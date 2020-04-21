أميركا

ولايات أميركية تعلن إعادة فتح الاقتصاد الأسبوع الجاري

21 أبريل 2020
مظاهروة في ولاية أوهايو تطالب بإعادة فتح الاقتصاد
مظاهروة في ولاية أوهايو الأميركية تطالب بإعادة فتح الاقتصاد

أعلنت ولايات أميركية عن خططها لإعادة فتح اقتصاداتها، بعد فترة من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وأعلن الحكام الجمهوريون في ولايات جورجيا وتينيسي وساوث كارولينا، إعادة فتح الاقتصاد، فيما أشار الحاكمان الديمقراطيان في إلينوي ولويزيانا، إلى إمكانية فتح أجزاء من ولايتهيما قريبا. 

وقال حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب، الاثنين، إن "بعض الشركات يمكن إعادة فتحها الأسبوع الجاري"، وذلك في خطوة تتحدى تحذيرات العديد من مسؤولي الصحة العامة.

وأوضح كيمب أن ما يمكن إعادة فتحه بدءا من 24 أبريل الجاري، "مراكز اللياقة البدنية، وصالات البولينغ، وصالونات الحلاقة وعلاجات التدليك". 

وأضاف أنه سيسمح أيضا "للمسارح والمطاعم بالافتتاح الاثنين 27 أبريل"، مشيرا إلى أنه سيستمر إغلاق الحانات والنوادي الليلية. 

وتأتي خطوة ولاية جورجيا بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الأميركي عن خطة  "فتح أميركا من جديد". 

وتقترح الخطة توجيهات يمكن للولايات اتباعها في وقت تتحرك فيه نحو تخفيف القيود الاجتماعية، التي ترمي للحد من انتشار كورونا، الذي أصيب به أكثر من 784 ألفا على الأقل، فيما تعدت الوفيات جراءه 42 ألفا آخرين.

وتظاهر العشرات في نحو 20 ولاية أميركية ضد قيود الإغلاق، مطالبين حكامهم بإعادة فتح الاقتصاد. 

وفقد 21 مليون أميركي وظائفهم خلال الأربعة أسابيع الماضية جراء الإغلاق. 

وعلى غرار جورجيا، تعتزم ولايتا تينيسي وساوث كارولينا، إعادة فتح الاقتصاد على مراحل مماثلة، على الرغم من أن ساوث كارولينا، لم تستوف معايير إعادة الافتتاح المقترحة من البيت الأبيض. 

لكن خبراء صحيين حذروا من التعجل في رفع الحظر. 

وهاجم بعض حكام الولايات الرئيس ترامب لتأييده التظاهرات التي تؤيد رفع القيود، مطالبين بتوفير الاختبارات قبل بدء فتح الاقتصاد. 

وقال ترامب الأحد إن "الحكام أرادوا أن تكون لهم سيطرة كلية على فتح الولايات، لكنهم حاليا يريدون من الحكومة الفيدرالية أن تقوم بالاختبارات وتوفيرها، الاختبارات شيء محلي ومع ذلك نحن نقوم فعلا بالاختبارات بطريقة لم يفعلها أحد من قبل". 

وأعلن ترامب، الاثنين، أن نائبه مايك بنس تناقش هاتفيا اليوم مع حكام الولايات الخمسين حول إجراءات مكافحة المرض وتخفيف القيود. 

وأضاف ترامب "وفرنا الكثير من الفحوص، وهي أرقام تتضاعف خلال أسبوع، وفسرنا لحكام الولايات أن هناك مئات المختبرات مستعدة لمساعدة حكومات الولايات، وأوضحنا لهم أن القدرات المتوفرة كبيرة". 

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ترامب يقول إنه سيستقبل حاكم نيويورك في البيت الأبيض

21 أبريل 2020
الرئيس الأميركي يعلن أنه سيستضيف حاكم نيويورك في البيت الأبيض الثلاثاء
الرئيس الأميركي يعلن أنه سيستضيف حاكم نيويورك في البيت الأبيض الثلاثاء

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه سيستقبل في البيت الأبيض، الثلاثاء، حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، الذي أصبح أحد أبرز رموز مكافحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض، بشأن تطورات وباء كوفيد-19، أن كومو "سيأتي إلى المكتب البيضاوي عصر غد" الثلاثاء.

وفي بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، دأب ترامب على انتقاد كومو بشدة، معتبراً أن حاكم ولاية نيويورك يقول الكثير ويفعل القليل، لكن سيد البيت الأبيض غيّر موقفه في الأيام الأخيرة، إذ إنه لا يفوت مناسبة إلا ويؤكد فيها أنه على أتم وفاق مع كومو.

وأضاف ترامب أن "هناك الكثير من الأمور الجيدة التي تحدث في نيويورك".

ونيويورك هي أكبر بؤرة لوباء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة، على الرغم من أن الولاية تجاوزت الأسوأ على ما يبدو.

وكومو (62 عاماً) المولود في مدينة نيويورك على غرار ترامب، عزز رصيده الشعبي بفضل إدارته الهادئة والحازمة في آن معاً لأزمة الوباء الفتاك.

وعلى الرغم من أن ترامب وكومو تبادلا الانتقادات مراراً، إلا أنهما تجنبا في الأسابيع الأخيرة الدخول في صدام مباشر.