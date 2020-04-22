أميركا

مجلس الشيوخ الأميركي يقر مساعدات للشركات الصغيرة بـ480 مليار دولار

22 أبريل 2020
مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ حزمة مساعدات طارئة للشركات الصغيرة بقيمة 480 مليار دولار
مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ حزمة مساعدات طارئة للشركات الصغيرة بقيمة 480 مليار دولار

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الثلاثاء، حزمة مساعدات طارئة جديدة بقيمة 480 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة المتضررة بشدة من وباء فيروس كورونا المستجد، وتمويل المستشفيات وتكثيف الفحوص المخبرية لكشف المصابين بفيروس كورونا المستجد.

والخطة الجديدة، التي حازت على دعم من الحزبين وتأييد من الرئيس دونالد ترامب، تنصّ على تخصيص مبلغ 320 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة للشركات التي توظف أقل من 500 شخص، ومبلغ 75 مليار دولار لمساعدة المستشفيات، ومبلغ 25 مليار دولار لتمويل الفحوص المخبرية لفيروس كورونا المستجد، ومبلغ 60 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة لقطاعات اقتصادية أخرى متضررة بشدة من الوباء، ولا سيما الزراعة.

وبعدما أقرها مجلس الشيوخ تتجه الخطة الآن إلى مجلس النواب، الذي يتوقّع أن يصوت عليها في وقت لاحق من هذا الأسبوع كي يوقعها الرئيس ترامب وينشرها.

ورحب ترامب، في المؤتمر الصحفي الذي يعقده بشكل يومي في البيت الأبيض لمتابعة تطورات أزمة جائحة كورونا، بتمرير الحزمة الاقتصادية الجديدة في مجلس الشيوخ، وقال إنه من الممكن أن يوافق عليها مجلس النواب غدا الأربعاء. 

وعند إقرارها، ستكون هذه ثاني حزمة مساعدات ضخمة من الحكومة لدعم الاقتصاد المتضرّر بشدة من تداعيات جائحة كوفيد-19، التي أودت حتى اليوم بحياة أكثر من 45 ألف أميركي وتركت نحو 26 مليونا بلا عمل.

وكان الرئيس الأميركي دعا الكونغرس إلى إقرار هذه الحزمة في أسرع وقت ممكن.

وتأتي أموال هذه الخطة لتضاف إلى 349 مليار دولار أنفقتها الإدارة على قروض مدعومة حصلت عليها الشركات الصغيرة وذلك من ضمن خطة إنقاذية تاريخية بلغت قيمتها تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأميركي في مواجهة التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19.

وعبر وزير الخزانة ستيفن منوشين عن شكره للقادة الديمقراطيين في الكونغرس للتوصل إلى الاتفاق الذي استمر القاش حوله لعدة أيام. 

وقال منوشين إن مليون شركة حتى الآن حصلت على منح وقروض، مشيرا إلى أن 20 في المئة تم صرفها من خلال المصارف الصغيرة. 

 

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ترامب يتمنى أن يكون زعيم كوريا الشمالية في صحة جيدة

22 أبريل 2020
ترامب يتمنى أن يصبح زعيم كوريا الشمالية في صحة جيدة
ترامب يتمنى أن يصبح زعيم كوريا الشمالية في صحة جيدة

تمنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن يكون في صحة جيدة، بعد تقارير صحفية أفادت بأن الأخير يتعافى من عملية جراحية كبيرة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الثلاثاء "لسنا في حرب مع كوريا الشمالية، ولذلك أستطيع أن أقول إنني أتمنى أن يكون كيم في صحة جيدة". 

وأشار ترامب في حديثه إلى الصحفيين إلى أنه تربطة "علاقة جيدة" بزعيم كوريا الشمالية. 

ونقلت صحيفة "ديلي إن كيه" الكورية الجنوبية، التي يديرها منشقون كوريون شماليون، عن مصادر داخل كوريا الشمالية، أن كيم يتعافى في فيلا في مقاطعة منتجع جبل كومجانغ في هيانغسان على الساحل الشرقي، بعد إجراء عملية جراحية في القلب والأوعية الدموية، في 12 أبريل في مستشفى هذه المنطقة.

وعلق ترامب قائلا "هناك تقارير تقول إن كيم في حالة صحية خطيرة، لكنني لا أعلم إن كانت هذه التقارير حقيقية أم لا". 

يذكر أن بيونغ يانغ أطلقت خلال الأيام الماضية عدة صواريخ قصيرة المدى، قال مسؤولون في سيول إنها جزء من الاحتفال بعيد ميلاد الوالد المؤسس، وعادة ما يشاهد كيم مثل هذه الأحداث العسكرية، لكن تغيبه كان لافتا.

وقال تقرير الصحيفة إن صحة كيم تدهورت في الأشهر الأخيرة بسبب التدخين المفرط والسمنة والإرهاق.

وأكد أحد المصادر للصحيفة أن كيم كان يعاني من مشاكل في القلب والأوعية منذ أغسطس الماضي، لكن أوضاعه الصحية تدهورت بعد زياراته المتكررة لجبل "بايكتو" المقدس.

وأشار التقرير إلى أن كيم غادر إلى المستشفى بعد أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم في 11 أبريل، حيث شوهد حينها  آخر مرة علانية.
 