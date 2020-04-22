وقف الغرين كارد.. ترامب يوقع الأربعاء مرسوم تعليق الهجرة لأميركا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيوقع الأربعاء الأمر التنفيذي لتعليق الهجرة للولايات المتحدة لمدة شهرين.

وأضاف في تغريدة على تويتر أنه "سيوفع الأمر التنفيذي الذي يحظر الهجرة إلى أميركا. وحتى من دون هذا الأمر، فإن الحدود الجنوبية مدعومة بشكل كبير بـ 170 ميلا من الجدار، ويوجد نحو 27 ألف جندي مكسيكي، وهي مشددة للغاية- بما في ذلك الاتجار بالبشر".

I will be signing my Executive Order prohibiting immigration into our Country today. In the meantime, even without this order, our Southern Border, aided substantially by the 170 miles of new Border Wall & 27,000 Mexican soldiers, is very tight - including for human trafficking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020

وكان ترامب قد أعلن وقف منح بطاقة الإقامة الدائمة "غرين كارد" لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة، في خطوة لحماية الوظائف في البلاد.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي الاثنين إن "وقف الهجرة مؤقتا سيضع الأميركيين العاطلين عن العمل في الخط الأمامي للوظائف" حين يعاد فتح الاقتصاد الأميركي، مضيفا "علينا إيلاء الأولوية للعامل الأميركي".

وأشار إلى أن هذا الإجراء "سيطبق فقط على الأفراد الذي يسعون للحصول على إقامة دائمة، بعبارة أخرى الذين يريدون تصاريح إقامة دائمة، ولا ينطبق على الذين يدخلون على أساس مؤقت".

وتفيد أرقام رسمية أن الحكومة الأميركية أصدرت 577 ألف بطاقة إقامة دائمة في السنة المالية 2019.

وبلغ عدد التأشيرات الموقتة 462 ألف بطاقة، وهو تراجع كبير عن 617 ألفا منحت في 2016 خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما.