ترامب: سأوقع أمرا تنفيذيا لتعليق الهجرة الى الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على موقع تويتر أنه سيوقع أمراً تنفيذياً بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وأكد ترامب في تغريدته أن "الأمر موقت لحماية وظائف المواطنين الأميركيين خلال أزمة كورونا"، ووصف الفيروس بأنه "هجوم من قبل عدو غير مرئي".

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!