أميركا تسمح بأول اختبار منزلي للكشف عن كورونا

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، الثلاثاء، موافقتها على أول اختبار منزلي للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت الإدارة إن الخطوة تأتي في إطار موافقة طارئة، ستسمح باختبارات أسهل وأكثر سلاسة للكشف عن الفيروس من خلال السماح للأشخاص بجمع عينات خاصة بهم من دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم.

وسيقوم من يجرون اختبار مسحة الأنف، بإرسال العينة عبر البريد إلى مختبرات لاب كورب، التي طورته.

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان في بيان "بهذا الإجراء، يوجد الآن خيار مناسب وموثوق لجمع عينات الأفراد من داخل الأمان والراحة التي توفرها منازلهم".

ولم تقدم شركة لاب كورب أي تفاصيل عن عدد الاختبارات المنزلية التي ستكون متوفرة أو أي جدول زمني لذلك. لكنها أوضحت أن الاختبارات ستخصص في البداية للعاملين في الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل.

وتابعت الشركة "لاب كورب تعتزم توفير الاختبارات الذاتية لكوفيد-19 للمستهلكين خلال الأسابيع القادمة".

لكن الحصول على الاختبار المنزلي، سيشترط وصفة طبية.

وحيثما كانت هذه الاختبارات الجديدة متاحة، فإنها ستسمح بتوفير معدات الحماية للعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا المستجد، نظرا لعدم الحاجة لعامل طبي للإشراف على الاختبار.

وتأني الموافقة في وقت لا تزال فيه الولايات الأميركية تدعو إلى توفير مزيد من خيارات الاختبار، مشيرة إلى أن رفع إجراءات الإغلاق وإعادة فتح الاقتصاد لا يمكن أن يتم بشكل آمن إذا لم تكن قادرة على كشف وعزل حالات الإصابة.