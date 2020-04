وقف الغرين كارد.. ترامب يوقع الأربعاء مرسوم تعليق الهجرة لأميركا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيوقع الأربعاء الأمر التنفيذي لتعليق الهجرة للولايات المتحدة لمدة شهرين.

وأضاف في تغريدة على تويتر أنه "سيوفع الأمر التنفيذي الذي يحظر الهجرة إلى أميركا. وحتى من دون هذا الأمر، فإن الحدود الجنوبية مدعومة بشكل كبير بـ 170 ميلا من الجدار، ويوجد نحو 27 ألف جندي مكسيكي، وهي مشددة للغاية- بما في ذلك الاتجار بالبشر".

