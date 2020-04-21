أميركا

43 ألف وفاة.. إصابات كورونا تتجاوز 800 ألف حالة في الولايات المتحدة

21 أبريل 2020
عاملون بأحد المستشفيات في ولاية نيويورك الأميركية - ٦ أبريل ٢٠٢٠
عاملون بأحد المستشفيات في ولاية نيويورك الأميركية - ٦ أبريل ٢٠٢٠

تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الثلاثاء 800 ألف حالة، فيما بلغت الوفيات 43 ألف حالة.

وأصبحت ولاية ماساشوستس الأميركية بؤرة لتفشي فيروس كورونا في البلاد، ما أثار قلق المسؤولين الفيدراليين . 

ويتوقع أن تتجاوز أعداد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 هامش الألفي شخص هذا الأسبوع في ماساشوستس، حيث يسارع المسؤولون لزيادة طاقة المستشفيات وتتبع ورصد حالات الإصابة الجديدة لكبح جماح تفشي المرض.
 
وأفاد مايك بنس نائب الرئيس الأميركي بأن البيت الأبيض يتابع عن كثب منطقة بوسطن، وقالت منسقة المجموعة الفيدرالية للتعامل مع كورونا الطبيبة ديبورا بيركس، إن المسؤولين "منتبهون تماما" لماساشوستس.

ومع تراجع أعداد من يدخلون المستشفيات والوفيات في نيويورك، التي كانت بؤرة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة، تعهد حاكم الولاية الديمقراطي أندرو كومو بإرسال 400 جهاز تنفس صناعي لماساشوستس، إذا لزم الأمر.
 

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أميركا

43 ألف وفاة.. إصابات كورونا تتجاوز 800 ألف حالة في الولايات المتحدة

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أميركا

تعليق الهجرة إلى أميركا.. البيت الأبيض يوضح

21 أبريل 2020
US President Donald Trump speaks during a Coronavirus Task Force press briefing in the Rose Garden of the White House in…
ترامب متحدثا خلال الإيجاز الصحفي في البيت الأبيض

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكنايني الثلاثاء أن اتخاذ قرار بشأن الهجرة من أجل حماية مصالح المواطنين الاميركيين وهم يواجهون ظروفا غير مسبوقة بات ضروريا في وقت يحاولون فيه العودة إلى أعمالهم.

وأوضحت ماكنايني أن عقودا من الهجرة إلى الولايات المتحدة بأعداد قياسية قادت إلى تدني الأجور وارتفاع معدل البطالة بين الأميركيين لاسيما الأقليات من أصول أفريقية ولاتينية.

تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض جاءت تعقيبا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته تعليق دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة.    
وأكد ترامب في تغريدة أن "الأمر موقت لحماية وظائف المواطنين الأميركيين خلال أزمة كورونا"، ووصف الفيروس بأنه "هجوم من قبل عدو غير مرئي".

وكان مراقبون توقعوا أن إجراءات الإغلاق التي فرضتها الولايات المتحدة لاحتواء فيروس كورونا، ستؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة بين الاميركيين إلى 15% هذا الشهر، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق البالغ 10.8 في المئة الذي سجل أثناء الركود عام 1982.

وبلغ عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي مستوى قياسي للأسبوع الثاني على التوالي، متجاوزا ستة ملايين طلب.

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفعت إلى 6.65 مليون طلب.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، فتعتبر الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا، فقد سجلت أكثر من 785 ألف حالة إصابة، ونحو 42 ألف حالة وفاة.
 

 