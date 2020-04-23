أميركا

فنادق أميركية فاخرة تتحول إلى "ثكنات لجيوش" الطاقم الطبي

23 أبريل 2020
أكثر من 15 ألف فندق في أميركا تحول إلى ثكنات للعاملين الصحيين
أكثر من 15 ألف فندق في أميركا تحول إلى ثكنات للعاملين الصحيين

بالرغم من أن أغلب الفنادق في ولاية نيويورك الأميركية، لم تعد تستقبل السياح والمؤتمرات، فإنها ما زالت صاخبة، بعد تحولها إلى "ثكنات" لجيش من العاملين في القطاع الطبي، الذين يحاربون فيروس كورونا.

ووفقًا لشيب روغرز، رئيس الجمعية الأميركية للفنادق والإقامة، فإن أكثر من 15 ألف فندق في أميركا يقدم حالياً الغرف للعاملين في حالات الطوارئ والرعاية الصحية.

وتشمل هذه الفنادق عددا من الفنادق الفاخرة مثل "Sophy Hyde Park" و "Four Seasons Hotel New York" و "The New yorker".

وأكد العاملون المقيمون في فندق "the new yorker" أنهم مرهقون جدا بعد 12 ساعة عمل يوميا، وكل ما يفعلونه هو الاستحمام وتناول الطعام وممارسة الرياضة والقراءة ثم النوم.

وقالت الممرضة زوري لونغوريا، من تكساس، إنها تخفف من ضغط العمل في رعاية مرضى الفيروس، من خلال الدردشة مع متطوعين طبيين آخرين، مضيفة: "لا يمكنك الحديث في هذه الأمور مع أي شخص آخر".

أما ناثان شابيرو شيلابي، ممرض التخدير من سياتل، فهو يخفف عن نفسه ضغط العامل، بقضاء وقته على تطبيقات "facetime" و"zoom" للحفاظ على علاقته مع عائلته وأصدقائه.

بينما يحرص دانيلز، ممرض آخر، على تعقيم حذائه وملابسه بعد انتهاء نوبته، ثم العودة إلى الفندق والاستحمام والنوم فوراً.

ودانيلز ولونغوريا وناثان، كان قد تم تجنيدهم في جيش العاملين الطبيين في نيويورك من قبل شركة Krucial Staffing""، التي أعلنت أنها تحتاج إلى 400 ممرض لمدة 3 أسابيع تبدأ في منتصف أبريل، مقابل 10 آلاف دولار كل أسبوع.

وكانت سلسلة فنادق "ماريوت" قد أعلنت أنها ستساعد في مكافحة فيروس كورونا بمنح العاملين الطبيين غرفا مجانا في عدد من فروعها، بما يعادل 10 مليون دولار، وفي أقل من يومين، تم حجز 6200 ليلة في غرف الفنادق.

كما أعلنت سلسلة فنادق هيلتون وأميركان إكسبريس تبرعهما بما يصل إلى مليون ليلة في فنادق على مستوى الدولة.

وأكد روغرز أن نصف الفنادق في أميركا مغلقة بسبب جائحة فيروس كورونا، ومعظم النصف الآخر أصبح ثكنات للعامليين الصحيين، أو مأوى للمشردين.

بدوره، أعلن كيم سابو، رئيس جمعية أريزونا للسكن والسياحة أن 300 فندق في أريزونا تطوعت لإيواء العاملين الطبيين، قائلاً "هذه مجرد طريقة رائعة يمكن من خلالها أن تبقي الفنادق أبوابها مفتوحة".

بينما تطوعت بعض الفنادق، بعد أن هدد حاكم بعض الولايات مثل كاليفورنيا، باستخدام سلطات الولاية للاستيلاء على الفنادق، مما دفع بعضهم لتقديم غرف مجانية، وبعضهم قدمها بأسعار منخفضة.

وأوضح ايكل غاكوبسون، رئيس اتحاد فنادق وأماكن الإقامة في إلينوي، أن الفنادق لا تحقق ربحاً من ذلك، بل تحاول المحافظة فقط على العمليات الأساسية في الفنادق، وعلى جزء من الموظفين.
 

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أميركا

انخفاض في عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية

23 أبريل 2020
سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأربعاء وفاة أكثر من 1700 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في انخفاض كبير بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجّلة في الليلة السابقة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في أميركا وصلت 46.583 وفاة
الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في أميركا وصلت 46.583 وفاة

سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأربعاء، وفاة أكثر من 1700 شخص من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في انخفاض كبير بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجّلة في الليلة السابقة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أرواح 1738 شخصاً، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 46.583 وفاة.

وتعتبر حصيلة الوفيات المسجّلة الأربعاء أقلّ بكثير من تلك التي سجّلت الثلاثاء وبلغت 2751 وفاة خلال 24 ساعة.

بدوره ارتفع إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في الولايات المتّحدة، إلى 839.675 إصابة، علماً بأنّ حوالى 4,5 ملايين شخص خضعوا حتّى اليوم لفحص كوفيد-19.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

وولاية نيويورك، أكبر بؤرة لكوفيد-19 في الولايات المتّحدة، سجّلت لوحدها أكثر من 15 ألف وفاة، أي ثلث الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد.

والأربعاء أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو أنّ الولاية سجّلت وفاة 474 مصاباً بالفيروس خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أنّ الحالات التي تستدعي إدخال المصابين بالفيروس إلى المستشفيات أو حتى إلى أقسام العناية المركزة انخفضت، فيما تواصل الأزمة في الولاية "تراجعها في شكل طفيف".

وعلى المستوى العالمي، أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 181234 شخصاً منذ ظهوره في شهر ديسمبر في الصين، وفق وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأربعاء.

وشُخّصت أكثر من مليونين و602670 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.

وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب علاجا في المستشفى. وبين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 593800 شخص.

ومنذ التعداد الذي أجري بالأمس (الثلاثاء)  تم تسجيل 5576 وفاة جديدة و60299 إصابة إضافية حول العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي الولايات المتحدة (1738 ) والمملكة المتحدة (759) وفرنسا (544).