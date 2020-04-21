رغم الاتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي.. هبوط بورصة وول ستريت  

لم يمنع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات طارئة، هبوط البورصة الأميركية لثاني جلسة على التوالي، الثلاثاء.

وفاقم انهيار في أسعار النفط الأميركي وتوقعات متشائمة للشركات، المخاوف من تراجع اقتصادي حاد، ما أثر على بورصة وول ستريت.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 631.56 نقطة، أو 2.67 بالمئة، إلى 23018.88 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 86.60 نقطة، أو 3.07 بالمئة، ليغلق عند 2736.56 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 297.50 نقطة، أو 3.48 بالمئة، إلى 8263.23 نقطة.

وتم التوصل إلى اتّفاق بين البيت الأبيض والحزبين الجمهوري والديموقراطي، في الكونغرس الثلاثاء، على حزمة مساعدات طارئة بقيمة 480 مليار دولار، للشركات الصغيرة المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.