أميركا

فيديو"الشغب بعد انهيار الاقتصاد الأميركي".. ما هي الحقيقة؟

23 أبريل 2020
أخذ الفيديو بالانتشار منذ 21 أبريل 2020، غداة انهيار سعر برميل نفط غرب تكساس.
أخذ الفيديو بالانتشار منذ 21 أبريل 2020، غداة انهيار سعر برميل نفط غرب تكساس.

رصدت وكالة الصحافة الفرنسية من خلال قسم تقصي الحقائق التابع لها انتشار فيديو تداوله رواد موقع فيسبوك يدعي ناشروه أنه يظهر أعمال شغب في الولايات المتحدة الأميركية بعد هبوط أسعار النفط. لكن الحقيقة هي أن الفيديو ملتقط عام 2017 في واشنطن على هامش تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

ويظهر في الفيديو عشرات الشبان يحطمون واجهات محال تجارية ويطلقون صيحات باللغة الإنكليزية قبل أن تبدأ الشرطة بملاحقتهم.

وحظي الفيديو بآلاف المشاركات عبر موقعي فيسبوك وإنستغرام، كما انتشر باللغة الفرنسية.

وجاء في النص المرافق للمقطع "الآن، خروج مئات الآلاف من الأميركيين إلى الشوارع لكسر حظر التجول بسبب انخفاض أسعار النفط والجوع القاتل وانهيار الاقتصاد الأميركي".

ونشر المقطع أيضاً على موقع يوتيوب وتويتر.

وأخذ الفيديو بالانتشار منذ 21 أبريل 2020، غداة انهيار سعر برميل نفط غرب تكساس بشكل غير مسبوق ليصل إلى ناقص 38 دولارا.

وأتى هذا التدهور نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد الذي أنهك الاقتصاد العالمي إذ أجبر مليارات الأشخاص على ملازمة منازلهم، وجراء حرب أسعار بين روسيا والسعودية. وأدت حرب الأسعار إلى تخمة في المخزونات الأميركية وهو ما أثر سلبا على منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

 

احتجاجات من العام 2017


لكن هذا الفيديو لا علاقة له بهبوط سعر النفط أو بالحجر المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

فهذه المشاهد التقطها مصور وكالة "رويترز" في 20 يناير 2017 وتظهر أعمال شغب في واشنطن على هامش تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.

ويمكن مشاهدة المقطع الأصلي بتاريخه الحقيقي منشوراً على حساب Radio Free Europe على يوتيوب، وعلى الموقع الإلكتروني. كما يظهر تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بين المستخدمين بتاريخ يعود إلى 2017.

وكانت واشنطن قد شهدت يوم التقاط الفيديو أعمال شغب عنيفة نفذها مئات المتظاهرين المناهضين لترامب وسط واشنطن، احتجاجاً على تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة.

اقرأ أيضا

غير فيروس كورونا طريقة الاحتفال برمضان، بحسب بومبيو.
أميركا

بومبيو يهنئ المسلمين برمضان

أخذ الفيديو بالانتشار منذ 21 أبريل 2020، غداة انهيار سعر برميل نفط غرب تكساس.
أميركا

فيديو"الشغب بعد انهيار الاقتصاد الأميركي".. ما هي الحقيقة؟

An anti-government protester holds the national flag during a convoy protest in the Lebanese capital Beirut on April 22, 2020,…
من زاوية أخرى

"الحاكم في متاهته"
Sixteen-year-old Greek graffiti artist S.F. paints a graffito on the roof of a building in Athens on April 21, 2020, depicting…
من زاوية أخرى

حين يصبح "كورونا" شماعة للدوس على حقوق الإنسان
تم تركيب نقاط تفتيش في المطار ومحطات القطار لفحص القادمين من أماكن أخرى
أزمة كورونا

الصين تعزل مدينة جديدة بعد "أكبر تفشٍ لكورونا حاليا"

تدرس واشنطن وقف الشحنات السعودية من النفط الخام أو فرض رسوم جمركية عليها
السعودية

"مقامرة باهظة الثمن" للسعودية بعد "قنبلتها النفطية" التي أغضبت الأميركيين

An AH-1Z Viper from Marine Medium Tiltrotor Squadron (VMM) 163 (Reinforced), 11th Marine Expeditionary Unit (MEU) prepares for…
من زاوية أخرى

إيران تتبنى سلوكا عدائيا في شمال الخليج

أميركا

بومبيو يهنئ المسلمين برمضان

23 أبريل 2020
غير فيروس كورونا طريقة الاحتفال برمضان، بحسب بومبيو.
غير فيروس كورونا طريقة الاحتفال برمضان، بحسب بومبيو.

قدم وزير الخارجية الأميركية مايكل بومبيو التهاني للمسلمين في الولايات المتحدة والعالم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان بحسب التقويم الإسلامي. 

كما غرد بومبيو عبر حسابه على تويتر قائلاً "في هذه المناسبة المباركة للمسلمين حول العالم، نتمنى أن يذكرنا شهر رمضان المبارك جميعاً بأهمية التعاطف المشترك والخدمة والدعم لبعضنا البعض. رمضان كريم أتمناه لجميع المحتفلين".

وقال بومبيو في بيان له إن  تفشي فيروس كورونا المستجد هذا العام غير فجأة تجمعات واحتفالات العديد من المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتم تشجيع المسلمين الذين كانوا يخططون للسفر إلى مكة من أجل تأدية العمرة وزيارة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة على تأجيل خططهم للحد من انتشار المرض. كما أنه لا يمكن للمسلمين مشاركة وجبات الإفطار كما هي العادة مع العائلة والأصدقاء حيث سيتم نقل العديد منها إلى المنصات عبر الإنترنت.

وفي هذه المناسبة، حث بومبيو جميع الحكومات والمجتمعات على استغلال هذا الوقت للتركيز على الخدمة والوحدة مع مراعاة صحة وسلامة الأشخاص الأكثر ضعفا وتهميشا، بينما تتم مواصلة القتال لوقف أزمة كورونا.

وأوضح بومبيو أنه في الظروف العادية تستضيف العديد من السفارات والقنصليات الأميركية حول العالم حفلات الإفطار للاحتفال بقيم السلام والصداقة التي يمثلها رمضان واحترامها. لكنها هذا العام ستنخرط في طرق إبداعية لتستمر في "إظهار إنسانيتنا المشتركة والتزامنا بتعزيز الحرية الدينية والإدماج في الداخل والخارج".
 