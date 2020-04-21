43 ألف وفاة.. إصابات كورونا تتجاوز 800 ألف حالة في الولايات المتحدة

تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الثلاثاء 800 ألف حالة، فيما بلغت الوفيات 43 ألف حالة.

وأصبحت ولاية ماساشوستس الأميركية بؤرة لتفشي فيروس كورونا في البلاد، ما أثار قلق المسؤولين الفيدراليين .

ويتوقع أن تتجاوز أعداد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 هامش الألفي شخص هذا الأسبوع في ماساشوستس، حيث يسارع المسؤولون لزيادة طاقة المستشفيات وتتبع ورصد حالات الإصابة الجديدة لكبح جماح تفشي المرض.



وأفاد مايك بنس نائب الرئيس الأميركي بأن البيت الأبيض يتابع عن كثب منطقة بوسطن، وقالت منسقة المجموعة الفيدرالية للتعامل مع كورونا الطبيبة ديبورا بيركس، إن المسؤولين "منتبهون تماما" لماساشوستس.

ومع تراجع أعداد من يدخلون المستشفيات والوفيات في نيويورك، التي كانت بؤرة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة، تعهد حاكم الولاية الديمقراطي أندرو كومو بإرسال 400 جهاز تنفس صناعي لماساشوستس، إذا لزم الأمر.

