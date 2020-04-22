أميركا

نتائج استطلاع مثيرة.. كيف ينظر الأميركيون للصين بعد جائحة كورونا؟ 

22 أبريل 2020
النظرة السلبية لعدد من الأميركيين ليست وليدة اللحظة
النظرة السلبية لعدد من الأميركيين ليست وليدة اللحظة

أصبح الأميركيون "أكثر عداءً" للصين بشكل متزايد، بسبب تفشي وباء كورونا وما نتج عنه من خسائر في الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء، وفقًا لاستطلاع رأي أعد على مستوى البلاد، ونشر الثلاثاء.

وجاء في نتيجة الاستطلاع الذي أجراه مركز "بيو" للأبحاث (مستقل) الشهر الماضي، أن ثلثي الذين شملهم الاستطلاع أي 66٪ مستاؤون من الصين.

وتشير النتائج إلى أن غالبية الأميركيين يتفقون مع إدارة الرئيس دونالد ترامب في انتقاداتها للحكومة الصينية، والتي ازدادت في الأسابيع الأخيرة إثر "تكتمها على خطورة الوباء، في بدايات انتشاره في ووهان".

وأشار الاستطلاع إلى أن "كره الأميركيين" للصين، لم يكن وليد أزمة الوباء وتداعياتها، بقدر ما كان قبل ذلك إثر الحرب التجارية لإدارة ترامب على الصين والانتقادات المستمرة لسياساتها، إذ بدأت وجهات النظر السلبية للأميركيين تجاه الصين في مطلع العام 2019. 

وأظهر الاستطلاع الذي أجري بناء على رأي 1000 أميركي، أن حوالي 90 بالمئة منهم يرون أن القوة والنفوذ الصينيين المتزايدين يشكلان "تهديدًا كبيرا" لهم. 

وفي الوقت نفسه، تعتقد غالبية المستطلعين، أي بنسبة 91 في المائة، أن العالم أفضل حالاً مع القيادة الأميركية، من القيادة الصينية.

وتم إجراء الاستطلاع طوال شهر مارس عندما بدأ تأثير جائحة "كورونا" على دول العالم، إذ أغلقت الدول حدودها، وأصدرت أوامر البقاء في المنازل، وأغلقت قطاعات اقتصادية واسعة. 

ولم تشر النتائج إلى أن آراء الأميركيين بشأن الصين قد ساءت في مارس فقط، إذ أشار مشاركون إلى أن نظرتهم السلبية تجاه الصين بدأت قبل زمن الاستطلاع وقبل كورونا، بخلاف آخرين تولدت لديهم نظرة قاتمة على الصين خلال تفشي الوباء في العالم. 

وما ساهم بشكل كبير في هذه القناعات السلبية لدى الأميركيين، انتقادات واشنطن لبكين بشأن انتهاكات حقوق الأقليات الدينية وعلى رأسها موضوع أقلية الإيغور، إضافة الى الهجمات السيبرانية للحزب الصيني الشيوعي وقضايا أخرى. 

وبهذا الخصوص، يرى الاستطلاع أن ما لا يقل عن 61٪ من المستطلعين، قالوا إن السياسة الخارجية للصين، تشكل قلقا لبلادهم، فيما يرى 57٪ أن الهجمات الإلكترونية من الصين وسياساتها في مجال حقوق الإنسان ضد الأقليات يشكل تهديدا خطيرا.

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أميركا

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أزمة كورونا

أسوأ من الأولى.. تحذيرات من موجة ثانية لكورونا بالتزامن مع موسم الإنفلونزا

22 أبريل 2020
يأتي اكتشاف الحالة الجديدة من انفلونزا الطيور في ظل تفش وباء كورونا
يأتي اكتشاف الحالة الجديدة من انفلونزا الطيور في ظل تفش وباء كورونا

حذر مدير المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، الثلاثاء، من أن "الموجة الثانية من الإصابة بفيروس كورونا ستكون أسوأ لأنها من المحتمل أن تتزامن مع موسم الإنفلونزا".

وقال مدير المركز، روبرت ريدفيلد، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إن "هناك احتمالا بأن يكون هجوم الفيروس على أمتنا في الشتاء القادم أكثر صعوبة من الهجوم الذى مررنا به للتو"، مضيفا "سنمر بوباء الإنفلونزا ووباء الفيروس التاجي في نفس الوقت".

وسيضع حدوث وبائين تنفسيين متزامنين "ضغطا لا يمكن تصوره" على نظام الرعاية الصحية الأميركي، بحسب ريدفورد، خاصة وأن الموجة الأولى قد أحدثت هزة كبيرة في هذا النظام وكشفت عن نقص كبير في معدات الاختبار وأجهزة التنفس الصناعي ومعدات الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

ودعا  ريدفيلد المسؤولين الفيدراليين ومسؤولي الولايات إلى استغلال الأشهر المقبلة "للتحضير لما ينتظرهم والتأكيد على الأهمية المستمرة للابتعاد الاجتماعي، وتوسيع نطاق القدرة على الفحص وتحديد المتفاعلين مع المصابين، كما دعا الأميركيين إلى "الحرض على التطعيم ضد الإنفلونزا".

وكان بيتر ماكس، مدير مركز أبحاث البيولوجيا في الولايات المتحدة الذي يشرف على إنتاج لقاحات للفيروسات المختلفة، حذر من أن "العالم سيشهد موجة ثانية وحتى ثالثة من العدوى بالفيروس في حال لم نصنع لقاحا له".

وقال علماء إن الموجة الثانية "قادمة ولكنها ستصيب المناطق التي لم تتأثر بالمرحلة الأولى، ما يعني أن مناطق جديدة ستعاني بشكل كبير"، فيما أبدوا تخوفهم "من أن أعداد الوفيات ستكون أكبر عندما يعود الأطفال إلى المدارس".

وحتى الآن، أصيب أكثر من 825 ألف شخص في الولايات المتحدة بالفيروس، توفي منهم أكثر من 45 ألف شخص، فيما أجرت السلطات الصحية أكثر من 4.1 مليون فحص.

وفي العالم هناك أكثر من 2.5 مليون مصاب بالفيروس، توفي منهم أكثر من 177 ألف شخص.