباتخاذه القرار استنادا إلى المعطيات وبالتزامه بخدمة الصالح العام".

كما اشتهر أونيل بصراحته التي كانت تثير ضجة في الأسواق المالية، وهو كان قدم استقالته من وزارة الخزانة في ديسمبر 2002، بعد أقل من عامين من توليه منصبه.

بعد ذلك بعام، نشر كتابا عنوانه "ثمن الولاء" ندد فيه بطريقة العمل داخل الادارة الاميركية، وبخاصة التأثير الذي مارسه نائب الرئيس ديك تشيني على بوش.

وكتب اونيل أن "جورج بوش الابن كان كالأعمى المحاط بالصم" خلال اجتماعات مجلس الوزراء، كاشفا أنه عبر عن وجهات نظر مختلفة حول عدد كبير من القرارات بينها حزمة التخفيضات الضريبية الرئيسية.

وشغل وزير الخزانة الأسبق أيضا مناصب رفيعة في مكتب الموازنة إبان رئاسة ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد. 