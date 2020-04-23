تعليق الهجرة للولايات المتحدة.. "توصيات أخرى عن غير المهاجرين"

نشر البيت الأبيض الأربعاء نص الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخاص بتعليق الهجرة الدائمة إلى الولايات المتحدة لمدة 60 يوما.
وهذه أهم البنود الواردة فيه:
- يشير القرار إلى أن الهدف من هذا الأمر، الذي وقعه ترامب الأربعاء، هو توفير الحماية للعمالة الأميركية، خاصة الفئات الأكثر عرضة لفقدان وظائفها، من منافسة القادمين الجدد الذين يجدون "سوقا مفتوحة" للوظائف.
- السبب الآخر هو العبء الذي يمكن أن يشكله فتح الهجرة في الوقت الحالي على النظام الصحي، الذي يحتاج إلى إعطاء أولوية للمواطنين والمهاجرين القانونيين المتواجدين بالفعل.
- هذا القرار يسري لمدة 60 يوما بدءا من يوم 23 أبريل ويمكن تمديده.
- خلال مدة سريان الأمر، لكن بحد أقصى 50 يوما، سيقوم وزير الأمن الوطني بالتشاور مع وزير الخارجية ووزير العمل بتقديم توصية للرئيس الأميركي بشأن تمديد العمل به أو تعديله.
- الإعلان أيضا لا يستبعد إجراءات أخرى تخص تأشيرات الدخول لغير المهاجرين، إذا سيتعين على الوزارات المعنية تقديم توصيات أخرى خلال 30 يوما من تنفيذ هذا الأمر، يمكن أن تساعد في "تحفيز الاقتصاد وإعطاء أولوية لتوظيف الأميركيين".
من تنطبق عليهم الشروط؟
- أن يكون الشخص خارج الولايات المتحدة وقت سريان هذا القرار، أي أنه لن ينطبق على المتقدمين بالهجرة داخل البلاد.
- الأشخاص الذين صدرت لهم بالفعل تأشيرات هجرة، أي أن القرار سوف يطبق على التأشيرات المستقبلية ولن يطبق بأثر رجعي.
- الأشخاص الذين لا يملكون أيا من وثائق السفر الأخرى (غير التأشيرات) التي تمنحها وزارة الخارجية الأميركية.
سوف يتم استثناء:
- الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الصحي والباحثين في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد وأفراد أسرهم.
- المستثمرين المستفيدين من برنامج تأثيرات EB-5.
- الأزواج/الزوجات الأجانب للمواطنين الأميركيين.
- الأطفال القادمين إلى الولايات المتحدة بتأشيرات التبني، وجميع أبناء المواطنين الأميركيين دون 21 عاما.
- أفراد القوات المسلحة الأميركية وزوجاتهم وأبنائهم.
- أي شخص تقرر وزارتا الخارجية والأمن الداخلي أنه يخدم مصلحة الأمن القومي الأميركي.
- بعض الأشخاص الذين يريدون دخول الولايات المتحدة عن طريق تأشيرات "مهاجر خاص" والتي تمنح لبعض الفئات من ذوي الخبرة في مجالات معينة.
من سيحدد أهلية كل شخص؟
القنصليات الأميركية حول العالم هي التي ستحدد من تنطبق عليه هذه الشروط والاستثناءات.
وضع اللاجئين؟
يشير الإعلان بوضوح أنه لن ينطبق بأي شكل على الراغبين في الحصول على اللجوء أو المنع من "الترحيل" أو الحماية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.