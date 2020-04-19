أميركا

كورونا "ينحدر" في نيويورك.. ووفيات الولايات المتحدة تتجاوز 40 ألفا

19 أبريل 2020
40 ألف وفاة بكورونا في الولايات المتحدة ونيويورك تسجل انحدارا - الصورة لشارع خال في نيويورك
40 ألف وفاة بكورونا في الولايات المتحدة ونيويورك تسجل انحدارا - الصورة لشارع خال في نيويورك

أعلن حاكم نيويورك آندرو كومو، الأحد، أن وباء كوفيد-19، "بدأ مساره الانحداري"، في الولاية، فيما سجلت جامعة جونز هوبكنز الأميركية 40 ألف وفاة في الولايات المتحدة، منذ بدء تفشي المرض. 

وقال كومو في مؤتمر صحفي "لقد تجاوزنا نقطة الذروة، وكل المؤشرات في هذه المرحلة تدل على أننا بتنا في مسار انحداري" لمنحنى فيروس كورونا في الولاية. 

وأكد الحاكم أن "مواصلة المسار الانحداري تتوقف على ما نفعله، لكننا الآن في مسار انحداري".

وتخطت الولايات المتحدة، الأحد، عتبة 40 ألف وفاة بكوفيد-19، مع إحصاء جامعة جونز هوبكنز أكثر من 40500 وفاة على الأراضي الأميركية منذ بدء تفشي الوباء.

وكانت البلاد تخطت عتبة 30 ألف وفاة، الخميس، وباتت الولايات المتحدة، الدولة التي يسجل فيها الفيروس أسرع تفش، مع تسجيل أكثر من 740 ألف إصابة مؤكدة، وفق الجامعة التي تعد مرجعا في تتبع إصابات كوفيد-19 ووفياته في العالم.

وشدد كومو على ضرورة التنسيق وعدم تعريض التقدم الذي تحقق للخطر، في وقت تضاعفت التظاهرات في الولايات المتحدة للمطالبة بوضع حد للإغلاق وإعادة إطلاق الأنشطة الاقتصادية.

وسجلت ولاية نيويورك، البالغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة، نحو 236 ألف إصابة بكوفيد-19 ،أي ما يقارب ثلث الإصابات المسجلة في الولايات المتحدة، وأكثر من 13 ألف وفاة، وفق الأرقام المعلنة.

وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت الولاية 507 وفيات، هي الحصيلة اليومية الأدنى منذ 2 أبريل. وكانت قد سجلت أعلى حصيلة يومية للوفيات في 9 أبريل مع 799 حالة.

 وأعلن الحاكم إطلاق حملة فحوص واسعة النطاق في الولاية الأسبوع المقبل، لمعرفة "العدد المحدد للمصابين بالفيروس".

ومن شأن هذا التدبير تحديد مصير الإغلاق في الولاية، علما أن الحاكم يؤكد أنه ينسّق في هذا المجال مع خمس ولايات أخرى في شمال شرق البلاد هي نيوجيرسي وماساشوستس وبنسلفانيا وديلاوار ورود آيلند.

وفي رسالة بدت موجهة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتهم بتأجيج المعارضة لتدابير الإغلاق والسعي لتسريع إعادة إطلاق الأنشطة الاقتصادية، شدد كومو على أهمية أن يوجه القادة "الرسائل الصائبة".

وقال "لا وقت لتوجيه رسائل مختلفة"، مشددا على ضرورة تجنب "انعدام ثقة الناس بالحكومة، واعتقادهم أن السائد هو الفوضى أو الالتباس في سياساتنا".

 

حكام الولايات غاضبون

 

من جانبهم، هاجم حكام ولايات أميركية، الأحد، إدارة ترامب بشأن خطتها لرفع الإغلاق في كافة أنحاء البلاد بسبب وباء كورونا، وخصوصا بعد دعم ترامب للاحتجاجات الشعبية ضد القيود المفروضة.

وأعلن نائب الرئيس مايك بنس أن كل ولاية أميركية تملك القدرة على إجراء ما يكفي من الفحوص بما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد واستئناف الحياة الطبيعية بشكل جزئي.

لكن بعض حكام الولايات قالوا إن القدرة على إجراء الفحوص أدنى من المستوى المطلوب لتجنب تفش جديد للفيروس.

وقال بنس لشبكة فوكس نيوز "نعتقد أن الفحوص التي نجريها اليوم، بمجرد أن ننشط جميع المختبرات التي يمكنها إجراء فحص فيروس كورونا، تعتبر كافية لأي ولاية في الولايات المتحدة  للانتقال إلى المرحلة الأولى".

وتنهي "المرحلة الأولى" قيود ملازمة المنازل للأصحاء، وتسمح للمطاعم ودور السينما والنوادي الرياضية وأماكن العبادة بإعادة الفتح مع مراعاة التباعد الجسدي.

وقال بنس "لدينا ملء الثقة بأنه يمكننا إجراء قدر كاف من الفحوص حتى نتمكن من إعادة فتح أميركا"، متعهدا مضاعفة عددها.

لكن حاكم فرجينيا رالف نورثام رد على إفادات الإدارة الجمهورية بالقدرة على إجراء ما يكفي من الفحوص، قائلا "هذا مجرد وهم".

أما غريتشن ويتمر الحاكمة الديموقراطية لولاية ميشيغن، فقالت "يمكننا مضاعفة عدد الفحوص التي نجريها يوميا مرتين أو ثلاثا إذا توافرت لدينا الأدوات الكافية"، داعية الحكومة الفدرالية لتقديم مزيد من المساعدات الحكومية.

وفي الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة لخفض عدد الوفيات المتصاعد، تتضح خطوط المعارك السياسية قبل انتخابات نوفمبر الرئاسية، حيث يسعى ترامب إلى التقليل من الأضرار التي قد تلحق بفرص بقائه في منصبه.

وانتشرت الاحتجاجات المناهضة للإغلاق في عدة مدن أميركية في الأيام الأخيرة بدعم من ترامب، الذي دعا في سلسلة تغريدات إلى "تحرير" سكان ميشيغن ومينيسوتا وفيرجينيا، وهي ولايات جميع حكامها من الديموقراطيين، من قيود ملازمة المنزل.

وقال نورثام لشبكة سي إن إن "من الواضح أن رئيسنا لم يتمكن من توفير إجراء الفحوص. والآن اختار التركيز على الاحتجاجات".

وقال الديموقراطي جاي إنسلي حاكم ولاية واشنطن "وجود رئيس أميركي يشجع الناس على انتهاك القانون، أمر خطير".

وحتى الحاكم الجمهوري لولاية ميريلاند، لاري هوغان، اعتبر أن تشجيع ترامب للمتظاهرين الذين اعتصموا في مبنى مقر الولاية في أنابوليس "لم يكن مفيدا".

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واحدة من حكايات كورونا.. رسالة أخيرة من أب في نيويورك

19 أبريل 2020
أقارب أحد ضحايا كورونا المستجد، يودعونه في مراسم دفن في مقبرة غرين وود في مدينة نيويورك
أقارب أحد ضحايا كورونا المستجد، يودعونه في مراسم دفن في مقبرة غرين وود في مدينة نيويورك

 رابح فيلالي-واشنطن

على الطرف الآخر من المكالمة، مسؤولة الاستقبال في المشفى تقول "سيدة أنجيلا لدينا بعض الأغراض الشخصية لزوجك سام هنا، ونرجو أن يتسع وقتك أو أي فرد من العائلة للمرور لأخذها. نحن في العادة نفضل الاستغناء عن جميع المتعلقات لكننا نفضل أن نأخذ رأي العائلات قبل أي قرار في هذا الخصوص".

 أنجيلا بصوت يعود من بعيد جدا، تقول "أريد كل شي يتعلق به. بعضا من رائحة عرقه وبعضا من آخر عطر لامس جسده. حافظة نقوده التي تزينها صورتنا المشتركة.  أريد أن أحتفظ بهذه الأشياء في مكان جمعنا وسيظل يجمعنا إلى أن نلتقي. نحن لم نلتق هنا إلا لنجتمع هناك".

 استلمت أنجيلا أغراض الراحل سام بعد أن كانت هنا عند نافدة غرفة استقبالها تنتظر عودته المفترضة. لكنه كآخرين كثيرين لن يعود أبدا.

 استلمت أغراضه التي كانت عليه ومعه، ومنها هاتفه الذي لطالما جمعهما على طرفي مدينة نيويورك.

 عانقت أشياءه طويلا مرة باكية وأخرى باسمة، وشريط مصور من محطات العمر المتتالية يمر بذاكرتها سريعا. 

 يبدو العمر في هذه اللحظة شريطا مصورا وقصيرا جدا وباهت الصورة وحتى تلك الأصوات التي شكلته تسمع بعيدة على غير عادتها في كل العمر الذي مضى.

 سارعت أنجيلا إلى هاتف سام في محاولة منها لرؤية صورهما معا وبناتهما الثلاث، في ضحكات مرتفعة أو في لحظات عبث طفولي بينهم جميعا في فناء البيت أو في حديقته الخلفية أو في ساعات النوم في نهاية المساءات الطويلة.

 هنا آخر صورة، وهناك آخر نكتة كانا قد تبادلا الضحكات حول تفاصيلها، وفي رسالة أخرى قلبها الأحمر يتراقص في طريقه إليه ورده المازح من وراء الشاشة. ألا يزال قلبك يتراقص أم أنه اكتفى؟

 عينا أنجيلا تتسعان.. هناك رسالة أخيرة كتبها سام ولم ترسل، ربما لم يسعفه وقته وهو رجل كأهل نيويورك على عجلة من أمرهم دائما أو ربما أنفاسه المتقطعة أو ربما صمت المكان الجنائزي خانه في ساعة ليل طويلة أن يرسلها كما كان يتمنى أو ربما كان لا يريد أن يزعجها بحديث هو يعرف جدا أنها لا تحب سماعه أبدا.

"أنجي.. سوزي.. مينا.. ليز

 أحبكن إلى الأبد

قلب أحمر كبير على صدر الشاشة

 يبدو العالم الآن صغيرا جدا في حجمه إلى الحد الذي لا يتسع سوى لقبلة لكنّ جميعا، ويبدو أن مكاسب الحياة جميعها ضئيلة جدا أمام عناق عائلي يجمعنا وهو أقل بكثير من أن يساوي جلسة عشاء على طاولة مطبخنا على لحم بيرغر تحضره أنجي وأعده لكنّ جميعا عند مشوانا في شرفة بيتنا.

 هذا العالم الذي رأيناه دائما كبيرا يبدو أصغر بكثير من روعة فطورنا الصباحي في حديقة بيتنا في موسم الربيع هذا من كل عام.

 من مكاني هذا اللحظة ذلك العالم يبدو لي أقل بكثير من لحظة اصطحابكن إلى باب المدرسة في كل صباح، وقبلاتي تطبع على وجوهكن، وأنجي تسأل عنكن وأنا في طريقي إلى العمل.

 العادي من الأشياء يبدو الآن في ضجيج هذا الصمت هو كل الحياة وليس جزءا من الحياة.

 وحيد أنا وكل الذين هم حولي هنا في هذه الليالي الطويلة إلا منكن. لا شيء هنا غير أشواقي لكن، وخوفي عليكن. أشعر الآن كأننا لم نلتق أبدا، وكأن كل الذي حدث هو تمهيد للقائنا المرتقب.

 خوف يملأ قلبي ويشوش عقلي بلا انقطاع. هل ستكون هذه محطتنا الأخيرة ولا محطة بعدها؟

 أشعر بأن قدرتي على التنفس تسوء يوما بعد آخر وأشعر أن المسافة إليكن تبدو بعيدة جدا، وأكثر مما هي في حقيقتها وأقل وضوحا من أن أقدر على رؤيتها وأشعر أن صوتي يغادرني إلى مكان سحيق من جسدي لم أعد أسمعه.

 أحاول جاهدا أن أصرخ في وجهي، لكن صوتي لا يصلني.

 إنجي

 تذكرين أول مرة لمست فيها يديك. كان السحر يتسلل بين أصابعك، عيناك أبرقتا كضوء قمر في ليلة شديدة السواد من لحظتها أدركت أنك رفيقة درب وصديقة عمر وشريكة حلم وأم أولادي القادمين وجدة أحفادي المرتقبين.

 كم ضاع من الوقت ونحن نختلف في تفاصيل الحياة. لا عليك كان الحب دائما هويتنا المشتركة. نختلف حتى أحبك أكثر، وحتى أعود إليك بوردة وقطعا من الجبن المحبب إلى قلبك، وننسى الذي حدث عند شرفة بيتنا.

 نمضي ليوم آخر هو للحب وللفرح المنتظر.

 لطالما تحدثنا عن خوفنا العميق عن بناتنا، عن خياراتهن في الحياة، حلمنا بأن تكن الجميلات بين النساء جميعا.

 أنجي أنا أحبك حتى الموت، حتى عندما كنت أحبك كنت أشعر دوما أنني لم أعرف كيف أقول لك أني أفعل ذلك بالطريقة اللائقة وبالأسلوب المناسب.

أنجي أعرف جدا أن بناتنا سيكن بخير لأنك هناك.

لطالما سألت الله في ساعات الليل الطويلة هنا أن يغفر لي قصور شكري له لأنك هناك وأنا المصاب، ولست أنت لأن بناتنا بخير طالما أنت هناك معهن.

بناتنا حالمات وراقصات وعازفات على لحن الحياة، أنت هناك لتقولي لهن إن الحب هو سر الحياة بل هو كل الحياة، لذلك أرغب جدا في أن أقول لكن إني أحبكن جميعا.

 يبدو العالم الآن أضيق من القدرة على احتواء حالة الحب التي أحمل لك ولبناتنا الجميلات.

 جميلاتي.. كن بخير لأجلي ولأجلنا جميعا.

 أحبكن هنا وهناك

وأحب نيويورك الآن أكثر من أي وقت مضى".
 