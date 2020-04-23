أميركا

بعد هجوم ترامب.. هارفارد تتراجع عن قبول الدعم الفدرالي

23 أبريل 2020
جزء من جامعة هارفارد وقد خيم عليها الهدوء بسبب جائحة كورونا في صورة التقطت في 23 مارس 2020
جزء من جامعة هارفارد وقد خيم عليها الهدوء بسبب جائحة كورونا في صورة التقطت في 23 مارس 2020

أعلنت جامعة هارفارد، الأربعاء، تراجعها عن قبول 8.6 مليون دولار من الدعم الفدرالي، بعد انتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لها. 

وقالت الجامعة، في سلسلة تغريدات على تويتر "إن هارفارد لن تقبل أموالا من صندوق إغاثة التعليم العالي في حالات الطوارئ"، مضيفة أنها لم تطلب أي أموال من الأساس. 

وكان ترامب قد وجه انتقادات للجامعة لحصولها على دعم فدرالي بموجب قانون حزمة التحفيز الاقتصادي، الذي وافق عليه الكونغرس الشهر الماضي. 

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة، الثلاثاء، "عليهم أن يعيدو هذه الأموال، هي أموال مخصصة للعمال وليس لأغنى مؤسسة في العالم".

وقالت الجامعة في بيان الأربعاء "مثل معظم الجامعات، تم تخصيص أموال لجامعة هارفارد كجزء من القانون، لكن هارفارد لم تطلب هذا الدعم ولم تتقدم بطلب للحصول عليه، كما أننا لم نتلق أي أموال من هذا الدعم". 

واستنكرت الجامعة ما أسمته "التركيز الشديد من السياسيين على جامعة هارفارد فيما يتعلق بأن أموال الدعم مخصصة أكثر للجامعات الأكثر احتياجا لهذه الأموال"، مضيفة "لذلك قررنا عدم طلب أموال الدعم المخصص لنا بموجب القانون أو حتى طلبه". 

وأضافت الجامعة أنها تشجع وزارة التعليم على إعادة تخصيص تلك الموارد، "ونأمل أن يتم الاهتمام بشكل خاص بمعاهد الماجستير التي تكافح من أجل خدمة مجتمعاتها وتلبية احتياجات طلابها". 

وأكدت الجامعة، في الوقت ذاته، التزامها بالدعم المالي الذي كانت قد وعدت به طلابها. 

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23 أبريل 2020
رئيس "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" يحذر من صعوبة التعامل مع كورونا خلال موسم الإنفلونزا
رئيس "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" يحذر من صعوبة التعامل مع كورونا خلال موسم الإنفلونزا

علقت "خلية الأزمة" الأميركية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة في مؤتمر صحفي الأربعاء على مدى إمكانية أن تشهد البلاد موجة جديدة من للفيروس خلال الفترة المقبلة، خاصة أثناء موسم الأنفلونزا.

وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى روبرت ردفيلد "رئيس مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" (CDC) لتوضيح تصريحاته لواشنطن بوست التي نقلت عنه إن البلاد سوف تشهد موجة أكثر "دمارا" للمرض في الخريف المقبل.

 لكن ريدفيلد الذي وقف إلى جانب ترامب قال إنه لم يقصد "أسوأ" ولكن "أصعب".

الرئيس الأميركي أكد، من جانبه، أنه لو عادة الفيروس "لن يكون أسوأ مما شاهدناه بالفعل. لن نشاهد أي شيء من هذا القبيل" مشيرا إلى نجاح عمليات الاحتواء التي شرعت فيها إدارته لمكافحة الفيروس.

وقال ترامب إن العديد من الولايات ستكون قادرة قريبا على إعادة فتح الاقتصاد بشكل تدريجي، داعيا في الوقت ذاته الأميركيين إلى اتباع إرشادات الوقاية مثل التباعد الاجتماعي وغسل اليدين ولبس الكمامات.

ودعا حكام الولايات إلى اتباع الخطة التي أعلنت عنها إدارته في وقت سابق لإعادة فتح البلاد تدريجيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع ظروفهم.

وقال رئيس "CDC" في كلمته إنه عندما حذر من زيادة تفشي المرض في الخريف، فإنه قصد أن يقول إن المرض "سيكون أكثر صعوبة وتعقيدا لأنه سيتزامن مع موسم الأنفلونزا"، لكنه لن يكون "أكثر سوءا" من الوقت الحالي.

وأضاف: "لدينا القدرة على البقاء في مرحلة الاحتواء خلال الخريف والشتاء القادمين".

وأكدت "خلية الأزمة" أنه يجب التفريق بين الإنفلونزا وفيروس كورونا ودعت الأميركيين إلى الحصول على لقاح الأنفلونزا خلال الموسم القادم.

من جهتها، قالت الطبيبة ديبورا بيركس عضو خلية الأزمة:  "في الصيف هناك أساليب نتبعها لمراقبة أعراض الإنفلونزا وسنستخدمها لتتبع الكورونا".

كما حذر الطبيب أنتوني فاوتشي، أكبر خبير للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من تبعات عودة الفيروس إن تم التهاون في الانتقال بين المراحل المخصصة لإعادة فتح الاقتصاد وعدم أخذ الإجراءات اللازمة بشكل تدريجي. 

ويخشى مسؤولون من مضاعفة العبء على المستشفيات خلال موسم الأنفلونزا.