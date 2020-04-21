أميركا

ترامب: سأوقع أمرا تنفيذيا لتعليق الهجرة الى الولايات المتحدة

21 أبريل 2020
الأمر موقت لحماية وظائف المواطنين الأميركيين خلال أزمة كورونا
الأمر موقت لحماية وظائف المواطنين الأميركيين خلال أزمة كورونا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على موقع تويتر أنه سيوقع أمراً تنفيذياً بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وأكد ترامب في تغريدته أن "الأمر موقت لحماية وظائف المواطنين الأميركيين خلال أزمة كورونا"، ووصف الفيروس بأنه "هجوم من قبل عدو غير مرئي".

وكان مراقبون توقعوا أن إجراءات الإغلاق التي فرضتها الولايات المتحدة لاحتواء فيروس كورونا، ستؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة بين الاميركيين إلى 15% هذا الشهر، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق البالغ 10.8 في المئة الذي سجل أثناء الركود عام 1982.

وبلغ عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي مستوى قياسي للأسبوع الثاني على التوالي، متجاوزا ستة ملايين طلب.

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفعت إلى 6.65 مليون طلب.

ووفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز، فتعتبر الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضرراً من فيروس كورونا، فقد سجلت أكثر من 785 ألف حالة إصابة، ونحو 42 ألف حالة وفاة.
 

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ولايات أميركية تعلن إعادة فتح الاقتصاد الأسبوع الجاري

21 أبريل 2020
مظاهروة في ولاية أوهايو تطالب بإعادة فتح الاقتصاد
مظاهروة في ولاية أوهايو الأميركية تطالب بإعادة فتح الاقتصاد

أعلنت ولايات أميركية عن خططها لإعادة فتح اقتصاداتها، بعد فترة من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وأعلن الحكام الجمهوريون في ولايات جورجيا وتينيسي وساوث كارولينا، إعادة فتح الاقتصاد، فيما أشار الحاكمان الديمقراطيان في إلينوي ولويزيانا، إلى إمكانية فتح أجزاء من ولايتهيما قريبا. 

وقال حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب، الاثنين، إن "بعض الشركات يمكن إعادة فتحها الأسبوع الجاري"، وذلك في خطوة تتحدى تحذيرات العديد من مسؤولي الصحة العامة.

وأوضح كيمب أن ما يمكن إعادة فتحه بدءا من 24 أبريل الجاري، "مراكز اللياقة البدنية، وصالات البولينغ، وصالونات الحلاقة وعلاجات التدليك". 

وأضاف أنه سيسمح أيضا "للمسارح والمطاعم بالافتتاح الاثنين 27 أبريل"، مشيرا إلى أنه سيستمر إغلاق الحانات والنوادي الليلية. 

وتأتي خطوة ولاية جورجيا بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الأميركي عن خطة  "فتح أميركا من جديد". 

وتقترح الخطة توجيهات يمكن للولايات اتباعها في وقت تتحرك فيه نحو تخفيف القيود الاجتماعية، التي ترمي للحد من انتشار كورونا، الذي أصيب به أكثر من 784 ألفا على الأقل، فيما تعدت الوفيات جراءه 42 ألفا آخرين.

وتظاهر العشرات في نحو 20 ولاية أميركية ضد قيود الإغلاق، مطالبين حكامهم بإعادة فتح الاقتصاد. 

وفقد 21 مليون أميركي وظائفهم خلال الأربعة أسابيع الماضية جراء الإغلاق. 

وعلى غرار جورجيا، تعتزم ولايتا تينيسي وساوث كارولينا، إعادة فتح الاقتصاد على مراحل مماثلة، على الرغم من أن ساوث كارولينا، لم تستوف معايير إعادة الافتتاح المقترحة من البيت الأبيض. 

لكن خبراء صحيين حذروا من التعجل في رفع الحظر. 

وهاجم بعض حكام الولايات الرئيس ترامب لتأييده التظاهرات التي تؤيد رفع القيود، مطالبين بتوفير الاختبارات قبل بدء فتح الاقتصاد. 

وقال ترامب الأحد إن "الحكام أرادوا أن تكون لهم سيطرة كلية على فتح الولايات، لكنهم حاليا يريدون من الحكومة الفيدرالية أن تقوم بالاختبارات وتوفيرها، الاختبارات شيء محلي ومع ذلك نحن نقوم فعلا بالاختبارات بطريقة لم يفعلها أحد من قبل". 

وأعلن ترامب، الاثنين، أن نائبه مايك بنس تناقش هاتفيا اليوم مع حكام الولايات الخمسين حول إجراءات مكافحة المرض وتخفيف القيود. 

وأضاف ترامب "وفرنا الكثير من الفحوص، وهي أرقام تتضاعف خلال أسبوع، وفسرنا لحكام الولايات أن هناك مئات المختبرات مستعدة لمساعدة حكومات الولايات، وأوضحنا لهم أن القدرات المتوفرة كبيرة". 