فيديو"الشغب بعد انهيار الاقتصاد الأميركي".. ما هي الحقيقة؟

رصدت وكالة الصحافة الفرنسية من خلال قسم تقصي الحقائق التابع لها انتشار فيديو تداوله رواد موقع فيسبوك يدعي ناشروه أنه يظهر أعمال شغب في الولايات المتحدة الأميركية بعد هبوط أسعار النفط. لكن الحقيقة هي أن الفيديو ملتقط عام 2017 في واشنطن على هامش تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

ويظهر في الفيديو عشرات الشبان يحطمون واجهات محال تجارية ويطلقون صيحات باللغة الإنكليزية قبل أن تبدأ الشرطة بملاحقتهم.

وحظي الفيديو بآلاف المشاركات عبر موقعي فيسبوك وإنستغرام، كما انتشر باللغة الفرنسية.

وجاء في النص المرافق للمقطع "الآن، خروج مئات الآلاف من الأميركيين إلى الشوارع لكسر حظر التجول بسبب انخفاض أسعار النفط والجوع القاتل وانهيار الاقتصاد الأميركي".

ونشر المقطع أيضاً على موقع يوتيوب وتويتر.

مظاهرات واعمال تخريبية في امريكا بسب الانهيار الاقتصادي#النفط pic.twitter.com/wlgm4s7xnU — 🧚‍♀️Shahoda Shnooda (@ShnoodaShnooda3) April 21, 2020

وأخذ الفيديو بالانتشار منذ 21 أبريل 2020، غداة انهيار سعر برميل نفط غرب تكساس بشكل غير مسبوق ليصل إلى ناقص 38 دولارا.

وأتى هذا التدهور نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد الذي أنهك الاقتصاد العالمي إذ أجبر مليارات الأشخاص على ملازمة منازلهم، وجراء حرب أسعار بين روسيا والسعودية. وأدت حرب الأسعار إلى تخمة في المخزونات الأميركية وهو ما أثر سلبا على منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

احتجاجات من العام 2017



لكن هذا الفيديو لا علاقة له بهبوط سعر النفط أو بالحجر المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

فهذه المشاهد التقطها مصور وكالة "رويترز" في 20 يناير 2017 وتظهر أعمال شغب في واشنطن على هامش تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.

ويمكن مشاهدة المقطع الأصلي بتاريخه الحقيقي منشوراً على حساب Radio Free Europe على يوتيوب، وعلى الموقع الإلكتروني. كما يظهر تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بين المستخدمين بتاريخ يعود إلى 2017.

وكانت واشنطن قد شهدت يوم التقاط الفيديو أعمال شغب عنيفة نفذها مئات المتظاهرين المناهضين لترامب وسط واشنطن، احتجاجاً على تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة.