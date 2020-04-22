أميركا

تحت وطأة كورونا.. المطاعم الصينية تعاني في أميركا

22 أبريل 2020
A man looks at his laptop after having lunch at a restaurant during lunch hour, as the country is hit by an outbreak of the new…
A man looks at his laptop after having lunch at a restaurant during lunch hour, as the country is hit by an outbreak of the new coronavirus, in Beijing, China February 6, 2020. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins SEARCH "CHINA GHOST" FOR THIS STORY. SEARCH …

تتعرض المطاعم الصينية في الولايات المتحدة إلى مشاكل مالية، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد في الأراضي الأميركية.

ومنذ 15 أبريل الماضي، توقف 59 بالمئة من المطاعم الصينية المستقلة بالولايات المتحدة، عن إجراء معاملات بطاقات الائتمان، ما يشير إلى توقف عمليات البيع والشراء، بحسب شركة "Womply" المتخصصة في خدمات بيانات الاشتراكات.

وتعاني المطاعم في الولايات المتحدة، بشكل عام، تحت وطأة الإغلاق والحجر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا، إلا أن المطاعم الصينية سجلت أكبر خسائر في هذا القطاع.

ويحذر اقتصاديون من أن العديد من المطاعم الصينية قد تغلق بسبب الأزمة الحالية، ما لم تتدخل الحكومة لإنقاذها، كما يقول تقرير شبكة "سي إن إن" الأميركي.

وقبل أزمة كورونا، كان هناك نحو 270 مطعما صينيا في الحي الصيني بمدينة نيويورك الأميركية، إلا أن 40 مطعما فقط من بينها تعمل الآن، بحسب شركة "مانهاتن" للتنمية المحلية.

كما توقف عدد كبير من المطاعم الصينية في الحي الصيني بمدينة سان فرانسسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث يعمل الآن نحو 40 مطعما، من بين 150 كانت تعمل قبل تفشي الفيروس.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد نشأ في سوق للأسماك والحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، قبل انتشاره في جميع أنحاء العالم.

اقرأ أيضا

A man looks at his laptop after having lunch at a restaurant during lunch hour, as the country is hit by an outbreak of the new…
أميركا

تحت وطأة كورونا.. المطاعم الصينية تعاني في أميركا

بورصة وول ستريت تهبط وسط انهيار النفط
أميركا

رغم الاتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي.. هبوط بورصة وول ستريت  

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر يعاقب صحيفة المصري اليوم - صورة أرشيفية
مصر

مصر.. معاقبة صحيفة مستقلة بسبب مقال لـ"نيوتن" عن سيناء

سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط يرتفع إلى 10,01 دولارات عند الإغلاق
اقتصاد

ارتفاع سعر برميل خام غرب تكساس بعد انهيار تاريخي

امرأة في نيويورك ترتدي بدلة وقائية وتجر عربة من محل البقالة
أميركا

أرقام الوفيات تعاود الارتفاع في الولايات المتحدة

لاحظ العلماء تكوين غير عادي في المذنب الجديد الذي جاء من خارج نظامنا الشمسي
منوعات

تفاصيل عن أول مذنب من خارج نظامنا الشمسي

البورصة المصرية ، أرشيفية
اقتصاد

قبل انتعاش سعر نفط تكساس.. بورصات الشرق الأوسط تغلق منخفضة 

أميركا

رغم الاتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي.. هبوط بورصة وول ستريت  

22 أبريل 2020
بورصة وول ستريت تهبط وسط انهيار النفط
بورصة وول ستريت تهبط وسط انهيار النفط

لم يمنع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات طارئة، هبوط البورصة الأميركية لثاني جلسة على التوالي، الثلاثاء. 

وفاقم انهيار في أسعار النفط الأميركي وتوقعات متشائمة للشركات، المخاوف من تراجع اقتصادي حاد، ما أثر على بورصة وول ستريت. 

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 631.56 نقطة، أو 2.67 بالمئة، إلى 23018.88 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 86.60 نقطة، أو 3.07 بالمئة، ليغلق عند 2736.56 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 297.50 نقطة، أو 3.48 بالمئة، إلى 8263.23 نقطة.

وتم التوصل إلى اتّفاق بين البيت الأبيض والحزبين الجمهوري والديموقراطي، في الكونغرس الثلاثاء، على حزمة مساعدات طارئة بقيمة 480 مليار دولار، للشركات الصغيرة المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.