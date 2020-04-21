أميركا

أرقام الوفيات تعاود الارتفاع في الولايات المتحدة

21 أبريل 2020
امرأة في نيويورك ترتدي بدلة وقائية وتجر عربة من محل البقالة
امرأة في نيويورك ترتدي بدلة وقائية وتجر عربة من محل البقالة

عاد فيروس كورونا ليسجل أعدادا كبيرة من الوفيات اليومية في الولايات المتحدة، الثلاثاء، لكن الأمل لا يزال قائما في ظل انخفاض في أرقام المصابين. 

وسجلت الولايات المتحدة الأميركية 2109 وفاة، خلال الساعات العشرين الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 44 ألفا و623. 

واستمر الانخفاض في أرقام الإصابات في عموم الولايات المتحدة، حيث تم تسجيل 16 ألفا و856 حتى عصر الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 809 ألاف و615 إصابة، تعافى منهم حوالي 82 ألفا. 

ولا تزال وتيرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة هي الأسرع في العالم. وقد خسر 22 مليون أميركي عملهم بسبب الوباء.

وأصبحت ولاية ماساشوستس الأميركية بؤرة لتفشي فيروس كورونا في البلاد، ما أثار قلق المسؤولين الفيدراليين . 

ويتوقع أن تتجاوز أعداد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 هامش الألفي شخص هذا الأسبوع في ماساشوستس، حيث يسارع المسؤولون لزيادة طاقة المستشفيات وتتبع ورصد حالات الإصابة الجديدة لكبح جماح تفشي المرض.
 
وأفاد مايك بنس نائب الرئيس الأميركي بأن البيت الأبيض يتابع عن كثب منطقة بوسطن، وقالت منسقة المجموعة الفيدرالية للتعامل مع كورونا الطبيبة ديبورا بيركس، إن المسؤولين "منتبهون تماما" لماساشوستس.

ومع تراجع أعداد من يدخلون المستشفيات والوفيات في نيويورك، التي كانت بؤرة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة، تعهد حاكم الولاية الديمقراطي أندرو كومو بإرسال 400 جهاز تنفس صناعي لماساشوستس، إذا لزم الأمر.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 2,5 مليون شخص، أكثر من ثمانين في المئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة. 
 

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ارتفاع سعر برميل خام غرب تكساس بعد انهيار تاريخي

21 أبريل 2020
سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط يرتفع إلى 10,01 دولارات عند الإغلاق
سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط يرتفع إلى 10,01 دولارات عند الإغلاق

أنهى خام غرب تكساس الوسيط جلسة التداول في بورصة نيويورك، الثلاثاء، على ارتفاع، مسجلاً 10,01 دولارات للبرميل، وذلك غداة تدهور سعره إلى مستوى غير مسبوق في التاريخ بلغ 37,63 دولاراً تحت الصفر.

وعند إغلاق التداولات سجل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 10,01 دولارات، لكن العقود الآجلة ليونيو تراجعت 43 بالمئة لتسجل 11,57 دولارا للبرميل.

ويأتي ذلك غداة تدهور أسعار النفط الأميركي المدرج في بورصة نيويورك، لأول مرة في التاريخ، إلى ما دون الصفر عند انتهاء جلسة التداولات الإثنين، بسبب تخمة في المخزون أجبرت المستثمرين على الدفع من أجل التخلص من الخام.

وبسبب امتلاء منشآت التخزين في الولايات المتحدة بشكل هائل خلال الأسابيع الأخيرة، أجبر المتعاملون على الدفع للعثور على مشترين، ما تسبب بانهيار سعر سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط.

والثلاثاء أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) أن العديد من دولها الأعضاء، إضافة إلى دول أخرى منتجة لا تنتمي إلى المنظمة، ناقشت عبر الفيديو الوضع الصادم لسوق الخام والذي تجلى في تدهور تاريخي للأسعار على خلفية وباء كوفيد-19.
 