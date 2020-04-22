حدثتا قبل 29 فبراير.. اكتشاف وفاتين بكورونا في الولايات المتحدة

اكتشف مسؤولون صحيون أميركيون، الثلاثاء، أن هناك أشخاصا توفوا نتيجة مرضهم بكوفيد- 19، قبل أسابيع من إعلان الوفاة الأولى في الولايات المتحدة، وذلك بعد ظهور نتائج تشريح جثثهم.

وقال مسؤولون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، إن شخصين على الأقل توفيا في وقت مبكر من شهر فبراير ومنتصفه، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بناء على عينات الأنسجة المأخوذة أثناء تشريح جثتيهما، بعد أن توفيا بمنزليهما في مقاطعة سانتا كلارا، وبالتحديد في 6 و17 فبراير الماضي.

وأول حالة وفاة أعلنت في الولايات المتحدة، كانت في 29 فبراير وفي ولاية واشنطن وليس كاليفورنيا.

وأضاف المسؤولون في بيان، أنه بناء على هذه النتائج، يُعتقـَد أن الفيروس كان موجودا، وربما انتشر بشكل مميت قبل أسابيع مما كان شائعا، ما يعني أنه قد يتم تغيير الجدول الزمني لتفشي المرض في البلاد.

ولا يعرف حتى الآن كيف أصيب هذان المريضان بالفيروس، لكن مسؤولة الصحة العامة في المقاطعة، سارة كودي، قالت في تصريحات لصحيفة "ذا بوست"، إن إصابتهما تمت خلال تجمعات كبيرة.

وكان من الصعب الحصول على اختبار بسبب القيود الصارمة حينها، حيث كان على المسؤولين المحليين الاتصال بمراكز السيطرة على الأمراض ومناقشة تفاصيل الحالة للسماح بإجراء الاختبار، وهو ما يصعب معرفة مدى انتشار الفيروس في شهر فبراير وعلاقته بالوفيات في ذلك الوقت.

لكن السلطات بدأت التحقيق في ذلك الأمر، بحسب كودي.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر حصيلة إصابات ووفيات حول العالم.

وحتى ظهيرة الأربعاء وصلت أعداد الإصابات إلى أكثر من 830 ألفا، تعافى منهم نحو 75 ألف شخص، وتوفي 45 ألفا و638 آخرين، بحسب مرصد جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

