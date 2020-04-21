أميركا

بالصور.. الطواقم الطبية تتصدى لتظاهرة رافضة لإجراءات الإغلاق في كولورادو

21 أبريل 2020
مشادات بين العاملين الطبيين ومتظاهرين رافضين لإجراءات الإغلاق في أميركا
مشادات بين العاملين الطبيين ومتظاهرين رافضين لإجراءات الإغلاق في أميركا

وقعدت مشادات واشتباكات كلامية بين متظاهرين في ولاية كولورادو الأميركية، رافضين لاستمرار إجراءات الإغلاق التي فرضتها الولاية لاحتواء تفشي فيروس كورونا، والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يطالبون بعدم إنهاء الإغلاق خوفا من عودة تفشي الفيروس.

وتصدى أطباء وممرضون لمسيرة المتظاهرين، ووقفوا أمام سياراتهم لمنع مرورهم، مما أدى إلى وقوع مشادات كلامية بين الطرفين.

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العاملون الطبيون يتصدون لمسيرة المتظاهرين
العاملون الطبيون يتصدون لمسيرة المتظاهرين

واستمرت الاحتجاجات قرابة 4 ساعات أمام مبنى الحكومة في الولاية، وطالب المتظاهرون بإنهاء إجراءات الإغلاق فوراً، ووصفوا حاكم الولاية غاريد بوليس، بأنه "طاغية".

كما رفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "هنا أرض الأحرار، اذهب إلى الصين إذا كنت تريد الشيوعية".

من جانبها، قالت أليكسيس، واحدة من الممرضات اللواتي تصدّين للمظاهرة: "مظاهرة اليوم بدت وكأنها صفعة على وجه العاملين الطبيين".

وأضافت: "أنا لا أريد أن أكون عالقة في منزلي، لا أعتقد أن الكثير من الناس يستمتعون بذلك على الإطلاق".

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العاملون الطبيون يتصدون لمسيرة المتظاهرين
العاملون الطبيون يتصدون لمسيرة المتظاهرين

بينما قالت إحدى المشاركات في المظاهرة، ماري كونلي، للصحيفة: "الموت جزء من الحياة.. وحان الوقت لبدء الحياة جديدة".

جاءت هذه المظاهرة ضمن موجة من الاحتجاجات تشهدها الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، احتجاجاً على استمرار أوامر الإغلاق في جميع أنحاء البلاد.

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عامل طبي يقف أمام سيارات المتظاهرين
عامل طبي يقف أمام سيارات المتظاهرين

يذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أكثر دول العالم تضرراً من فيروس كورونا، فقد سجلت أكثر من 785 ألف حالة إصابة، ونحو 42 ألف حالة وفاة.

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الأمر موقت لحماية وظائف المواطنين الأميركيين خلال أزمة كورونا
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ترامب: سأوقع أمرا تنفيذيا لتعليق الهجرة الى الولايات المتحدة

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ترامب: سأوقع أمرا تنفيذيا لتعليق الهجرة الى الولايات المتحدة

21 أبريل 2020
الأمر موقت لحماية وظائف المواطنين الأميركيين خلال أزمة كورونا
الأمر موقت لحماية وظائف المواطنين الأميركيين خلال أزمة كورونا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على موقع تويتر أنه سيوقع أمراً تنفيذياً بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وأكد ترامب في تغريدته أن "الأمر موقت لحماية وظائف المواطنين الأميركيين خلال أزمة كورونا"، ووصف الفيروس بأنه "هجوم من قبل عدو غير مرئي".

وكان مراقبون توقعوا أن إجراءات الإغلاق التي فرضتها الولايات المتحدة لاحتواء فيروس كورونا، ستؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة بين الاميركيين إلى 15% هذا الشهر، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق البالغ 10.8 في المئة الذي سجل أثناء الركود عام 1982.

وبلغ عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي مستوى قياسي للأسبوع الثاني على التوالي، متجاوزا ستة ملايين طلب.

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفعت إلى 6.65 مليون طلب.

ووفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز، فتعتبر الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضرراً من فيروس كورونا، فقد سجلت أكثر من 785 ألف حالة إصابة، ونحو 42 ألف حالة وفاة.
 