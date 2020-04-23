"دون أن يودع أحدا".. إليزابيث وارن تعلن وفاة شقيقها الأكبر بكورونا

أعلنت المرشحة السابقة للرئاسة الأميركية السناتورة إليزابيث وارن وفاة شقيقها الأكبر بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

Image خدم ريد في سلاح الجوي الأميركي منذ أن كان بعمر 19 عاما، وشارك في حرب فيتنام

وقالت وارن التي انسحبت من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي إن دون ريد (86 عاما) توفي مساء الثلاثاء في ولاية أوكلاهوما بعد نحو ثلاثة أسابيع من إصابته بالمرض.

My oldest brother, Don Reed, died from coronavirus on Tuesday evening. He joined the Air Force at 19 and spent his career in the military, including five and a half years off and on in combat in Vietnam. He was charming and funny, a natural leader. https://t.co/b8m0xKzAmM — Elizabeth Warren (@ewarren) April 23, 2020

وقالت في سلسلة تغريدات إنه مات من دون أن يودع أي من أفراد عائلته نظرا لظروف مرضه التي تتطلب العزل عن الآخرين، مشيرة كذلك إلى أنه لن يتم إقامة جنازة له.

وخدم ريد في سلاح الجوي الأميركي منذ أن كان بعمر 19 عاما، وشارك في حرب فيتنام.

وريد ليس معروفا في الأوساط السياسية ولا يتحدث إلى الصحافة إلا أنه ظهر من قبل لمساندة شقيقته خلال حملتها الانتخابية في أوكلاهوما.