مجلس الشيوخ الأميركي يقر مساعدات للشركات الصغيرة بـ480 مليار دولار

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الثلاثاء، حزمة مساعدات طارئة جديدة بقيمة 480 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة المتضررة بشدة من وباء فيروس كورونا المستجد، وتمويل المستشفيات وتكثيف الفحوص المخبرية لكشف المصابين بفيروس كورونا المستجد.

والخطة الجديدة، التي حازت على دعم من الحزبين وتأييد من الرئيس دونالد ترامب، تنصّ على تخصيص مبلغ 320 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة للشركات التي توظف أقل من 500 شخص، ومبلغ 75 مليار دولار لمساعدة المستشفيات، ومبلغ 25 مليار دولار لتمويل الفحوص المخبرية لفيروس كورونا المستجد، ومبلغ 60 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة لقطاعات اقتصادية أخرى متضررة بشدة من الوباء، ولا سيما الزراعة.

وبعدما أقرها مجلس الشيوخ تتجه الخطة الآن إلى مجلس النواب، الذي يتوقّع أن يصوت عليها في وقت لاحق من هذا الأسبوع كي يوقعها الرئيس ترامب وينشرها.

ورحب ترامب، في المؤتمر الصحفي الذي يعقده بشكل يومي في البيت الأبيض لمتابعة تطورات أزمة جائحة كورونا، بتمرير الحزمة الاقتصادية الجديدة في مجلس الشيوخ، وقال إنه من الممكن أن يوافق عليها مجلس النواب غدا الأربعاء.

وعند إقرارها، ستكون هذه ثاني حزمة مساعدات ضخمة من الحكومة لدعم الاقتصاد المتضرّر بشدة من تداعيات جائحة كوفيد-19، التي أودت حتى اليوم بحياة أكثر من 45 ألف أميركي وتركت نحو 26 مليونا بلا عمل.

وكان الرئيس الأميركي دعا الكونغرس إلى إقرار هذه الحزمة في أسرع وقت ممكن.

وتأتي أموال هذه الخطة لتضاف إلى 349 مليار دولار أنفقتها الإدارة على قروض مدعومة حصلت عليها الشركات الصغيرة وذلك من ضمن خطة إنقاذية تاريخية بلغت قيمتها تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأميركي في مواجهة التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19.

وعبر وزير الخزانة ستيفن منوشين عن شكره للقادة الديمقراطيين في الكونغرس للتوصل إلى الاتفاق الذي استمر القاش حوله لعدة أيام.

وقال منوشين إن مليون شركة حتى الآن حصلت على منح وقروض، مشيرا إلى أن 20 في المئة تم صرفها من خلال المصارف الصغيرة.