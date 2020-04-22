أميركا

"جيش" لتعقب المخالطين للمصابين بكورونا في نيويورك

23 أبريل 2020
بلومبيرغ تبرع بملايين الدولارات لبناء هذا الجيش
بلومبيرغ تبرع بملايين الدولارات لبناء هذا الجيش

 أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الأربعاء أن الملياردير مايكل بلومبرغ يريد المساهمة في بناء "جيش" من متعقبي المخالطين للمصابين فيروس كورونا المستجد لمساعدة الولاية، أكبر بؤرة لتفشي جائحة كوفيد-19 في البلاد، على الحدّ من تفشّي الوباء.

وسيساهم بلومبرغ، رئيس بلدية مدينة نيويورك السابق، بأكثر من 10 ملايين دولار في هذه الجهود، التي ستشمل إجراء فحوصات لفيروس كورونا المستجد وعزل المصابين به وتعقب من خالطوهم.

وقال كومو للصحافيين "يجب أن نبني جيشا من المتعقبين".

وأضاف أن الولاية لديها حالياً 500 متعقب في حين أنها تحتاج إلى آلاف منهم، واصفاً المشروع بأنه "طموح للغاية".

وأوضح الحاكم أنّ بلومبرغ عرض تطوير وتنفيذ البرنامج، الذي سيغطي ولايات نيويورك ونيوجيرسي كونيتيكت.

وقال: "ليست لدينا أشهر للقيام بذلك، لدينا أسابيع".

وأفادت ميليسا ديروسا، مساعدة كومو، أن بلومبرغ، الذي كان حتى وقت قريب يسعى لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض السباق الرئاسي نهاية العام الحالي، سيساهم "بأكثر من 10 ملايين دولار" في المشروع.

ويُعد إجراء الاختبارات على نطاق واسع أمرا لا بد منه للولايات التي ترغب في رفع القيود المفروضة لمكافحة تفشي الوباء وإعادة فتح اقتصاداتها المنهكة من دون الخوف من موجة جديدة من العدوى.

ويقول خبراء الصحة إن عدم إجراء ما يكفي من الاختبارات يعني أن الولايات المتحدة ربما تقلل من قدر الجائحة.

وولاية نيويورك هي أكبر بؤرة لكوفيد-19 في الولايات المتحدة إذ سجلت لوحدها أكثر من 15 ألف وفاة أي ثلث الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد.

وبحسب كومو فقد توفي خلال الساعات الأربع والعشرين 474 شخصا في الولاية من جراء الفيروس، مشيراً إلى أن الحالات التي تستدعي إدخال المصابين بالفيروس إلى المستشفيات أو حتى إلى أقسام العناية المركزة انخفضت، فيما تواصل الأزمة في نيويورك "تراجعها في شكل طفيف".

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22 أبريل 2020
ارتفع إجمالي المساعدات الأميركية الصحية والإنسانية والاقتصادية منذ اندلاع المرض إلى أكثر من 775 مليون دولار
ارتفع إجمالي المساعدات الأميركية الصحية والإنسانية والاقتصادية منذ اندلاع المرض إلى أكثر من 775 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء عن تقديم 270 مليون دولار في صورة مساعدات صحية واقتصادية إنسانية إضافية للدول لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ما يرفع حجم المساعدات الأميركية للخارج في هذه الأزمة  إلى 775 مليون دولار.

وقال البيان إنه سيتم تخصيص 170 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الممولة من الكونغرس لمساعدة "المجتمعات في بعض البلدان الأكثر عرضة للخطر بالاستعداد للوباء والاستجابة له". 

وستقدم واشنطن أيضا أكثر من 100 مليون دولار "لمساعدة الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص على الاستعداد والتخفيف من المرض ومعالجة الآثار الأخرى".

وبهذا الإعلان، قال الوزير، يرتفع إجمالي المساعدات الأميركية الصحية والإنسانية والاقتصادية منذ اندلاع المرض إلى أكثر من 775 مليون دولار، والتي تهدف بشكل خاص إلى مكافحة الوباء في أكثر من 100 دولة في كل منطقة من مناطق العالم.

وقال البيان إن "عالما أكثر صحة يعني أن الولايات المتحدة ستكون صحة"، مضيفا : "لقد أثبتت عقود من المساعدة الذكية والاستراتيجية للخارج أنها تخفف من زيادة التأثير على الأميركيين في الخارج وتحمي الأميركيين في الداخل بشكل أفضل من المزيد من انتقال المرض عبر حدودنا".

وأضاف أن وزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، و"مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، ووزارة الدفاع تعمل معا لدعم الرعاية الصحية والمساعدة الإنسانية والاقتصاد والأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم من خلال تمويل قدره 2.4 مليار دولار خصصه الكونغرس.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة ستواصل "قيادة" جهود الاستجابة للجائحة التي أودت بحياة نحو 180 ألف شخص في العالم، مشيرا إلى أنها ظلت لأكثر من نصف قرن "أكبر مساهم في الأمن الصحي العالمي والمساعدات الإنسانية".

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت قبل أيام تقديم الولايات المتحدة مساعدات طارئة لدول مختلفة حول العالم، في سبيل تعزيز جهودها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان العراق الأكثر حظا من المساعدات المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وذلك بتلقيه مبلغ 26.5 مليون دولار، خصص منها حوالي 19 مليون دولار لقطاع الصحة ولدعم إنشاء مختبرات وتطبيق خطة طوارئ في مجال الصحة العامة.

وتم تخصيص نحو 18 مليون دولار كدعم لسوريا المستنزفة جراء الحروب في مواجهة كورونا، تشمل 16.8 مليون دولار للسيطرة على تفشي الوباء وتعزيز خطط التعقيم ورصد الحالات وتناقلها.

وخصصت الحزمة نحو خمسة ملايين دولار لدعم القطاع الصحي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحظي اليمن، بنصف مليون دولار لدعم جهود التجاوب مع أزمة تفشي فيروس كورونا فيها، ولدعم اللاجئين والفئات المعرضة بشكل أكبر للعدوى بالفيروس.