أميركا

استفتاء يظهر قلق الأميركيين من تخفيف إجراءات احتواء كورونا

21 أبريل 2020
40 ألف وفاة بكورونا في الولايات المتحدة ونيويورك تسجل انحدارا - الصورة لشارع خال في نيويورك
40 ألف وفاة بكورونا في الولايات المتحدة ونيويورك تسجل انحدارا - الصورة لشارع خال في نيويورك

أظهر استطلاع رأي أميركي أن 60 في المئة من المشاركين، كانوا قلقين من أن يؤدي تخفيف إجراءات الحجر الصحي لمزيد من وفيات فيروس كورونا المستجد، أكثر من قلقهم تجاه الاقتصاد.

وبينما كانت غالبية الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين قلقين بخصوص الوفيات أكثر من الأداء الاقتصادي، انقسم الجمهوريون في إجابتهم على السؤال، فقد أظهر نصفهم قلقا تجاه تأثر الاقتصاد بسبب القيود.

ويظهر الاستفتاء تغيرا هاما في سلوكيات الناس بخصوص فيروس كورونا. فقد زادت نسبة العينة القلقة من أن يلتقط أحد أفرادها العدوى، بنسبة 20 نقطة مقارنة باستفتاء الشهر الماضي.

كما ازدادت نسبة العمالة اليومية المتأثرة بعواقب فيروس كورونا بأكثر من 50 نقطة، بالمقارنة مع مسح شهر مارس الماضي الذي أجرته شبكة NBC News الأميركية.

وعن أداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مواجهة فيروس كورونا، فإن 44 في المئة أثنوا على مجهود ترامب، فيما استنكر نحو 52 في المئة أداء الرئيس الأميركي. 

كما أبدى 69 في المئة من عينة الاستفتاء، ثقة في مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها، بينما أبدى 66 في المئة من العينة ثقتهم في حكام الولايات.

وأبدى 60 في المئة من العينة ثقة في مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الطبيب أنتوني فاوتشي، والذي يقود حملة البيت الأبيض ضد تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة. 

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أميركا

ترامب يقول إنه سيستقبل حاكم نيويورك في البيت الأبيض

21 أبريل 2020
الرئيس الأميركي يعلن أنه سيستضيف حاكم نيويورك في البيت الأبيض الثلاثاء
الرئيس الأميركي يعلن أنه سيستضيف حاكم نيويورك في البيت الأبيض الثلاثاء

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه سيستقبل في البيت الأبيض، الثلاثاء، حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، الذي أصبح أحد أبرز رموز مكافحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض، بشأن تطورات وباء كوفيد-19، أن كومو "سيأتي إلى المكتب البيضاوي عصر غد" الثلاثاء.

وفي بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، دأب ترامب على انتقاد كومو بشدة، معتبراً أن حاكم ولاية نيويورك يقول الكثير ويفعل القليل، لكن سيد البيت الأبيض غيّر موقفه في الأيام الأخيرة، إذ إنه لا يفوت مناسبة إلا ويؤكد فيها أنه على أتم وفاق مع كومو.

وأضاف ترامب أن "هناك الكثير من الأمور الجيدة التي تحدث في نيويورك".

ونيويورك هي أكبر بؤرة لوباء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة، على الرغم من أن الولاية تجاوزت الأسوأ على ما يبدو.

وكومو (62 عاماً) المولود في مدينة نيويورك على غرار ترامب، عزز رصيده الشعبي بفضل إدارته الهادئة والحازمة في آن معاً لأزمة الوباء الفتاك.

وعلى الرغم من أن ترامب وكومو تبادلا الانتقادات مراراً، إلا أنهما تجنبا في الأسابيع الأخيرة الدخول في صدام مباشر.