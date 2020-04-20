أميركا

وباءان عالميان يفتكان بشقيقتين

20 أبريل 2020
الإنفلونزا الإسبانية حصدت أرواح 50 مليون شخص منهم حوالي 675 ألفا في الولايات المتحدة
الإنفلونزا الإسبانية حصدت أرواح 50 مليون شخص منهم حوالي 675 ألفا في الولايات المتحدة

أودى وباءان عالميان يفصل بينهما أكثر من قرن، بحياة شقيقتين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أميركية.

وبعد ثلاثة أيام فقط على احتفالها بعيد ميلاها الـ96، توفيت سلمى إستر رايان، الثلاثاء الماضي أثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد في دار لرعاية المسنين كانت تقيم فيها في مدينة أوستن بولاية تكساس.

وجاءت وفاة رايان بعد 108 سنوات على وفاة شقيقيتها إستر - التي لم تلتقيها أبدا- عندما كانت في الخامسة إثر إصابتها بالإنفلونزا الإسبانية في 1918.

وقالت ابنة رايان، فيكي، لتلفزيون KXAN-TV المحلي في أوستن "في الثالث من أبريل تلقيت مكالمة من دار رعاية المسنين أبلغت فيها بأن خمسة نزلاء بينهم والدتي، أصيبوا بالحمى".

وتابعت "خلال الأيام الخمسة التالية، كنت أشاهدها من خلف نافذة والمرض يشتد عليها".

وأردفت "كان صعبا للغاية ألا أكون بجانبها. كان عيد ميلادها الـ96 في 11 أبريل. اجتمعت الأسرة خارج نافذة دار الرعاية، لكن كان واضحا أن أمرا فظيعا يحدث". 

وقالت فيكي إن مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة ترافيس أكد أن رايان كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتعد الإنفلونزا الإسبانية التي ظهرت بين سبتمبر 1918 وأبريل 1919، الأكثر فتكا في التاريخ خاصة أنها تفشت خلال فترة زمنية قصيرة. وأصيب بها حوالي 500 مليون شخص أو ثلث سكان العالم، فيما يقدر عدد  الوفيات بـ50 مليونا على الأقل بينها حوالي 675 ألفا في الولايات المتحدة، وفق المراكز الأميركية السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأصيب بفيروس كورونا المستجد الذي يوصف بأنه أسوأ وباء عالمي منذ الإنفلونزا الإسبانية، أكثر من 2.4 مليون شخص فيما حصد أرواح أكثر من 167 ألفا آخرين.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من ربع حالات كورونا في العالم، إذ تجاوزت 766 ألفا بينما سجلت حوالي 41 ألف وفاة، وفق موقع تابع لجامعة جونز هوبكنز الأميركية يتابع انتشار المرض.

وفي حين أن المسنين ومن يعانون من أمراض أخرى أكثر عرضة للإصابة بأشد حالات كورونا، كان معدل الوفيات بالإنفلونزا الإسبانية مرتفعا بين من هم بين 20 و40 عاما وكذلك من هم أقل من خمسة أعوام.

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أميركا

وباءان عالميان يفتكان بشقيقتين

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صورة لقمر صناعي تابع لسلاح "الكتلة المضادة لنظام الاتصال 10.2" الجديد
أميركا

قوة الفضاء الأميركية تبني سلاحا جديدا لمواجهة الصين وروسيا

أميركا

قوة الفضاء الأميركية تبني سلاحا جديدا لمواجهة الصين وروسيا

20 أبريل 2020
صورة لقمر صناعي تابع لسلاح "الكتلة المضادة لنظام الاتصال 10.2" الجديد
صورة لقمر صناعي تابع لسلاح "الكتلة المضادة لنظام الاتصال 10.2" الجديد

تبني قوة الفضاء التابعة للقوات المسلحة الأميركية، مجموعة من الأسلحة الجديدة القادرة على التشويش على إشارات الأقمار الصناعية المعادية خلال المعارك المدارية.

القوة، التي تعتبر الأحدث ضمن فروع الجيش الأميركي، أعلنت في مارس الماضي أن سلاحها الهجومي الجديد المدعو بـ"الكتلة المضادة لنظام الاتصال 10.2"، أصبح يعمل بعد فترة اختبار استمرت عاما.

ولدى القوات الفضائية الأميركية نحو 16 وحدة من هذا السلاح، فيما بدأ العمل على نموذج جديد منه، بحسب مجلة "نيوز ويك" الأميركية.

وقال ستيفان بروجان، رئيس وحدة شراء معدات بالقوات الفضائية، أنه ستتم إضافة أربعة نماذج جديدة من السلاح في أكتوبر القادم، مضيفا أن السلاح الجديد لديه القدرة على التشويش على ترددات الأقمار الصناعية الأخرى، كما أنه أخف وزنا من سلفه.

وأخبر المسؤول العسكري وكالة بلومبيرغ الأميركية أن أسلحة التشويش الأرضية تستخدم في وقت مبكر من الصراع، كما أن هجومها يعتبر مؤقتا وقابلا للعكس.

وكانت وكالة المخابرات الدفاعية قد حذرت في يناير من العام الماضي، بأن الصين وروسيا تعتبران الفضاء مساحة مهمة للحرب الحديثة، ويجب على الولايات المتحدة الاستعداد لذلك.

وأوضحت الورقة البحثية الصادرة عن الوكالة، أن شبكات التجسس الفضائية التابعة للصين وروسيا، قادرة على البحث عن الأقمار الصناعية، وتتبعها وتوصيفها في جميع المدارات الأرضية.

وأضافت الدراسة أن إمكانيات هذه الدول الفضائية تجعلها قادرة على القيام بعمليات فضائية ومضادة للأنظمة الفضائية، "وكلا الدولتين لديهما أنظمة تشويش وقدرات فضائية سيبرانية، وأسلحة طاقة موجهة".

كما تمتلك كل من روسيا والصين، قدرات مدارية وصواريخ أرض-جو مضادة للأقمار الصناعية، يمكنها تنفيذ عدد من الهجمات.

 