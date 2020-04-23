بومبيو يهنئ المسلمين برمضان

قدم وزير الخارجية الأميركية مايكل بومبيو التهاني للمسلمين في الولايات المتحدة والعالم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان بحسب التقويم الإسلامي.

كما غرد بومبيو عبر حسابه على تويتر قائلاً "في هذه المناسبة المباركة للمسلمين حول العالم، نتمنى أن يذكرنا شهر رمضان المبارك جميعاً بأهمية التعاطف المشترك والخدمة والدعم لبعضنا البعض. رمضان كريم أتمناه لجميع المحتفلين".

On this blessed occasion for Muslims around the world, may the holy month of Ramadan remind us all of the importance of shared compassion, service, and support for one another. I wish all who celebrate a #RamadanKareem. pic.twitter.com/12uAaEiGjo — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 23, 2020

وقال بومبيو في بيان له إن تفشي فيروس كورونا المستجد هذا العام غير فجأة تجمعات واحتفالات العديد من المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتم تشجيع المسلمين الذين كانوا يخططون للسفر إلى مكة من أجل تأدية العمرة وزيارة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة على تأجيل خططهم للحد من انتشار المرض. كما أنه لا يمكن للمسلمين مشاركة وجبات الإفطار كما هي العادة مع العائلة والأصدقاء حيث سيتم نقل العديد منها إلى المنصات عبر الإنترنت.

وفي هذه المناسبة، حث بومبيو جميع الحكومات والمجتمعات على استغلال هذا الوقت للتركيز على الخدمة والوحدة مع مراعاة صحة وسلامة الأشخاص الأكثر ضعفا وتهميشا، بينما تتم مواصلة القتال لوقف أزمة كورونا.

وأوضح بومبيو أنه في الظروف العادية تستضيف العديد من السفارات والقنصليات الأميركية حول العالم حفلات الإفطار للاحتفال بقيم السلام والصداقة التي يمثلها رمضان واحترامها. لكنها هذا العام ستنخرط في طرق إبداعية لتستمر في "إظهار إنسانيتنا المشتركة والتزامنا بتعزيز الحرية الدينية والإدماج في الداخل والخارج".

