أميركا

الموجة "الأسوأ" أم "الأصعب"؟ خلية الأزمة توضح "عودة" كورونا

23 أبريل 2020
رئيس "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" يحذر من صعوبة التعامل مع كورونا خلال موسم الإنفلونزا
رئيس "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" يحذر من صعوبة التعامل مع كورونا خلال موسم الإنفلونزا

علقت "خلية الأزمة" الأميركية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة في مؤتمر صحفي الأربعاء على مدى إمكانية أن تشهد البلاد موجة جديدة من للفيروس خلال الفترة المقبلة، خاصة أثناء موسم الأنفلونزا.

وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى روبرت ردفيلد "رئيس مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" (CDC) لتوضيح تصريحاته لواشنطن بوست التي نقلت عنه إن البلاد سوف تشهد موجة أكثر "دمارا" للمرض في الخريف المقبل.

 لكن ريدفيلد الذي وقف إلى جانب ترامب قال إنه لم يقصد "أسوأ" ولكن "أصعب".

الرئيس الأميركي أكد، من جانبه، أنه لو عادة الفيروس "لن يكون أسوأ مما شاهدناه بالفعل. لن نشاهد أي شيء من هذا القبيل" مشيرا إلى نجاح عمليات الاحتواء التي شرعت فيها إدارته لمكافحة الفيروس.

وقال ترامب إن العديد من الولايات ستكون قادرة قريبا على إعادة فتح الاقتصاد بشكل تدريجي، داعيا في الوقت ذاته الأميركيين إلى اتباع إرشادات الوقاية مثل التباعد الاجتماعي وغسل اليدين ولبس الكمامات.

ودعا حكام الولايات إلى اتباع الخطة التي أعلنت عنها إدارته في وقت سابق لإعادة فتح البلاد تدريجيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع ظروفهم.

وقال رئيس "CDC" في كلمته إنه عندما حذر من زيادة تفشي المرض في الخريف، فإنه قصد أن يقول إن المرض "سيكون أكثر صعوبة وتعقيدا لأنه سيتزامن مع موسم الأنفلونزا"، لكنه لن يكون "أكثر سوءا" من الوقت الحالي.

وأضاف: "لدينا القدرة على البقاء في مرحلة الاحتواء خلال الخريف والشتاء القادمين".

وأكدت "خلية الأزمة" أنه يجب التفريق بين الإنفلونزا وفيروس كورونا ودعت الأميركيين إلى الحصول على لقاح الأنفلونزا خلال الموسم القادم.

من جهتها، قالت الطبيبة ديبورا بيركس عضو خلية الأزمة:  "في الصيف هناك أساليب نتبعها لمراقبة أعراض الإنفلونزا وسنستخدمها لتتبع الكورونا".

كما حذر الطبيب أنتوني فاوتشي، أكبر خبير للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من تبعات عودة الفيروس إن تم التهاون في الانتقال بين المراحل المخصصة لإعادة فتح الاقتصاد وعدم أخذ الإجراءات اللازمة بشكل تدريجي. 

ويخشى مسؤولون من مضاعفة العبء على المستشفيات خلال موسم الأنفلونزا.

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ترامب لا يستبعد "تغييرا" في أمر تعليق الهجرة

23 أبريل 2020
ترامب يتحدث عن الأمر التنفيذي الأخير بتعليق الهجرة
ترامب يتحدث عن الأمر التنفيذي الأخير بتعليق الهجرة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات من البيت الأبيض الأربعاء إنه قد "يغير" أو "يمدد" الأمر التنفيذي الأخير بتعليق الهجرة مؤقتا حتى خلال فترة الـ60 يوما التي يسري خلالها القرار.

وذكر ترامب، في مؤتمر "خلية" الأزمة بخصوص آخر مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجد، أن الأمر التنفيذي قد يصبح أكثر تشددا أو يتم تخفيفه، مشيرا إلى "استثناءات من بعض التغييرات خاصة بالنسبة لمن يساعدون مجتمع الأعمال الأميركي".

وأضاف الرئيس الأميركي أنه قد يحدِث تغييرا للقرار خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.

وكان ترامب قد أعلن وقف منح بطاقة الإقامة الدائمة "غرين كارد" لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة، في خطوة لحماية الوظائف في البلاد.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي الاثنين إن "وقف الهجرة مؤقتا سيضع الأميركيين العاطلين عن العمل في الخط الأمامي للوظائف" حين يعاد فتح الاقتصاد الأميركي، مضيفا "علينا إيلاء الأولوية للعامل الأميركي".

وذكر ترامب أن بعض الأعمال ستستثنى من القرار، بالأخص تلك المتعلقة بسير الأعمال الأميركية على رأسها تلك المتصلة بقطاع الزراعة. 