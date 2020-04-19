تغريدة وأسئلة لترامب عن المساجد ورمضان.. ماذا أجاب؟

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في تطبيق نفس قواعد التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان أسوة بالتدابير التي فرضت على المسيحيين خلال عيد الفصح، وسط استياء البعض من القيود المفروضة على التجمعات الكبيرة.

وجاءت تصريحات الرئيس بعد أن طلب منه الرد على تغريدة أعاد نشرها للمعلق المحافظ بول سبيري، الذي تساءل عما إذا كانت السلطات ستطبق أوامر التباعد الاجتماعي على المساجد خلال شهر رمضان كما فعلت بالنسبة للكنائس خلال عيد الفصح.

Let's see if authorities enforce the social-distancing orders for mosques during Ramadan (April 23-May 23) like they did churches during Easter — Paul Sperry (@paulsperry_) April 15, 2020

وقال ترامب في مؤتمره الصحفي اليومي "أعتقد أنه قد يكون هناك فرق"، مضيفا "وسنرى ما سيحدث، لأنني رأيت الكثير من التفاوت في هذا البلد".

وتابع أن الديمقراطيين "يلاحقون الكنائس المسيحية لكنهم لا يميلون إلى ملاحقة المساجد".

وشهر رمضان الذي يبدأ الخميس أو الجمعة، يأتي بعد أسبوع ونصف على عيد الفصح، وقد تجاهل بعض المسيحيين قواعد الصحة العامة وحضروا المراسم الدينية سرا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الأئمة سيرفضون تطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي قال ترامب "لا، لا أعتقد ذلك البتة".

وأضاف "أنا شخص يؤمن بالمعتقد الديني. ولا يهم ما هو معتقدك الديني. لكن يبدو أن السياسيين هنا يعاملون الأديان المختلفة بشكل مختلف تماما".

وحظرت العديد من الولايات التجمعات على اختلاف أنواعها، بهدف الحد من انتشار الفيروس الذي أصاب به أكثر من 735 ألف شخص فيما حصد أرواح 39 ألفا آخرين..

وحضت "الجمعية الإسلامية لأميركا الشمالية" وخبراء طب مسلمون، على تعليق صلاة الجماعة وتجمعات أخرى.

بدورهم اضطر اليهود الأميركيون إلى إقامة مراسم الفصح اليهودي على الإنترنت عندما بدأت عطلة العيد في الثامن من أبريل.

ورغم تدابير مماثلة اتخذت لدى غالبية الطوائف المسيحية، توفي قس في فرجينيا واصل إلقاء العظات متجاهلا قواعد الحجر المنزلي، قبل أسبوع إثر إصابته بكوفيد-19.

وتم توقيف اثنين من قساوسة كنيستين في فلوريدا ولويزيانا بجنحة مخالفة أوامر الحجر المنزلي.

وقال ترامب "الديانة المسيحية تُعامل بشكل مختلف كثيرا عن الماضي"، وتابع "أعتقد أنها تعامل بشكل غير عادل جدا".