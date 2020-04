انخفاض في عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية

وصفت وزارة الخارجية الأميركية تحرشات البحرية الإيرانية بالملاحة الدولية في مياه الخليج بأنها "ظاهرة غير جديدة".

وأكدت الوزارة في بيان الثلاثاء، تسجيل 22 حادثة "سلوك غير آمن وغير مهني" قامت بها بحرية الحرس الثوري الإيراني "خلال محادثات الاتفاق النووي مع واشنطن وبعدها" في عام 2015، في حين سجلت 36 حادثة مماثلة في عام 2016.

البيان الذي تضمن تقريرا مفصلا عن محاولات تحرش الإيرانيين بالبوارج الأميركية منذ عام 2015، لفت إلى أن الرئيس دونالد ترامب عندما تولى قيادة البيت الأبيض، بدأ في إجراء مراجعة شاملة لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران في ضوء فشل صفقة إيران في معالجة تهديدات النظام المتزايدة للسلم والأمن الدوليين.

وخلال فترة المراجعة تلك، يؤكد البيان، واصلت إيران تحرشها البحري الخطير. ففي مارس 2017، اضطرت البارجة الأميركية "يو أس أن أس آنفانسيبل" إلى تغيير مسارها لتجنب الاصطدام بالعديد من الزوارق الصغيرة سريعة الهجوم التابعة للحرس الثوري.

وفي يوليو من نفس السنة، وصلت سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني أقرب من 150 مترا من البارجة الأميركية "يو أس أس ثاندربولت" في الخليج الفارسي، الأمر الذي أجبر الطاقم على إطلاق طلقات تحذيرية.

وفي يناير 2016 استولت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على زورقين تابعين للبحرية الأميركية، واحتجزت عشرة بحارة أميركيين لمدة 15 ساعة، منتهكة حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف من خلال عرضهم أمام كاميرات الدعاية الخاصة بها.

The US put up with #Iran's naval provocations for a long long time because we don't want another war in the middle east. But Iran kept pushing. https://t.co/1tUIEAtqEa