أميركا

تعليق الهجرة إلى أميركا بسبب "كورونا".. تفاصيل يجب أن تعرفها عن القرار

22 أبريل 2020
يرتقب أن يوقع على القرار الأربعاء
يرتقب أن يوقع على القرار الأربعاء

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، قراره المرتقب بشأن تعليق مؤقت للهجرة إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن مدة التعليق تسري لـ60 يوما.

ويرتقب أن يتم التوقيع على القرار الأربعاء، بحسب تصريحه في مؤتمر صحفي لخلية الأزمة بالبيت الأبيض. 

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ، إنه سيكون من الخطأ والظلم أن يتم استبدال الأميركيين الذين تم تسريحهم بسبب أزمة الفيروس بالعمال المهاجرين الجدد القادمين من الخارج "يجب علينا أولاً رعاية العامل الأميركي". 

 

من يشمل القرار؟

وأوضح الرئيس الأميركي، إن الأمر التنفيذي "لن ينطبق إلا على المهاجرين الذين يسعون للحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة، إشارة إلى الراغبين في الحصول على البطاقة الخضراء.

وقال إن الأمر "لن يؤثر على الأشخاص الذين يدخلون بتأشيرات مؤقتة"، مشيرا إلى انه يتم استخدام هذه التأشيرات من قبل السياح والمسافرين من رجال الأعمال والعمال الأجانب.

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية ما يقرب من 462000 تأشيرة هجرة في السنة المالية 2019. 

لم يذكر ترامب ما سيعنيه الأمر التنفيذي للأشخاص الذين لديهم تأشيرات هجرة ووظائف مضمونة في الولايات المتحدة ولكنهم لم ينتقلوا بعد إلى الولايات المتحدة.

 

مدة القرار

وبحسب إفادة ترامب، سيستمر التعليق 60 يومًا، قابل للتمديد. وأضاف إنه سيراجع الأوضاع الاقتصادية الأميركية ويقرر ما إذا كان ينبغي تمديدها، مشيرا إلى إن التمديدات المستقبلية قد تكون أطول من 60 يومًا.

 

ماذا عن أصحاب التأشيرات المؤقتة؟

مسؤول كبير في إدارة ترامب، قال لـ"رويترز"، ردا على السؤال، إن البيت الأبيض يدرس إجراءات منفصلة يمكن أن يتعامل مع العمال ذوي الكفاءات والخبرات، الذين يدخلون البلاد بتأشيرات H-1B وغيرهم ممن تأثروا بسياسة الهجرة الأميركية.
 
وقال المسؤول إن الأمر التنفيذي المرتقب، سيستثني الأشخاص المشاركين في مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك عمال المزارع وأولئك الذين يساعدون في تأمين الإمدادات الغذائية الأميركية.

 

هل يملك ترامب صلاحيات لإيقاف الهجرة؟

عام 2018، قضت المحكمة العليا، بأن ترامب يحق له أن يمنع دخول بعض الأجانب من الدول التي تعتبر تهديدًا أمنيًا، وهو تأكيد على سلطة الرئيس في تقييد الهجرة القانونية بموجب القانون الفيدرالي.

لكن بعض الخبراء القانونيين، يجادلون في حكم المحكمة، لكونه "لا يسمح بحظر واسع النطاق للهجرة إلى الولايات المتحدة"، ويتوقعون الطعن في أي أمر بشأن الهجرة يصدر عن الرئيس.

 

مرحبون ورافضون للقرار

وقال أندريا فلوريس، الباحث في "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، التي رفعت دعوى قضائية ضد عدد من سياسات ترامب بشأن الهجرة، لـ"رويترز"، إن ترامب،  في اقتراحه الأخير، "يبدو مهتما بإشعال مشاكل مع المهاجرين أكثر من إنقاذ الأرواح من وباء كورونا". 

ومن جانبه، يرى توماس هومان، القائم بالأعمال سابقا في إدارة الجمارك والهجرة، في حديث لـ"رويترز"، قرار ترامب "منطقيا" وسيبقي البلاد "أكثر أمانًا مع الحفاظ على وظائف للأميركيين العاطلين عن العمل".

لكن في المقابل، يورد جيوفاني بيري، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، لـ"رويترز"، إن الباحثين يتفقون بشكل عام على أن الهجرة إلى الولايات المتحدة "حفزت النمو الاقتصادي، وزادت حجم الاقتصاد وخلقت فرص عمل جديدة"، لكن فكرة أن الهجرة تهدد الوظائف الأميركية، ليست مثبتة في أي دراسات".

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يرتقب أن يوقع على القرار الأربعاء
أميركا

تعليق الهجرة إلى أميركا بسبب "كورونا".. تفاصيل يجب أن تعرفها عن القرار

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أميركا

نتائج استطلاع مثيرة.. كيف ينظر الأميركيون للصين بعد جائحة كورونا؟ 

22 أبريل 2020
النظرة السلبية لعدد من الأميركيين ليست وليدة اللحظة
النظرة السلبية لعدد من الأميركيين ليست وليدة اللحظة

أصبح الأميركيون "أكثر عداءً" للصين بشكل متزايد، بسبب تفشي وباء كورونا وما نتج عنه من خسائر في الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء، وفقًا لاستطلاع رأي أعد على مستوى البلاد، ونشر الثلاثاء.

وجاء في نتيجة الاستطلاع الذي أجراه مركز "بيو" للأبحاث (مستقل) الشهر الماضي، أن ثلثي الذين شملهم الاستطلاع أي 66٪ مستاؤون من الصين.

وتشير النتائج إلى أن غالبية الأميركيين يتفقون مع إدارة الرئيس دونالد ترامب في انتقاداتها للحكومة الصينية، والتي ازدادت في الأسابيع الأخيرة إثر "تكتمها على خطورة الوباء، في بدايات انتشاره في ووهان".

وأشار الاستطلاع إلى أن "كره الأميركيين" للصين، لم يكن وليد أزمة الوباء وتداعياتها، بقدر ما كان قبل ذلك إثر الحرب التجارية لإدارة ترامب على الصين والانتقادات المستمرة لسياساتها، إذ بدأت وجهات النظر السلبية للأميركيين تجاه الصين في مطلع العام 2019. 

وأظهر الاستطلاع الذي أجري بناء على رأي 1000 أميركي، أن حوالي 90 بالمئة منهم يرون أن القوة والنفوذ الصينيين المتزايدين يشكلان "تهديدًا كبيرا" لهم. 

وفي الوقت نفسه، تعتقد غالبية المستطلعين، أي بنسبة 91 في المائة، أن العالم أفضل حالاً مع القيادة الأميركية، من القيادة الصينية.

وتم إجراء الاستطلاع طوال شهر مارس عندما بدأ تأثير جائحة "كورونا" على دول العالم، إذ أغلقت الدول حدودها، وأصدرت أوامر البقاء في المنازل، وأغلقت قطاعات اقتصادية واسعة. 

ولم تشر النتائج إلى أن آراء الأميركيين بشأن الصين قد ساءت في مارس فقط، إذ أشار مشاركون إلى أن نظرتهم السلبية تجاه الصين بدأت قبل زمن الاستطلاع وقبل كورونا، بخلاف آخرين تولدت لديهم نظرة قاتمة على الصين خلال تفشي الوباء في العالم. 

وما ساهم بشكل كبير في هذه القناعات السلبية لدى الأميركيين، انتقادات واشنطن لبكين بشأن انتهاكات حقوق الأقليات الدينية وعلى رأسها موضوع أقلية الإيغور، إضافة الى الهجمات السيبرانية للحزب الصيني الشيوعي وقضايا أخرى. 

وبهذا الخصوص، يرى الاستطلاع أن ما لا يقل عن 61٪ من المستطلعين، قالوا إن السياسة الخارجية للصين، تشكل قلقا لبلادهم، فيما يرى 57٪ أن الهجمات الإلكترونية من الصين وسياساتها في مجال حقوق الإنسان ضد الأقليات يشكل تهديدا خطيرا.