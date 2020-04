قوة الفضاء الأميركية تبني سلاحا جديدا لمواجهة الصين وروسيا

أودى وباءان عالميان يفصل بينهما أكثر من قرن، بحياة شقيقتين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أميركية.

وبعد ثلاثة أيام فقط على احتفالها بعيد ميلاها الـ96، توفيت سلمى إستر رايان، الثلاثاء الماضي أثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد في دار لرعاية المسنين كانت تقيم فيها في مدينة أوستن بولاية تكساس.

وجاءت وفاة رايان بعد 108 سنوات على وفاة شقيقيتها إستر - التي لم تلتقيها أبدا- عندما كانت في الخامسة إثر إصابتها بالإنفلونزا الإسبانية في 1918.

وقالت ابنة رايان، فيكي، لتلفزيون KXAN-TV المحلي في أوستن "في الثالث من أبريل تلقيت مكالمة من دار رعاية المسنين أبلغت فيها بأن خمسة نزلاء بينهم والدتي، أصيبوا بالحمى".

