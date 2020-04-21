ترامب: سأوقع أمرا تنفيذيا لتعليق الهجرة الى الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على موقع تويتر أنه سيوقع أمراً تنفيذياً بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وأكد ترامب في تغريدته أن "الأمر موقت لحماية وظائف المواطنين الأميركيين خلال أزمة كورونا"، ووصف الفيروس بأنه "هجوم من قبل عدو غير مرئي".

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

وكان مراقبون توقعوا أن إجراءات الإغلاق التي فرضتها الولايات المتحدة لاحتواء فيروس كورونا، ستؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة بين الاميركيين إلى 15% هذا الشهر، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق البالغ 10.8 في المئة الذي سجل أثناء الركود عام 1982.

وبلغ عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي مستوى قياسي للأسبوع الثاني على التوالي، متجاوزا ستة ملايين طلب.

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفعت إلى 6.65 مليون طلب.

ووفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز، فتعتبر الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضرراً من فيروس كورونا، فقد سجلت أكثر من 785 ألف حالة إصابة، ونحو 42 ألف حالة وفاة.

