أميركا

"دون أن يودع أحدا".. إليزابيث وارن تعلن وفاة شقيقها الأكبر بكورونا

23 أبريل 2020
إليزابيث وارن
إليزابيث وارن

أعلنت المرشحة السابقة للرئاسة الأميركية السناتورة إليزابيث وارن وفاة شقيقها الأكبر بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

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خدم ريد في سلاح الجوي الأميركي منذ أن كان بعمر 19 عاما، وشارك في حرب فيتنام
خدم ريد في سلاح الجوي الأميركي منذ أن كان بعمر 19 عاما، وشارك في حرب فيتنام

وقالت وارن التي انسحبت من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي إن دون ريد (86 عاما) توفي مساء الثلاثاء في ولاية أوكلاهوما بعد نحو ثلاثة أسابيع من إصابته بالمرض.

وقالت في سلسلة تغريدات إنه مات من دون أن يودع أي من أفراد عائلته نظرا لظروف مرضه التي تتطلب العزل عن الآخرين، مشيرة كذلك إلى أنه لن يتم إقامة جنازة له.

وخدم ريد في سلاح الجوي الأميركي منذ أن كان بعمر 19 عاما، وشارك في حرب فيتنام.

وريد ليس معروفا في الأوساط السياسية ولا يتحدث إلى الصحافة إلا أنه ظهر من قبل لمساندة شقيقته خلال حملتها الانتخابية في أوكلاهوما.

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إليزابيث وارن
أميركا

"دون أن يودع أحدا".. إليزابيث وارن تعلن وفاة شقيقها الأكبر بكورونا

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أميركا

بومبيو يهنئ المسلمين برمضان

23 أبريل 2020
غير فيروس كورونا طريقة الاحتفال برمضان، بحسب بومبيو.
غير فيروس كورونا طريقة الاحتفال برمضان، بحسب بومبيو.

قدم وزير الخارجية الأميركية مايكل بومبيو التهاني للمسلمين في الولايات المتحدة والعالم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان بحسب التقويم الإسلامي. 

كما غرد بومبيو عبر حسابه على تويتر قائلاً "في هذه المناسبة المباركة للمسلمين حول العالم، نتمنى أن يذكرنا شهر رمضان المبارك جميعاً بأهمية التعاطف المشترك والخدمة والدعم لبعضنا البعض. رمضان كريم أتمناه لجميع المحتفلين".

وقال بومبيو في بيان له إن  تفشي فيروس كورونا المستجد هذا العام غير فجأة تجمعات واحتفالات العديد من المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتم تشجيع المسلمين الذين كانوا يخططون للسفر إلى مكة من أجل تأدية العمرة وزيارة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة على تأجيل خططهم للحد من انتشار المرض. كما أنه لا يمكن للمسلمين مشاركة وجبات الإفطار كما هي العادة مع العائلة والأصدقاء حيث سيتم نقل العديد منها إلى المنصات عبر الإنترنت.

وفي هذه المناسبة، حث بومبيو جميع الحكومات والمجتمعات على استغلال هذا الوقت للتركيز على الخدمة والوحدة مع مراعاة صحة وسلامة الأشخاص الأكثر ضعفا وتهميشا، بينما تتم مواصلة القتال لوقف أزمة كورونا.

وأوضح بومبيو أنه في الظروف العادية تستضيف العديد من السفارات والقنصليات الأميركية حول العالم حفلات الإفطار للاحتفال بقيم السلام والصداقة التي يمثلها رمضان واحترامها. لكنها هذا العام ستنخرط في طرق إبداعية لتستمر في "إظهار إنسانيتنا المشتركة والتزامنا بتعزيز الحرية الدينية والإدماج في الداخل والخارج".
 