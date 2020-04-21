ترامب: نبحث تحويل 75 مليون برميل نفط لمخزوننا الاستراتيجي

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على انهيار سوق النفط الأميركي، وأكد أن الحكومة ستحاول الاستفادة من هبوط الأسعار لملء المخزون الاحتياطي.

وقال ترامب، مساء الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن "الأسعار وصلت إلى مستوى قياسي، ندرس الاستفادة بملئ الاحتياطي الاستراتيجي من النفط ونتطلع إلى وضع 75 مليون برميل فيه، وبذلك نكون قد ملأنا بأسعار ممتازة".

ووصل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط إلى 37,63 دولارا تحت الصفر، مع إغلاق التعاملات الاثنين.

ويأتي هذا التدهور غير المسبوق نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، الذي أنهك الاقتصاد العالمي عبر إجبار مليارات الأشخاص على ملازمة منازلهم لوقف التفشي، وجراء حرب أسعار بين روسيا والسعودية.

وأدت حرب الأسعار إلى تخمة في الاحتياطات الأميركية، وهو ما أثّر سلباً على منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

حزمة التحفيز الجديدة

وأكد ترامب أن إدارته تتطلع إلى التوصل لاتفاق بشأن حزمة التحفيز الجديدة، والتي تركز على مساعدة الشركات الصغيرة.

وحول تفاصيل الحزمة، أوضح ترامب "ندفع للتوصل إلى اتفاق لتوفير 75 مليار دولار للمستشفيات وكل من يوفر الرعاية الصحية وكل من عانى من الأزمات الاقتصادية".

وأعلن ترامب أن بإمكان مجلس الشيوخ التصويت عليها الثلاثاء "نتمنى أن يصوت مجلس الشيوخ غدا وهي خطة ممتازة ستساعد الكثير من الناس"، مشيرا إلى أن الخطة ستستفيد منها أقليات المهاجرين والمهمشين.

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين قد طرح رقما جديدا هو 300 مليار دولار، أي أكثر من مبلغ الـ250 مليار دولار التي كانت قيد المناقشة الأسبوع الماضي.

وقال منوشين إن البيت الأبيض وافق أيضا على إضافة 75 مليار دولار للمستشفيات وخدمات الإغاثة، و25 مليار دولار لزيادة اختبارات الفيروس، وهو ما يشكّل انتصارا واضحا لرؤية الديموقراطيين.

توفير الفحوص

وبعد احتدام الجدل بشأن وفرة الاختبارات والإمكانيات الطبية في مختلف الولايات، قال ترامب إن نائبه مايك بنس "اتصل بحكام الولايةدات الخمسين وناقش معهم الجهود المشتركة للقضاء على الفيروس".

وأضاف ترامب "وفرنا الكثير من الفحوص، وهي أرقام تتضاعف خلال أسبوع، وفسرنا لحكام الولايات أن هناك مئات المختبرات مستعدة لمساعدة حكومات الولايات، وأوضحنا لهم أن القدرات المتوفرة كبيرة".

وحول أجهزة التنفس الصناعي، قال ترامب إن "الولايات عليها أن تقيم القدرات المتوفرة لديها، بعض الولايات لديها أكثر من احتياجاتها".

ومع تراجع أعداد من يدخلون المستشفيات والوفيات في نيويورك، التي كانت بؤرة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة، تعهد حاكم الولاية الديمقراطي أندرو كومو بإرسال 400 جهاز تنفس صناعي لماساشوستس، إذا لزم الأمر.

وقال ترامب "لا يكفي أن نطلب من الحكومة الفدرالية توفير كل شيء، وبالرغم من ذلك نحن نساعدهم، لكنهم لديهم قدرات كبيرة لا يستفيدون منها".

وأكد أن الولايات المتحدة سيكون لديها قريبا الكثير من أجهزة التنفس للتصدير "الآلاف قيد الإنتاج، ولدينا عشرة آلاف في احتياطي الحكومة الفدرالية".

وأضاف "كان الحديث يوميا عن توفير أجهزة التنفس الصناعي، والآن بعدما توفرت، يتحدثون عن توفير الفحوص، وهو أمر أسهل بكثير من أجهزة التنفس".

وطالب ترامب الشعب الأميركي باستمرار ممارسة التباعد الاجتماعي.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم تجاوز 778 ألفا، تعافى منهم حوالي 72 ألفا، فيما بلغت الوفيات أكثر من 41 ألفا و575، بحسب مرصد جامعة جونز هوبكنز، ظهر الاثنين.