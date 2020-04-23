أميركا

تعليق الهجرة للولايات المتحدة.. "توصيات أخرى عن غير المهاجرين"

23 أبريل 2020
أمر تنفيذي بتعليق الهجرة للولايات المتحدة
أمر تنفيذي بتعليق الهجرة للولايات المتحدة

نشر البيت الأبيض الأربعاء نص الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخاص بتعليق الهجرة الدائمة إلى الولايات المتحدة لمدة 60 يوما.

وهذه أهم البنود الواردة فيه:

  • يشير القرار  إلى أن الهدف من هذا الأمر، الذي وقعه ترامب الأربعاء، هو توفير الحماية للعمالة الأميركية، خاصة الفئات الأكثر عرضة لفقدان وظائفها، من منافسة القادمين الجدد الذين يجدون "سوقا مفتوحة" للوظائف.
  • السبب الآخر هو العبء الذي يمكن أن يشكله فتح الهجرة في الوقت الحالي على النظام الصحي، الذي يحتاج إلى إعطاء أولوية للمواطنين والمهاجرين القانونيين المتواجدين بالفعل.
  • هذا القرار يسري لمدة 60 يوما بدءا من يوم 23 أبريل ويمكن تمديده.
  • خلال مدة سريان الأمر، لكن بحد أقصى 50 يوما، سيقوم وزير الأمن الوطني بالتشاور مع وزير الخارجية ووزير العمل بتقديم توصية للرئيس الأميركي بشأن تمديد العمل به أو تعديله.
  • الإعلان أيضا لا يستبعد إجراءات أخرى تخص تأشيرات الدخول لغير المهاجرين، إذا سيتعين على الوزارات المعنية تقديم توصيات أخرى خلال 30 يوما من تنفيذ هذا الأمر، يمكن أن تساعد في "تحفيز الاقتصاد وإعطاء أولوية لتوظيف الأميركيين".

من تنطبق عليهم الشروط؟

  • أن يكون الشخص خارج الولايات المتحدة وقت سريان هذا القرار، أي أنه لن ينطبق على المتقدمين بالهجرة داخل البلاد.
  •  الأشخاص الذين صدرت لهم بالفعل تأشيرات هجرة، أي أن القرار سوف يطبق على التأشيرات المستقبلية ولن يطبق بأثر رجعي.
  •  الأشخاص الذين لا يملكون أيا من وثائق السفر الأخرى (غير التأشيرات) التي تمنحها وزارة الخارجية الأميركية. 

سوف يتم استثناء:

  • الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الصحي والباحثين في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد وأفراد أسرهم.
  •  المستثمرين المستفيدين من برنامج تأثيرات EB-5.
  • الأزواج/الزوجات الأجانب للمواطنين الأميركيين. 
  • الأطفال القادمين إلى الولايات المتحدة بتأشيرات التبني، وجميع أبناء المواطنين الأميركيين دون  21 عاما.
  • أفراد القوات المسلحة الأميركية وزوجاتهم وأبنائهم.
  • أي شخص تقرر وزارتا الخارجية والأمن الداخلي أنه يخدم مصلحة الأمن القومي الأميركي. 
  • بعض الأشخاص الذين يريدون دخول الولايات المتحدة عن طريق تأشيرات "مهاجر خاص" والتي تمنح لبعض الفئات من ذوي الخبرة في مجالات معينة.

من سيحدد أهلية كل شخص؟

القنصليات الأميركية حول العالم هي التي ستحدد من تنطبق عليه هذه الشروط والاستثناءات.

وضع اللاجئين؟

يشير الإعلان بوضوح أنه لن ينطبق بأي شكل على الراغبين في الحصول على اللجوء أو المنع من "الترحيل" أو الحماية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

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انخفاض في عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية

23 أبريل 2020
سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأربعاء وفاة أكثر من 1700 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في انخفاض كبير بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجّلة في الليلة السابقة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

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A person is transported into the emergency room of the Elmhurst Hospital on April 22, 2020 in the Queens borough of New York City. - The United States on April 22, recorded 1,738 deaths from the coronavirus in the past 24 hours, a lower toll than the day…

سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأربعاء، وفاة أكثر من 1700 شخص من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في انخفاض كبير بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجّلة في الليلة السابقة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أرواح 1738 شخصاً، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 46.583 وفاة.

وتعتبر حصيلة الوفيات المسجّلة الأربعاء أقلّ بكثير من تلك التي سجّلت الثلاثاء وبلغت 2751 وفاة خلال 24 ساعة.

بدوره ارتفع إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في الولايات المتّحدة، إلى 839.675 إصابة، علماً بأنّ حوالى 4,5 ملايين شخص خضعوا حتّى اليوم لفحص كوفيد-19.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

وولاية نيويورك، أكبر بؤرة لكوفيد-19 في الولايات المتّحدة، سجّلت لوحدها أكثر من 15 ألف وفاة، أي ثلث الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد.

والأربعاء أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو أنّ الولاية سجّلت وفاة 474 مصاباً بالفيروس خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أنّ الحالات التي تستدعي إدخال المصابين بالفيروس إلى المستشفيات أو حتى إلى أقسام العناية المركزة انخفضت، فيما تواصل الأزمة في الولاية "تراجعها في شكل طفيف".

وعلى المستوى العالمي، أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 181234 شخصاً منذ ظهوره في شهر ديسمبر في الصين، وفق وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأربعاء.

وشُخّصت أكثر من مليونين و602670 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.

وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب علاجا في المستشفى. وبين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 593800 شخص.

ومنذ التعداد الذي أجري بالأمس (الثلاثاء)  تم تسجيل 5576 وفاة جديدة و60299 إصابة إضافية حول العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي الولايات المتحدة (1738 ) والمملكة المتحدة (759) وفرنسا (544).