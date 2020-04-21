أميركا

استثناءات محتملة في قرار ترامب المرتقب حول تعليق الهجرة

21 أبريل 2020
يرتقب أن يوقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا لتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة
يرتقب أن يوقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا لتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت، وبموجب نسخة من مسودة الأمر التنفيذي المرتقب سيمنع الأجانب من التقدم بطلب للحصول على مجموعة من تأشيرات العمل في خطوة تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لاحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وستمنع السياسة الجديدة دخول الأفراد الراغبين في الحصول على تأشيرات العمل لمدة 90 يوما على الأقل، وفق شبكة بلومبرغ التي قالت إنها اطلعت على نسحة من مسودة القرار الرئاسي.

لكن الخطوة تشمل استثناءات للأشخاص الباحثين عن عمل في مجالات "إنتاج الغذاء والمساعدة مباشرة في حماية سلسلة الإمدادات"، وهو ما قد ينطبق على العاملين في المزارع.

ولن ينطبق القرار على العاملين في الرعاية الطبية أو الأبحاث الطبية، وفق المسودة.

وسيحتاج العاملون في قطاع التكنولوجيا الذين يقيمون في الولايات المتحدة بتأشيرات عمل من نوع H-1B أن يقدموا إلى الحكومة الأميركية شهادات بأنهم لا يأخذون وظائف يمكن للعاملين الأميركيين شغلها.

ولن يتأثر اللاجئون وطالبو اللجوء وكذلك أزواج وأطفال من يحملون الجنسية الأميركية أو أصحاب الإقامة الدائمة بالقرار الرئاسي، وفق بلومبرغ.

تجدر الإشارة إلى أن وكالات الهجرة والسفارات أوقفت بشكل كبير إصدار تأشيرات دخول، ما يعني أن من يرغبون في العمل في الولايات المتحدة أو زيارتها لا يستطيعون القيام بذلك.

وتم تعليق دخول اللاجئين إلى البلاد في 19 مارس بعد أن أوقفت الأمم المتحدة ومنظمات الهجرة بشكل مؤقت سفر هؤلاء. ومددت الولايات المتحدة التعليق إلى غاية 15 مايو.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن عن قراره في تغريدة مساء الاثنين،  جاء فيها "في ضوء هجوم العدو الخفي، وفي ظل الحاجة إلى حماية وظائف مواطنينا الأميركيين العظماء، سأوقع أمرا تنفيذيا لتعليق الهجرة مؤقتا إلى الولايات المتحدة!".

وكان ترامب قد فرض في يناير حظرا على السفر من الصين إلى الولايات المتحدة للحد من تفشّي الوباء في بلاده، ثم فرض في منتصف مارس قيودا على السفر من غالبية الدول الأوروبية إلى الأراضي الأميركية.

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يرتقب أن يوقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا لتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة
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استثناءات محتملة في قرار ترامب المرتقب حول تعليق الهجرة

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أميركا

الكونغرس يتوصل إلى اتفاق على حزمة تحفيز اقتصادية رابعة

21 أبريل 2020
الكونغرس يتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز اقتصادية رابعة
الكونغرس يتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز اقتصادية رابعة

توصل الكونغرس الأميركي، الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن حزمة التحفيز الاقتصادية الرابعة، وتتضمن مئات المليارات من الدولارات، بعد مفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين استمرت لعدة أيام، بحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية.

وستركز الحزمة الجديدة على حماية مرتبات الموظفين وعدم طردهم من أعمالهم وتوفير قروض للشركات الصغيرة المتضررة بسبب وباء كورونا، ومساعدة المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية وتوفير اختبارات فيروس كورونا. 

ونقلت شبكة سي أن أن عن ثلاثة مصادر، أن المشرعين الأميركيين في مجلس الشيوخ قد يمررون مشروع القانون عصر الثلاثاء. 

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعرب الإثنين عن أمله في تصويت مجلس الشيوخ على القانون اليوم. 

والثلاثاء، أكد ترامب موافقته على الاتفاق. 

وحول تفاصيل الحزمة، أوضح ترامب "ندفع للتوصل إلى اتفاق لتوفير 75 مليار دولار للمستشفيات وكل من يوفر الرعاية الصحية وكل من عانى من الأزمات الاقتصادية". 

وأعلن ترامب أن بإمكان مجلس الشيوخ التصويت عليها الثلاثاء "نتمنى أن يصوت مجلس الشيوخ غدا وهي خطة ممتازة ستساعد الكثير من الناس"، مشيرا إلى أن الخطة ستستفيد منها أقليات المهاجرين والمهمشين. 

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين قد طرح رقما جديدا هو 300 مليار دولار، أي أكثر من مبلغ الـ250 مليار دولار التي كانت قيد المناقشة الأسبوع الماضي، لكن مشرعين أشاروا الثلاثاء إلى أن الرقم قد يصل إلى 450 مليار دولار.

وقال منوشين إن البيت الأبيض وافق أيضا على إضافة 75 مليار دولار للمستشفيات وخدمات الإغاثة، و25 مليار دولار لزيادة اختبارات الفيروس، وهو ما يشكل انتصارا واضحا لرؤية الديموقراطيين.

وقال الرئيس ترامب "بعد أن أوقع على مشروع القانون هذا، سنبدأ مناقشات حول المبادرة التشريعية المقبلة مع الإعانة المالية لحكومات الولايات والحكومات المحلية بسبب فقدان بعض الإيرادات بسبب الفيروس، وكذلك لدعم استثمارات البنية التحتية والحوافز الضريبية للمطاعم، والرياضة والترفيه، وضرائب الرواتب لزيادة النمو الاقتصادي".

وبحسب سي أن أن، فإن مساعدة الحكومة الفدرالية للولايات ستبلغ 11 مليار دولار، ضمن الحزمة الاقتصادية الجديدة. 