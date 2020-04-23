بعد هجوم ترامب.. هارفارد تتراجع عن قبول الدعم الفدرالي

أعلنت جامعة هارفارد، الأربعاء، تراجعها عن قبول 8.6 مليون دولار من الدعم الفدرالي، بعد انتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لها.

وقالت الجامعة، في سلسلة تغريدات على تويتر "إن هارفارد لن تقبل أموالا من صندوق إغاثة التعليم العالي في حالات الطوارئ"، مضيفة أنها لم تطلب أي أموال من الأساس.

1/5 Harvard will not accept funds from the CARES Act Higher Education Emergency Relief Fund. Like most colleges & universities, Harvard has been allocated funds as part of the CARES Act. Harvard did not apply for this support, nor has it requested, received or accessed the funds — Harvard University (@Harvard) April 22, 2020

4/5 We will inform the DOE of our decision and encourage the department to act swiftly to reallocate those resources. We hope that special consideration will be given to MA institutions that are struggling to serve their communities and meet the needs of their students. — Harvard University (@Harvard) April 22, 2020

وكان ترامب قد وجه انتقادات للجامعة لحصولها على دعم فدرالي بموجب قانون حزمة التحفيز الاقتصادي، الذي وافق عليه الكونغرس الشهر الماضي.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة، الثلاثاء، "عليهم أن يعيدو هذه الأموال، هي أموال مخصصة للعمال وليس لأغنى مؤسسة في العالم".

وقالت الجامعة في بيان الأربعاء "مثل معظم الجامعات، تم تخصيص أموال لجامعة هارفارد كجزء من القانون، لكن هارفارد لم تطلب هذا الدعم ولم تتقدم بطلب للحصول عليه، كما أننا لم نتلق أي أموال من هذا الدعم".

واستنكرت الجامعة ما أسمته "التركيز الشديد من السياسيين على جامعة هارفارد فيما يتعلق بأن أموال الدعم مخصصة أكثر للجامعات الأكثر احتياجا لهذه الأموال"، مضيفة "لذلك قررنا عدم طلب أموال الدعم المخصص لنا بموجب القانون أو حتى طلبه".

وأضافت الجامعة أنها تشجع وزارة التعليم على إعادة تخصيص تلك الموارد، "ونأمل أن يتم الاهتمام بشكل خاص بمعاهد الماجستير التي تكافح من أجل خدمة مجتمعاتها وتلبية احتياجات طلابها".

وأكدت الجامعة، في الوقت ذاته، التزامها بالدعم المالي الذي كانت قد وعدت به طلابها.