"دون أن يودع أحدا".. إليزابيث وارن تعلن وفاة شقيقها الأكبر بكورونا

أعلنت المرشحة السابقة للرئاسة الأميركية السناتورة إليزابيث وارن وفاة شقيقها الأكبر بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقالت وارن التي انسحبت من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي إن دون ريد (86 عاما) توفي مساء الثلاثاء في ولاية أوكلاهوما بعد نحو ثلاثة أسابيع من إصابته بالمرض.

My oldest brother, Don Reed, died from coronavirus on Tuesday evening. He joined the Air Force at 19 and spent his career in the military, including five and a half years off and on in combat in Vietnam. He was charming and funny, a natural leader. https://t.co/b8m0xKzAmM