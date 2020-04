استثناءات محتملة في قرار ترامب المرتقب حول تعليق الهجرة

توصل الكونغرس الأميركي، الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن حزمة التحفيز الاقتصادية الرابعة، وتتضمن مئات المليارات من الدولارات، بعد مفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين استمرت لعدة أيام، بحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية.

وستركز الحزمة الجديدة على حماية مرتبات الموظفين وعدم طردهم من أعمالهم وتوفير قروض للشركات الصغيرة المتضررة بسبب وباء كورونا، ومساعدة المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية وتوفير اختبارات فيروس كورونا.

ونقلت شبكة سي أن أن عن ثلاثة مصادر، أن المشرعين الأميركيين في مجلس الشيوخ قد يمررون مشروع القانون عصر الثلاثاء.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعرب الإثنين عن أمله في تصويت مجلس الشيوخ على القانون اليوم.

والثلاثاء، أكد ترامب موافقته على الاتفاق.

وحول تفاصيل الحزمة، أوضح ترامب "ندفع للتوصل إلى اتفاق لتوفير 75 مليار دولار للمستشفيات وكل من يوفر الرعاية الصحية وكل من عانى من الأزمات الاقتصادية".

وأعلن ترامب أن بإمكان مجلس الشيوخ التصويت عليها الثلاثاء "نتمنى أن يصوت مجلس الشيوخ غدا وهي خطة ممتازة ستساعد الكثير من الناس"، مشيرا إلى أن الخطة ستستفيد منها أقليات المهاجرين والمهمشين.

