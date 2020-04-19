أميركا

تغريدة وأسئلة لترامب عن المساجد ورمضان.. ماذا أجاب؟

19 أبريل 2020
ترامب قال إنه يمكن إعادة فتح الاقتصاد في بعض الولايات الأميركية بدءا الجمعة
ترامب قال إنه يمكن إعادة فتح الاقتصاد في بعض الولايات الأميركية بدءا الجمعة

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في تطبيق نفس قواعد التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان أسوة بالتدابير التي فرضت على المسيحيين خلال عيد الفصح، وسط استياء البعض من القيود المفروضة على التجمعات الكبيرة.

وجاءت تصريحات الرئيس بعد أن طلب منه الرد على تغريدة أعاد نشرها للمعلق المحافظ بول سبيري، الذي تساءل عما إذا كانت السلطات ستطبق أوامر التباعد الاجتماعي على المساجد خلال شهر رمضان كما فعلت بالنسبة للكنائس خلال عيد الفصح.

وقال ترامب في مؤتمره الصحفي اليومي "أعتقد أنه قد يكون هناك فرق"، مضيفا "وسنرى ما سيحدث، لأنني رأيت الكثير من التفاوت في هذا البلد".

وتابع أن الديمقراطيين "يلاحقون الكنائس المسيحية لكنهم لا يميلون إلى ملاحقة المساجد".

وشهر رمضان الذي يبدأ الخميس أو الجمعة، يأتي بعد أسبوع ونصف على عيد الفصح، وقد تجاهل بعض المسيحيين قواعد الصحة العامة وحضروا المراسم الدينية سرا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الأئمة سيرفضون تطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي قال ترامب "لا، لا أعتقد ذلك البتة".

وأضاف "أنا شخص يؤمن بالمعتقد الديني. ولا يهم ما هو معتقدك الديني. لكن يبدو أن السياسيين هنا يعاملون الأديان المختلفة بشكل مختلف تماما".

وحظرت العديد من الولايات التجمعات على اختلاف أنواعها، بهدف الحد من انتشار الفيروس الذي أصاب به  أكثر من 735 ألف شخص فيما حصد أرواح 39 ألفا آخرين..

وحضت "الجمعية الإسلامية لأميركا الشمالية" وخبراء طب مسلمون، على تعليق صلاة الجماعة وتجمعات أخرى.

بدورهم اضطر اليهود الأميركيون إلى إقامة مراسم الفصح اليهودي على الإنترنت عندما بدأت عطلة العيد في الثامن من أبريل.

ورغم تدابير مماثلة اتخذت لدى غالبية الطوائف المسيحية، توفي قس في فرجينيا واصل إلقاء العظات متجاهلا قواعد الحجر المنزلي، قبل أسبوع إثر إصابته بكوفيد-19.

وتم توقيف اثنين من قساوسة كنيستين في فلوريدا ولويزيانا بجنحة مخالفة أوامر الحجر المنزلي.

وقال ترامب "الديانة المسيحية تُعامل بشكل مختلف كثيرا عن الماضي"، وتابع "أعتقد أنها تعامل بشكل غير عادل جدا".  

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تغريدة وأسئلة لترامب عن المساجد ورمضان.. ماذا أجاب؟

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أزمة كورونا

الولايات المتحدة.. 1891 وفاة خلال 24 ساعة جرّاء كورونا

19 أبريل 2020
ارتفع عدد الوفيّات الإجمالي في البلاد السبت إلى 38664
ارتفع عدد الوفيّات الإجمالي في البلاد السبت إلى 38664

سُجّلت في الولايات المتحدة 1891 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيّات الإجمالي في البلاد السبت إلى 38664، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأشارت الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقراً إلى أنّ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 732197 منذ بدء الوباء.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض "كان يمكن أن يتمّ إيقافه (الوباء) في الصين قبل أن يبدأ، وهذا لم يتمّ". أضاف "والآن، العالم كلّه يُعاني من جرّاء ذلك".

وردًّا على سؤال بشأن ما إذا كان يجب أن تُواجه الصين تبعات الوباء الذي ظهر في ديسمبر في مدينة ووهان، أجاب ترامب "إذا كانوا مسؤولين بشكل متعمّد، بالطبع. إذا كان ذلك خطأ، فالخطأ خطأ. لكن إذا كانوا مسؤولين عن عمد، نعم، لا بدّ إذا أن تكون هناك عواقب".

وتساءل ترامب "هل كان خطأ خرج عن السيطرة، أم أنّه نُفّذ بشكل متعمّد؟ هناك فارق كبير بين الأمرين. في كلتا الحالتين، كان يجب أن يُعلمونا"، وتابع "قالوا إنهم يُجرون تحقيقا. لذا دعونا نرى ما سيحدث في تحقيقهم لكننا نجري تحقيقات أيضا".

وأودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقلّ عن 157539 شخصاً في العالم، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية السبت حتى الساعة 19,00 ت غ.