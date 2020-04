بعد هجوم ترامب.. هارفارد تتراجع عن قبول الدعم الفدرالي

أعلنت جامعة هارفارد، الأربعاء، تراجعها عن قبول 8.6 مليون دولار من الدعم الفدرالي، بعد انتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لها.

وقالت الجامعة، في سلسلة تغريدات على تويتر "إن هارفارد لن تقبل أموالا من صندوق إغاثة التعليم العالي في حالات الطوارئ"، مضيفة أنها لم تطلب أي أموال من الأساس.

1/5 Harvard will not accept funds from the CARES Act Higher Education Emergency Relief Fund. Like most colleges & universities, Harvard has been allocated funds as part of the CARES Act. Harvard did not apply for this support, nor has it requested, received or accessed the funds

4/5 We will inform the DOE of our decision and encourage the department to act swiftly to reallocate those resources. We hope that special consideration will be given to MA institutions that are struggling to serve their communities and meet the needs of their students.