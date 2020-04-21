أميركا

ترامب يقول إنه سيستقبل حاكم نيويورك في البيت الأبيض

21 أبريل 2020
الرئيس الأميركي يعلن أنه سيستضيف حاكم نيويورك في البيت الأبيض الثلاثاء
الرئيس الأميركي يعلن أنه سيستضيف حاكم نيويورك في البيت الأبيض الثلاثاء

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه سيستقبل في البيت الأبيض، الثلاثاء، حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، الذي أصبح أحد أبرز رموز مكافحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض، بشأن تطورات وباء كوفيد-19، أن كومو "سيأتي إلى المكتب البيضاوي عصر غد" الثلاثاء.

وفي بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، دأب ترامب على انتقاد كومو بشدة، معتبراً أن حاكم ولاية نيويورك يقول الكثير ويفعل القليل، لكن سيد البيت الأبيض غيّر موقفه في الأيام الأخيرة، إذ إنه لا يفوت مناسبة إلا ويؤكد فيها أنه على أتم وفاق مع كومو.

وأضاف ترامب أن "هناك الكثير من الأمور الجيدة التي تحدث في نيويورك".

ونيويورك هي أكبر بؤرة لوباء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة، على الرغم من أن الولاية تجاوزت الأسوأ على ما يبدو.

وكومو (62 عاماً) المولود في مدينة نيويورك على غرار ترامب، عزز رصيده الشعبي بفضل إدارته الهادئة والحازمة في آن معاً لأزمة الوباء الفتاك.

وعلى الرغم من أن ترامب وكومو تبادلا الانتقادات مراراً، إلا أنهما تجنبا في الأسابيع الأخيرة الدخول في صدام مباشر.

اقرأ أيضا

الرئيس الأميركي يعلن أنه سيستضيف حاكم نيويورك في البيت الأبيض الثلاثاء
أميركا

ترامب يقول إنه سيستقبل حاكم نيويورك في البيت الأبيض

رئاسة شؤون الحرمين في السعودية: استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين
السعودية

السعودية تعلق حضور الصلوات في الحرمين خلال رمضان 

أثناء وصول منظومة أس-400 الروسية في تركيا في يوليو 2019
تركيا

واشنطن: قلقون من عزم أنقرة تشغيل منظومة أس-400 الروسية

ترامب وفريق إدارة أزمة جائحة كورونا في المؤتمر الصحفي- 20 أبريل 2020
أميركا

ترامب: نبحث تحويل 75 مليون برميل نفط لمخزوننا الاستراتيجي

صورة لتصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية - صورة أرشيفية
سوريا

وكالة الأنباء السورية تعلن إسقاط صواريخ إسرائيلية فوق تدمر

40 ألف وفاة بكورونا في الولايات المتحدة ونيويورك تسجل انحدارا - الصورة لشارع خال في نيويورك
أميركا

استفتاء يظهر قلق الأميركيين من تخفيف إجراءات احتواء كورونا

الكويت في حالة إغلاق لما بعد نهاية شهر رمضان
الكويت

الكويت تعلن الإغلاق لما بعد نهاية رمضان

أميركا

ترامب: نبحث تحويل 75 مليون برميل نفط لمخزوننا الاستراتيجي

21 أبريل 2020
ترامب وفريق إدارة أزمة جائحة كورونا في المؤتمر الصحفي- 20 أبريل 2020
ترامب وفريق إدارة أزمة جائحة كورونا في المؤتمر الصحفي- 20 أبريل 2020

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على انهيار سوق النفط الأميركي، وأكد أن الحكومة ستحاول الاستفادة من هبوط الأسعار لملء المخزون الاحتياطي. 

وقال ترامب، مساء الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن "الأسعار وصلت إلى مستوى قياسي، ندرس الاستفادة بملئ الاحتياطي الاستراتيجي من النفط ونتطلع إلى وضع 75 مليون برميل فيه، وبذلك نكون قد ملأنا بأسعار ممتازة".

ووصل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط إلى 37,63 دولارا تحت الصفر، مع إغلاق التعاملات الاثنين. 

ويأتي هذا التدهور غير المسبوق نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، الذي أنهك الاقتصاد العالمي عبر إجبار مليارات الأشخاص على ملازمة منازلهم لوقف التفشي، وجراء حرب أسعار بين روسيا والسعودية.

وأدت حرب الأسعار إلى تخمة في الاحتياطات الأميركية، وهو ما أثّر سلباً على منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

 

حزمة التحفيز الجديدة

 

وأكد ترامب أن إدارته تتطلع إلى التوصل لاتفاق بشأن حزمة التحفيز الجديدة، والتي تركز على مساعدة الشركات الصغيرة.

وحول تفاصيل الحزمة، أوضح ترامب "ندفع للتوصل إلى اتفاق لتوفير 75 مليار دولار للمستشفيات وكل من يوفر الرعاية الصحية وكل من عانى من الأزمات الاقتصادية". 

وأعلن ترامب أن بإمكان مجلس الشيوخ التصويت عليها الثلاثاء "نتمنى أن يصوت مجلس الشيوخ غدا وهي خطة ممتازة ستساعد الكثير من الناس"، مشيرا إلى أن الخطة ستستفيد منها أقليات المهاجرين والمهمشين. 

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين قد طرح رقما جديدا هو 300 مليار دولار، أي أكثر من مبلغ الـ250 مليار دولار التي كانت قيد المناقشة الأسبوع الماضي.

وقال منوشين إن البيت الأبيض وافق أيضا على إضافة 75 مليار دولار للمستشفيات وخدمات الإغاثة، و25 مليار دولار لزيادة اختبارات الفيروس، وهو ما يشكّل انتصارا واضحا لرؤية الديموقراطيين. 

 

توفير الفحوص 

 

وبعد احتدام الجدل بشأن وفرة الاختبارات والإمكانيات الطبية في مختلف الولايات، قال ترامب إن نائبه مايك بنس "اتصل بحكام الولايةدات الخمسين وناقش معهم الجهود المشتركة للقضاء على الفيروس". 

وأضاف ترامب "وفرنا الكثير من الفحوص، وهي أرقام تتضاعف خلال أسبوع، وفسرنا لحكام الولايات أن هناك مئات المختبرات مستعدة لمساعدة حكومات الولايات، وأوضحنا لهم أن القدرات المتوفرة كبيرة". 

وحول أجهزة التنفس الصناعي، قال ترامب إن "الولايات عليها أن تقيم القدرات المتوفرة لديها، بعض الولايات لديها أكثر من احتياجاتها". 

ومع تراجع أعداد من يدخلون المستشفيات والوفيات في نيويورك، التي كانت بؤرة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة، تعهد حاكم الولاية الديمقراطي أندرو كومو بإرسال 400 جهاز تنفس صناعي لماساشوستس، إذا لزم الأمر.

وقال ترامب "لا يكفي أن نطلب من الحكومة الفدرالية توفير كل شيء، وبالرغم من ذلك نحن نساعدهم، لكنهم لديهم قدرات كبيرة لا يستفيدون منها". 

وأكد أن الولايات المتحدة سيكون لديها قريبا الكثير من أجهزة التنفس للتصدير "الآلاف قيد الإنتاج، ولدينا عشرة آلاف في احتياطي الحكومة الفدرالية". 

وأضاف "كان الحديث يوميا عن توفير أجهزة التنفس الصناعي، والآن بعدما توفرت، يتحدثون عن توفير الفحوص، وهو أمر أسهل بكثير من أجهزة التنفس".

وطالب ترامب الشعب الأميركي باستمرار ممارسة التباعد الاجتماعي. 

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم تجاوز 778 ألفا، تعافى منهم حوالي 72 ألفا، فيما بلغت الوفيات أكثر من 41 ألفا و575، بحسب مرصد جامعة جونز هوبكنز، ظهر الاثنين.