أميركا

عكس أرقام المختبرات.. الأجسام المضادة تظهر انتشارا أكبر لكورونا في نيويورك

23 أبريل 2020
وجود الأجسام المضادة ليس بالضرورة دليل على أن شخص ما منيع ضد الفيروس
وجود الأجسام المضادة ليس بالضرورة دليل على أن شخص ما منيع ضد الفيروس

تظهر مزيد من الأدلة أن عددا أكبر بكثير من سكان ولاية نيويورك مصاب بفيروس كورونا مقارنة بالعدد الذي أكدته فحوص المختبرات، وفقا لمسؤولين الخميس.

فقد وجد استطلاع من الولاية على حوالي ثلاثة آلاف شخص أن 13.9 بالمئة لديهم الأجسام المضادة للمرض ما يعني أنهم تعرضوا للفيروس، حسبما قال الحاكم أندرو كومو في مؤتمره الصحفي اليومي.

وفي مدينة نيويورك، كان لحوالي 21 بالمئة ممن خضعوا للفحص أجسام مضادة.

وحذر كومو أن البيانات أولية. في حين كانت عينة الأشخاص الذين تم فحصهم صغيرة كما أجريت الفحوص على أشخاص في مراكز تسوق ومتاجر بقالة، ما يعني أنهم كانوا أصحاء بما يكفي للخروج.

يقول الخبراء أيضا إن وجود الأجسام المضادة ليس بالضرورة دليلا على أن شخصا ما منيع ضد الفيروس.

لكن كومو قال إن معرفة عدد الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة يمكن أن يساعد في وضع سياسة عندما يعاد فتح أجزاء من الولاية.

وتتوقع التقديرات بأن نحو مليون شخص في مدينة نيويورك ربما يكونوا قد تعرضوا لفيروس كورونا، حسبما قالت مفوضة الصحة في المدينة الخميس.
 
وثبتت إصابة أكثر من 263 ألف شخص في الولاية بالفيروس "لكن الحقيقة هي أن هذه هي حافة جبل الجليد فقط،" وفقا لما قالته د. اوزيريس باربوت.

وأشارت إلى أن المدينة تواصل إعلام الناس الذين يشتبه بأنهم مصابون بالفيروس لكنهم لا يعانون من المرض بشكل خطير بأنهم لا يحتاجون للخضوع لفحص، لذا فالعدد الحقيقي للمرضى غير معروف.

وأضافت "لن أتفاجأ إذا كان لدينا حاليا ما يقرب من مليون من سكان نيويورك تعرضوا لكوفيد-19."

وفي بداية التفشي، قدر مسؤولو الصحة أن ما يصل إلى نصف السكان في المدينة سيصابون بالفيروس. وقال العمدة بيل دي بلاسيو إن ذلك لا يزال ممكنا، لكن الافتقار لفحص شامل وواسع يزيد من صعوبة التأكيد.
 
"لا نزال نتعامل مع المجهول الأكبر في غياب الفحص. لا نعرف حتى مائة بالمئة متى ظهرت أول حالات في المدينة لأننا لم نجر فحوصا في فبراير. نعلم أنه كان فبراير، لكننا لا نعلم كم عدد الذين أصيبوا به آنذاك".
 
يتوقع أن تسمح اختبارات الدم بحثا عن الأجسام المضادة ومواد الجهاز المناعي لمكافحة الفيروس للمسؤولين بفهم أفضل لكيفية إصابة أشخاص بالفيروس مع ظهور أعراض قليلة أو عدم ظهورها عليهم.
 
لكن مثل هذه الفحوص تحتاج لإجرائها بعينة عشوائية، ما يضمن أن الأشخاص الذين يخضعون للفحص يمثلون شرائح جغرافية واجتماعية وعرقية وعناصر أخرى. وهناك أيضا تساؤلات حول مدى دقة فحوص الدم المستخدمة. فقد وجد العلماء أن بعضها لا يمكن الاعتماد عليه.
 
وقال دي بلاسيو أنه "في عالم مثالي"، يخضع مئات الآلاف من الأشخاص للفحص يوميا في المدينة.
 
وأوضح أن المدينة تحتاج لمساعدة الحكومة الفيدرالية للوصول لذلك المستوى من الفحص لكنها تحاول بناء قدرة فحص وقد تصل إلى 20 ألف إلى 30 ألف فحص يوميا بحلول الشهر المقبل.

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"دون أن يودع أحدا".. إليزابيث وارن تعلن وفاة شقيقها الأكبر بكورونا

23 أبريل 2020
إليزابيث وارن
إليزابيث وارن

أعلنت المرشحة السابقة للرئاسة الأميركية السناتورة إليزابيث وارن وفاة شقيقها الأكبر بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

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خدم ريد في سلاح الجوي الأميركي منذ أن كان بعمر 19 عاما، وشارك في حرب فيتنام
خدم ريد في سلاح الجوي الأميركي منذ أن كان بعمر 19 عاما، وشارك في حرب فيتنام

وقالت وارن التي انسحبت من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي إن دون ريد (86 عاما) توفي مساء الثلاثاء في ولاية أوكلاهوما بعد نحو ثلاثة أسابيع من إصابته بالمرض.

وقالت في سلسلة تغريدات إنه مات من دون أن يودع أي من أفراد عائلته نظرا لظروف مرضه التي تتطلب العزل عن الآخرين، مشيرة كذلك إلى أنه لن يتم إقامة جنازة له.

وخدم ريد في سلاح الجوي الأميركي منذ أن كان بعمر 19 عاما، وشارك في حرب فيتنام.

وريد ليس معروفا في الأوساط السياسية ولا يتحدث إلى الصحافة إلا أنه ظهر من قبل لمساندة شقيقته خلال حملتها الانتخابية في أوكلاهوما.