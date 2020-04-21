استفتاء يظهر قلق الأميركيين من تخفيف إجراءات احتواء كورونا

أظهر استطلاع رأي أميركي أن 60 في المئة من المشاركين، كانوا قلقين من أن يؤدي تخفيف إجراءات الحجر الصحي لمزيد من وفيات فيروس كورونا المستجد، أكثر من قلقهم تجاه الاقتصاد.

وبينما كانت غالبية الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين قلقين بخصوص الوفيات أكثر من الأداء الاقتصادي، انقسم الجمهوريون في إجابتهم على السؤال، فقد أظهر نصفهم قلقا تجاه تأثر الاقتصاد بسبب القيود.

ويظهر الاستفتاء تغيرا هاما في سلوكيات الناس بخصوص فيروس كورونا. فقد زادت نسبة العينة القلقة من أن يلتقط أحد أفرادها العدوى، بنسبة 20 نقطة مقارنة باستفتاء الشهر الماضي.

كما ازدادت نسبة العمالة اليومية المتأثرة بعواقب فيروس كورونا بأكثر من 50 نقطة، بالمقارنة مع مسح شهر مارس الماضي الذي أجرته شبكة NBC News الأميركية.

وعن أداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مواجهة فيروس كورونا، فإن 44 في المئة أثنوا على مجهود ترامب، فيما استنكر نحو 52 في المئة أداء الرئيس الأميركي.

كما أبدى 69 في المئة من عينة الاستفتاء، ثقة في مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها، بينما أبدى 66 في المئة من العينة ثقتهم في حكام الولايات.

وأبدى 60 في المئة من العينة ثقة في مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الطبيب أنتوني فاوتشي، والذي يقود حملة البيت الأبيض ضد تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.