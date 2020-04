بومبيو يهنئ المسلمين برمضان

قدم وزير الخارجية الأميركية مايكل بومبيو التهاني للمسلمين في الولايات المتحدة والعالم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان بحسب التقويم الإسلامي.

كما غرد بومبيو عبر حسابه على تويتر قائلاً "في هذه المناسبة المباركة للمسلمين حول العالم، نتمنى أن يذكرنا شهر رمضان المبارك جميعاً بأهمية التعاطف المشترك والخدمة والدعم لبعضنا البعض. رمضان كريم أتمناه لجميع المحتفلين".

On this blessed occasion for Muslims around the world, may the holy month of Ramadan remind us all of the importance of shared compassion, service, and support for one another. I wish all who celebrate a #RamadanKareem. pic.twitter.com/12uAaEiGjo